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El fin de una era: Xiaomi confirma la muerte de MIUI tras 16 años de historia

Ahora viene siendo reemplazado por HyperOS sobre el tema de seguridad, que es lo más importante de las actualziaciones

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MIUI de Xiaomi dejará de recibir todo tipo de actualizaciones y ahora se centrarán en HyperOS.
MIUI de Xiaomi dejará de recibir todo tipo de actualizaciones y ahora se centrarán en HyperOS.

MIUI ha llegado oficialmente a su fin. Xiaomi ha cerrado el ciclo de actualizaciones de su histórico sistema operativo tras 16 años, marcando el fin definitivo de una de las capas de personalización más reconocibles en el ecosistema Android. A partir de ahora, la compañía centrará todos sus esfuerzos en HyperOS, su nueva plataforma unificada.

El cierre se concretó el 24 de marzo de 2026, fecha en la que los últimos dispositivos que aún recibían soporte basado en MIUI dejaron de actualizarse. Se trata de los modelos Redmi A2 y Redmi A2+, equipos de gama básica que habían prolongado la vida del sistema mediante parches de seguridad tras haber recibido Android 13 como última gran actualización.

Con su salida del ciclo de soporte, MIUI desaparece por completo del catálogo activo de la marca. Este movimiento no es sorpresivo, sino el cierre de una transición que Xiaomi venía ejecutando desde hace varios años.

Conoce cómo actualizar de manera manual tu sistema MIUI de Xiaomi.
MIUI desapareció del catálogo de Xiaomi y ningún dispositivo con este sistema operativo podrá actualizarse. (Foto: Imagen ilustrativa)

A medida que nuevos dispositivos se lanzaban con HyperOS y modelos anteriores migraban progresivamente, MIUI fue quedando relegado a equipos específicos.

Sin embargo, la permanencia de algunos terminales activos mantenía simbólicamente vivo al sistema. Con su retiro definitivo, la compañía consolida un cambio estructural en su estrategia de software.

Durante más de una década y media, MIUI fue una pieza clave en el crecimiento global de Xiaomi. Desde sus primeras versiones, se destacó por ofrecer un nivel de personalización superior al de Android puro, incorporando funciones que en su momento eran poco comunes en el mercado.

Xiaomi ya se encuentra desarrollando HyperOS 4.
MIUI desaparece del catálogo de Xiaomi para darle paso a HyperOS. (Foto: Imagen ilustrativa)

Entre las más destacadas se encontraban la posibilidad de duplicar aplicaciones, crear espacios independientes dentro del mismo dispositivo o integrar herramientas propias que mejoraban la experiencia de uso.

Este enfoque, combinado con una comunidad activa de usuarios y un ritmo constante de actualizaciones, permitió que MIUI se expandiera rápidamente más allá de China y se convirtiera en un elemento distintivo de los dispositivos de la marca. En muchos casos, la capa de personalización fue un factor decisivo para atraer a nuevos usuarios frente a otras opciones del mercado.

Sin embargo, el crecimiento del ecosistema de Xiaomi también trajo nuevos desafíos. La compañía dejó de centrarse exclusivamente en smartphones para expandirse hacia otros segmentos como dispositivos inteligentes para el hogar, wearables y soluciones conectadas. En ese contexto, mantener diferentes bases de software comenzó a representar una limitación.

MIUI fue durante años el sistema operativo que Xiaomi utilizó para salir al mercado global.
MIUI fue durante años el sistema operativo que Xiaomi utilizó para salir al mercado global.

HyperOS surge como respuesta a esta necesidad. Más allá de mejoras en rendimiento o eficiencia energética, el nuevo sistema busca unificar la experiencia entre distintos dispositivos, facilitando la conexión y el intercambio de información dentro del ecosistema de la marca.

Esta integración apunta a ofrecer una experiencia más coherente en un entorno donde los usuarios interactúan con múltiples dispositivos de forma simultánea.

El fin de MIUI también refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde las compañías buscan consolidar sus plataformas para optimizar recursos y fortalecer sus ecosistemas. En lugar de desarrollar soluciones independientes, el enfoque actual prioriza la interoperabilidad y la continuidad entre dispositivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Xiaomi solo usará HyperOS, su nuevo sistema operativo que puede integrarse a otros productos de la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los usuarios, el impacto dependerá del modelo que utilicen. Aquellos que aún contaban con dispositivos basados en MIUI deberán considerar que ya no recibirán actualizaciones de seguridad ni mejoras del sistema, lo que podría afectar la experiencia a largo plazo. En cambio, los equipos más recientes ya operan bajo HyperOS o están en proceso de migración.

A pesar de su desaparición, el legado de MIUI permanece como uno de los pilares en la historia de Xiaomi. Su influencia en la evolución de Android y en la adopción de nuevas funciones dentro del sistema es ampliamente reconocida.

Ahora, con el foco puesto en HyperOS, la compañía inicia una nueva etapa en la que busca consolidar su ecosistema y adaptarse a un mercado cada vez más interconectado.

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