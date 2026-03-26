¿Tu celular ya no carga igual? El dato que revela cuánto debería durar realmente tu batería

La vida útil promedio de un celular es de 3 a 5 años antes de que el hardware o el software presenten fallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería de un celular varía según la marca y el modelo, pero en promedio, Claro indica que una carga completa debería ofrecer entre 10 y 15 horas de uso continuo.

En cuanto a la vida útil del dispositivo, lo habitual es que funcione correctamente entre 3 y 5 años antes de que el hardware se deteriore o el software quede obsoleto.

Esta vida útil puede extenderse si el celular se cuida adecuadamente, aunque factores como daños físicos o fallas técnicas pueden reducirla.

El estado de la batería es clave: la mayoría de los fabricantes señalan que mantiene un rendimiento óptimo durante 500 a 800 ciclos de carga, lo que equivale a unos 2 o 3 años de uso diario. Para prolongar la batería, es recomendable evitar descargas completas y usar siempre cargadores originales.

Un buen cuidado puede prolongar la vida útil del celular, aunque daños físicos o problemas técnicos pueden acortarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento del sistema operativo y el hardware también influye en la durabilidad. Las actualizaciones pueden ralentizar el equipo si sus componentes no soportan nuevas funciones.

Para mantener el celular en buen estado, es importante liberar espacio regularmente, evitar instalar aplicaciones innecesarias y protegerlo con fundas y protectores de pantalla que prevengan daños por golpes.

Cómo cuidar la batería de un celular

Para prolongar la vida útil de la batería de tu celular, sigue estas recomendaciones:

Evita descargas completas: Intenta no dejar que la batería llegue al 0%. Es mejor recargar cuando esté entre el 20% y el 30%.

No la cargues al 100% todo el tiempo: Desconecta el cargador cuando la batería esté entre el 80% y el 90% para reducir el desgaste a largo plazo.

Las actualizaciones pueden hacer más lento el dispositivo si el hardware no soporta las nuevas funciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa cargadores originales: Utilizar cargadores certificados por el fabricante previene daños y sobrecalentamiento.

Evita temperaturas extremas: No expongas el celular al calor o al frío intenso, ya que esto afecta el rendimiento y la vida de la batería.

Actualiza el software: Mantener el sistema operativo actualizado optimiza la gestión energética del dispositivo.

Cierra aplicaciones en segundo plano: Limita el uso de apps que consumen energía aunque no las estés usando.

Desactiva funciones innecesarias: Apaga el Bluetooth, el GPS o el Wi-Fi cuando no los necesites.

Activa el modo ahorro de energía: Utiliza esta función para reducir el consumo en momentos críticos.

Usar cargadores certificados ayuda a evitar daños y el sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar el cargador del celular

Así como es importante cuidar la batería del celular, también es clave estar atento al cargador. Algunos puntos clave son:

Utiliza siempre cargadores originales o certificados por el fabricante para evitar daños en el dispositivo y garantizar una carga segura.

Evita doblar o enrollar el cable de forma apretada , ya que esto puede dañar los conductores internos y reducir la vida útil del cargador.

Desconecta el cargador de la corriente cuando no esté en uso para evitar sobrecalentamiento o cortocircuitos.

No enrolles el cable de forma apretada, ya que esto puede dañar su interior y disminuir su durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantén el cargador y el cable alejados de líquidos, polvo y calor extremo , ya que estos factores pueden dañar los componentes electrónicos.

No tires del cable al desconectar, siempre toma el conector para retirar el cargador del enchufe o del teléfono.

Cómo identificar que la batería de mi celular está hinchada

Algunas pautas para identificar que la batería de tu celular está hinchada son:

La tapa del celular no cierra bien o se separa del cuerpo del dispositivo sin motivo aparente.

La pantalla se levanta o presenta un abultamiento, especialmente en la zona donde se encuentra la batería.

Una señal de que la batería está hinchada es que la tapa no cierra bien o se despega sin razón. (Imagen ilustrativa Infobae)

El celular se siente más grueso o con una forma irregular al tacto.

Notas que el dispositivo genera calor excesivo incluso cuando no lo usas intensamente.

El rendimiento de la batería disminuye drásticamente y el celular se apaga de forma inesperada.

Escuchas un ligero crujido al presionar la carcasa, señal de que la batería ha cambiado de forma.

Si detectas alguno de estos síntomas, deja de usar el dispositivo de inmediato y acude a un servicio técnico autorizado para evitar riesgos de incendio o explosión.