Lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

La incompatibilidad con la app de Netflix afecta sobre todo a dispositivos lanzados hace más de 10 años. (Foto: EFE/EPA/Sedat Suna)

A partir del 1 de abril de 2026, Netflix suspenderá el acceso de su aplicación nativa en una amplia gama de teléfonos iPhone y Android que quedarán fuera de sus estándares mínimos por la falta de nuevas actualizaciones de su sistema operativo.

Los celulares afectados perderán la capacidad de abrir, instalar o actualizar la aplicación de la plataforma streaming, y es probable que tengan mayor riesgo de quedar desprotegidos ante amenazas informáticas y sin nuevas funciones de otras aplicaciones.

Entre los criterios técnicos determinados por Netflix, solo los smartphones con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores podrán continuar utilizando la aplicación.

Solo los teléfonos con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones superiores podrán acceder a la aplicación de Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Así lo recogen las especificaciones de la plataforma en Play Store y App Store, así que los dispositivos que no alcancen estos requisitos quedarán automáticamente excluidos y ya no podrán ejecutar la plataforma, independientemente de si ya tenían la aplicación instalada.

Qué modelos Android y iPhone no podrán ejecutar la aplicación de Netflix

El cambio afecta a teléfonos Android de diferentes marcas. Modelos populares de este segmento, como Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2, Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3, dejarán de tener acceso a Netflix.

Todos estos dispositivos fueron lanzados entre 2011 y 2014 y, desde hace años, no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad, lo que incrementa la exposición de los usuarios a vulnerabilidades y limita la compatibilidad con servicios digitales actuales.

Varios teléfonos quedarán excluidos del acceso directo a la aplicación de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema de Apple, los teléfonos iPhone del modelo X hacia abajo ya no son elegibles para iOS 17.0 u otras versiones superiores de sistema distribuido por la compañía, así que quedan fuera de los dispositivos autorizados para descargar o mantener Netflix operativo.

Aunque estos teléfonos se mantienen operativos para diferentes acciones básicas de comunicación, ya no reciben las optimizaciones de rendimiento ni los refuerzos de seguridad que se implementan en las actualizaciones más recientes.

Cuáles son las consecuencias de usar teléfonos desactualizados

Para los usuarios de dispositivos desactualizados este cambio tiene repercusiones que superan la merma en el entretenimiento digital. Continuar utilizando teléfonos sin acceso a nuevos parches deja expuesta la privacidad, puede implicar pérdida de funcionalidad y acelera la obsolescencia.

La ausencia de actualizaciones de seguridad incrementa la exposición a vulnerabilidades y limita el uso de servicios digitales esenciales en dispositivos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones que hoy cumplen funciones esenciales, mensajería, banca, autenticación, compras electrónicas, exigen versiones recientes del sistema operativo para operar bajo estándares de privacidad y estabilidad adecuados.

Por esta razón, hay que verificar si un teléfono cumple o no los requisitos de sistema operativo. En Android, se accede a la información exacta ingresando en ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, dentro de ‘Acerca del teléfono’ y luego en ‘Información del software’, donde se detallan versión, número de compilación y nivel de seguridad.

En los teléfonos Apple, estos datos están en ‘Configuración’, apartado ‘General’ y luego en ‘Información’, junto al campo ‘Versión de software’. Esta comprobación resulta clave para anticipar si un celular o tableta quedará excluido de Netflix y de otras aplicaciones relevantes como WhatsApp.

Qué otros modelos pueden quedar sin acceso a la aplicación de Netflix

Otros de los dispositivos afectados serán algunas referencias de televisores inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de políticas técnicas por parte de Netflix afectará no solo a teléfonos sino a toda una generación de dispositivos multimedia y televisores inteligentes.

Modelos de Apple TV de primera, segunda y tercera generación, sumado a televisores de marcas como Panasonic y LG fabricados antes de 2015 y toda la línea Samsung Smart TV serie EOS producida entre 2012 y 2015 serán dados de baja.

Asimismo, la restricción incluye varias versiones de la serie Bravia de Sony, identificadas por códigos como KDL, XBR, W95 y X95, los cuales quedarán imposibilitados de ejecutar o actualizar la aplicación.

Las consecuencias no se limitan a la pérdida de acceso a películas y series. Al no poder actualizar el sistema operativo, los teléfonos y dispositivos vetados pueden experimentar ralentización, bloqueos frecuentes y fallos en tareas básicas, dificultando el uso cotidiano y poniendo en peligro datos almacenados en el aparato.