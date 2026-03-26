Cómo evitar que el aire acondicionado dispare la factura eléctrica del hogar sin perder confort

En estaciones como el verano el aire acondicionado suele estar encendido todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas suelen provocar un uso intensivo del aire acondicionado en los hogares, lo que puede traducirse en un aumento en la factura eléctrica mensual.

Ante esta situación, existen pautas que permiten mantener una temperatura confortable en el interior de la vivienda sin que esto implique un consumo excesivo de energía.

Expertos como Repsol subrayan la importancia de combinar buenas prácticas de uso con una adecuada elección y mantenimiento de los electrodomésticos. Por esta razón, se abordan varias pautas clave para lograr un balance óptimo entre confort y ahorro económico.

Por qué es importante elegir correctamente un aire acondicionado

Revisar la eficiencia energética del electrodoméstico es clave al momento de comprarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar un aire acondicionado con una buena clasificación energética resulta fundamental para controlar el consumo eléctrico. Repsol sugiere prestar atención a la etiqueta de eficiencia, que clasifica los aparatos desde la categoría A (máxima eficiencia) hasta la G (menor eficiencia).

Un electrodoméstico con etiqueta A puede reducir el gasto energético hasta en un 40% en comparación con los modelos menos eficientes, una diferencia que suele compensar el coste inicial más elevado en poco tiempo.

Además, optar por tecnologías como la inverter permite ajustar la potencia de funcionamiento según la demanda térmica, lo que disminuye los picos de consumo y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Otro factor sugerido por los expertos es elegir modelos con unidad exterior, que suelen resultar más eficientes en comparación con los compactos tradicionales.

Cómo influye la temperatura programada en el consumo del aire acondicionado

Es necesario configurar el aire acondicionado en la temperatura sugerida según la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste de la temperatura es uno de los factores que más impactan en el consumo eléctrico. Repsol señala que establecer el termostato entre 24 y 26 grados en verano y entre 20 y 22 grados Celsius en invierno ayuda a mantener el equilibrio entre confort y ahorro.

Cada grado de descenso por debajo de estos valores incrementa el gasto eléctrico entre un 6% y un 8%, así que evitar configuraciones excesivamente bajas resulta clave.

Otro detalle es que la diferencia entre la temperatura interior y la exterior no debe superar los 12 grados Celsius. Mantener esta proporción favorece el bienestar térmico y reduce el esfuerzo que realiza el equipo para climatizar el ambiente, lo que repercute en un menor consumo y una mayor eficiencia a largo plazo.

Qué beneficios trae las funciones automáticas y los modos ECO

El modo eco reduce el impacto del aire acondicionado en el servicio de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aires acondicionados modernos incorporan funciones diseñadas para optimizar el consumo, como el apagado automático y los modos de funcionamiento eficiente.

Se sugiere activar la función “Sleep” o “Timer” para que el aparato se apague cuando no sea necesario, sobre todo en la jornada nocturna. Esta opción ajusta el rendimiento del electrodoméstico según la temperatura corporal y el ambiente, evitando un uso innecesario.

El modo ECO constituye otra herramienta efectiva para el ahorro energético. Este modo puede reducir el consumo hasta en un 30% al adaptar automáticamente la potencia y la temperatura.

De qué forma impacta el mantenimiento en el consumo del aire acondicionado

Es importante limpiar los filtros del aparato de forma regular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento regular del aire acondicionado es imprescindible para asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente. Se deben limpiar los filtros de los aparatos al menos una vez al año, porque la acumulación de suciedad obliga al sistema a trabajar con mayor esfuerzo, lo que se traduce en un mayor consumo de energía y riesgo de averías.

Sumado a la limpieza de filtros, conviene revisar el estado de las unidades exteriores, asegurarse de que las salidas de aire no estén obstruidas y comprobar periódicamente que no haya fugas de refrigerante.

Verificar que las conexiones eléctricas estén en buen estado y programar revisiones técnicas profesionales cada cierto tiempo contribuye a reducir el consumo y evitar fallos inesperados que puedan afectar su rendimiento.