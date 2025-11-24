Tecno

Lista de las 44 profesiones con mayor riesgo de ser reemplazadas por la IA, según OpenAI

El análisis de los creadores de ChatGPT muestra que los modelos más avanzados de inteligencia artificial ya igualan o superan el desempeño humano en sectores como la atención al cliente, la edición e ingeniería

Casos recientes de despidos masivos
Casos recientes de despidos masivos refuerzan las hipótesis sobre el impacto de estas herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, identificó cuarenta y cuatro profesiones que se encuentran expuestas al reemplazo por sistemas de IA avanzados, lo que ha generado inquietud sobre la estabilidad y el futuro del empleo en diversos sectores.

El análisis se apoyó en una metodología de comparación ciega denominada GDPval, en la que expertos humanos evaluaron tareas realizadas tanto por modelos de IA como por profesionales, sin conocer la autoría de cada resultado.

Los evaluadores seleccionaron la opción que consideraron superior, lo que permitió medir de manera objetiva el desempeño de la inteligencia artificial frente a los trabajadores humanos en nueve sectores económicos clave de Estados Unidos.

Claude Opus 4.1 de Anthropic
Claude Opus 4.1 de Anthropic supera a profesionales humanos en el 47,6% de las tareas evaluadas por expertos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre los modelos analizados, Claude Opus 4.1 de Anthropic logró superar a los profesionales humanos en un 47,6% de los casos, mientras que el modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó un 38,8% de éxito.

Cuales son las profesiones con mayor tasa de reemplazos por IA

Dentro de las cuarenta y cuatro profesiones identificadas como más vulnerables, algunas presentan tasas de reemplazo muy elevadas. Los empleados de mostrador y alquiler resultaron ser los más expuestos, con una tasa del 81% a favor de la IA.

Los gerentes de ventas ocupan el segundo lugar, siendo superados en un 79% de las pruebas. Los encargados de envíos y recepción alcanzan un 76%, mientras que los editores son superados en un 75% de los casos.

El comercio minorista y mayorista
El comercio minorista y mayorista encabezan los sectores más vulnerables al reemplazo por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso profesiones tradicionalmente consideradas como eminentemente humanas, como los detectives privados e investigadores, muestran una gran vulnerabilidad, con una tasa de reemplazo del 70%.

Qué sectores tienen mayor probabilidad de ser automatizados

El impacto de la automatización no es homogéneo en todos los sectores. El comercio minorista encabeza la lista de los más afectados, con chatbots que superan a los profesionales en un 56% de las tareas evaluadas.

El comercio mayorista le sigue con un 53%, y los empleos en el sector público, como oficiales de cumplimiento y trabajadores sociales, registran un 52% de éxito para la IA.

El sector audiovisual no resultará
El sector audiovisual no resultará tan expuesto a la automatización, según OpenAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el sector de la información, que incluye a directores, productores de cine y periodistas, muestra una mayor resistencia, porque incluso el modelo más avanzado solo supera a los humanos en un 39% de los casos.

Cuáles tareas fue capaz de realizar la IA con un rendimiento superior a un humano

El informe de OpenAI proporcionó casos concretos de tareas en las que la IA demostró un rendimiento superior. A las enfermeras registradas se les solicitó evaluar imágenes de lesiones cutáneas y redactar informes de consulta, mientras que a los ingenieros de manufactura se les pidió crear modelos 3D de carretes de cable.

En ambos casos, los sistemas de IA lograron resultados que, según los evaluadores, igualaron o superaron el trabajo humano. No obstante, OpenAI advierte que la evaluación se limita a tareas específicas y que la realidad de cada profesión implica una complejidad mayor que la suma de actividades aisladas.

Qué profesiones conforman la lista completa de OpenAI

La compañía destaca que la
La compañía destaca que la colaboración entre personas y máquinas puede transformar el empleo y mejorar la productividad laboral. (Foto: REUTERS)

El listado elaborado por OpenAI muestra el porcentaje de éxito de la IA, frente a profesionales humanos en las siguientes ocupaciones:

  • Empleados de mostrador: 81%
  • Gerentes de ventas: 79%
  • Empleados de envíos, recepción e inventario: 76%
  • Editores: 75%
  • Desarrolladores de software: 70%
  • Detectives e investigadores privados: 70%
  • Responsables de cumplimiento normativo: 69%
  • Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas no minoristas: 69%
  • Representantes de ventas mayoristas y manufactureras (excepto productos técnicos y científicos): 68%
  • Gerentes generales de operaciones: 67%
  • Gerentes de servicios médicos y de salud: 65%
  • Compradores y agentes de compras: 64%
  • Asesores financieros personales: 64%
  • Gerentes de servicios administrativos: 62%
  • Representantes de atención al cliente: 59%
  • Supervisores de primer nivel de trabajadores de ventas minoristas: 59%
  • Supervisores de primer nivel de trabajadores de producción y operaciones: 58%
  • Enfermeros especialistas: 56%
  • Corredores de bienes raíces: 54%
  • Analistas de noticias, reporteros y periodistas: 53%
  • Gerentes de sistemas informáticos y de información: 52%
  • Supervisores de primer nivel de policías y detectives: 49%
  • Representantes de ventas mayoristas y manufactureras de productos técnicos y científicos: 47%
  • Abogados: 46%
  • Especialistas en gestión de proyectos: 42%
  • Trabajadores sociales de infancia, familia y colegios: 42%
  • Secretarios médicos y asistentes administrativos: 42%
  • Agentes de bolsa, productos básicos y servicios financieros: 42%
  • Supervisores de primer nivel de apoyo administrativo y de oficina: 41%
  • Analistas de inversiones financieras: 41%
  • Animadores y recreadores: 37%
  • Enfermeros titulados: 37%
  • Gerentes de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias: 34%
  • Gerentes financieros: 32%
  • Productores y directores: 31%
  • Técnicos de audio y video: 30%
  • Conserjes de hotel: 29%
  • Empleados de gestión de pedidos: 28%
  • Agentes inmobiliarios: 27%
  • Farmacéuticos: 26%
  • Contadores y auditores: 24%
  • Ingenieros mecánicos: 23%
  • Ingenieros industriales: 17%
  • Editores de cine y video: 17%

A pesar de estas proyecciones, OpenAI aclaró que el objetivo del estudio no es afirmar que los humanos perderán sus empleos de manera inminente.

