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PlayStation regala tres juegos para PS5 y no necesitas tener ninguna suscripción

Una vez canjeados, los juegos quedan en la biblioteca del usuario de manera permanente

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PlayStation 5 ofrece tres juegos
PlayStation 5 ofrece tres juegos gratis para todos sus usuarios sin requerir suscripción ni pagos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los usuarios de PlayStation 5 ahora pueden acceder a tres juegos de manera gratuita, sin necesidad de pagar suscripciones ni tarifas adicionales. Por lo que una vez sean canejados, quedarán guardados en la biblioteca de la cuenta para siempre.

Cuáles son los juegos gratis para reclamar en PS5

  • 2XKO

Un título desarrollado por Riot Games que traslada a los personajes de League of Legends al género de peleas en equipos, manteniendo la presentación bidimensional clásica del género. El sistema de combate permite alternar entre los diferentes luchadores en medio de cada enfrentamiento.

La jugabilidad favorece la creación de combos elaborados y el uso estratégico de asistencias en tiempo real, equilibrando controles accesibles con un alto grado de profundidad técnica.

Entre los títulos gratuitos destaca
Entre los títulos gratuitos destaca 2XKO, un juego de lucha de Riot Games que traslada personajes de League of Legends al género de peleas en equipos. (Riot Games)
  • Sega Pocket Club Manager

Una versión adaptada para consolas de escritorio de una saga de gestión deportiva reconocida en Asia. En este juego, el usuario cumple la función de administrador financiero y director técnico, tomando decisiones que inciden directamente en el rendimiento del club dentro y fuera del campo.

El simulador abarca negociaciones de contratos de patrocinio, ampliación de estadios y contratación de personal técnico. Durante los partidos, el motor gráfico genera representaciones tridimensionales de los encuentros, permitiendo un seguimiento táctico en tiempo real mientras el equipo busca ascender en el panorama futbolístico.

  • Arknights Endfield

Una producción de Gryphline que mezcla rol de acción en tiempo real con elementos de supervivencia y automatización industrial. El argumento se desarrolla en el planeta Talos-II, un ambiente inexplorado y peligroso, donde los usuarios lideran un grupo de especialistas encargados de cartografiar nuevas áreas.

El objetivo es establecer rutas seguras para la colonización, enfrentando amenazas naturales y criaturas hostiles que dominan distintas zonas del mapa.

Arknights Endfield combina rol de
Arknights Endfield combina rol de acción en tiempo real y supervivencia en un planeta inexplorado, con gestión de recursos y combate simultáneo en PS5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La progresión del juego combina combates ágiles con la construcción de infraestructuras automatizadas destinadas a la extracción de recursos minerales, procesamiento de materiales y manufactura de equipamiento vital para el grupo.

Los enfrentamientos ocurren directamente en los escenarios de exploración, sin transiciones de pantalla, y el jugador puede controlar a varios miembros del equipo de manera simultánea, aprovechando habilidades particulares para superar a los enemigos en un entorno visual que fusiona ciencia ficción con una marcada estética industrial.

Cómo reclamar los juegos gratuitos en PlayStation 5

El procedimiento para obtener estos títulos no requiere pasos complejos. Tras iniciar sesión en la consola con la cuenta personal, se accede a la tienda virtual (PS Store) y se deben buscar los juegos por su nombre. Al seleccionar cada uno y elegir la opción de añadir a la biblioteca, la licencia queda registrada en el perfil del usuario. No existe límite de tiempo para jugarlos ni riesgo de perder el acceso por no pagar suscripciones futuras.

Dos demos gratuitas disponibles para PS5

A la par de la oferta de juegos completos, PlayStation 5 ha liberado dos demos gratuitas, que tampoco requieren suscripción a PS Plus. Esta iniciativa permite a los jugadores probar títulos antes de su lanzamiento, ayudando a tomar decisiones de compra más informadas y reduciendo el riesgo de decepción.

PlayStation 5 presenta dos demos
PlayStation 5 presenta dos demos gratuitos, DAMON and BABY y Kusan: City of Wolves, que se pueden descargar para probar antes de su lanzamiento. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El primer demo corresponde a DAMON and BABY, un shooter de vista superior desarrollado por Arc System Works. El juego combina mecánicas de exploración con estrategia en combates contra enemigos variados, todo en un entorno colorido con gráficos en cel-shading.

Aunque la versión final se lanza en breve, los usuarios pueden ya acceder a su demo para experimentar de primera mano sus mecánicas.

El segundo demo es de Kusan: City of Wolves, creación del estudio CIRCLEfromDOT. Inspirado en títulos como Hotline: Miami y con estética cercana a Cyberpunk 2077, este shooter de acción rápida sitúa al jugador en un mundo distópico. Aunque su lanzamiento completo está previsto para 2026, la demo permite jugar una porción del contenido y evaluar si el estilo y la jugabilidad cumplen con las expectativas.

Ambos demos se descargan directamente desde la tienda digital de PlayStation 5, accediendo con la cuenta personal y seleccionando la opción de descarga gratuita.

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