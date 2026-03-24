Samsung y Apple se conectan: AirDrop ya funciona entre Galaxy y iPhone

La tecnología que permite este intercambio entre Android y AirDrop fue desarrollada por Google. (Composición Infobae: Samsung / Captura/PhoneBuff)

AirDrop ya permite compartir archivos entre dispositivos Galaxy y iPhone. Esta fusión tecnológica, que parecía imposible hace solo unos años, permite a los usuarios de la nueva serie Galaxy S26 enviar fotos, videos y documentos a dispositivos Apple como iPhones, iPads y Macs, gracias a la integración entre Quick Share de Samsung y el protocolo AirDrop.

Compatibilidad entre Galaxy S26 y iPhone: intercambio de archivos sin barreras

La función que habilita el envío de archivos entre Galaxy S26 y los dispositivos Apple comenzó a estar disponible con el lanzamiento de la última generación de teléfonos de Samsung. Los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra incluyen una opción en el menú de ajustes llamada ‘Compartir con dispositivos Apple’, que activa la compatibilidad con AirDrop.

Este avance permite compartir imágenes, videos y documentos con cualquier usuario de iPhone, iPad o Mac, eliminando la necesidad de aplicaciones de terceros o conexiones complicadas.

AirDrop ya permite compartir archivos entre dispositivos Galaxy y iPhone. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Aly Song)

La función Quick Share de Samsung, integrada en estos modelos, se conecta directamente con el protocolo de AirDrop desarrollado por Apple, aunque la empresa de Cupertino no participó en el desarrollo de esta solución ni ha emitido comentarios al respecto.

Hasta ahora, la posibilidad de transferir archivos con facilidad entre plataformas había sido un punto fuerte exclusivo del ecosistema Apple. La implementación de esta compatibilidad representa un cambio en la estrategia de integración entre los principales fabricantes del mercado móvil.

Los usuarios solo deben activar la nueva función en la configuración del dispositivo Galaxy S26 para comenzar a compartir archivos con productos Apple. El proceso es rápido y no requiere configuraciones adicionales, lo que simplifica la experiencia para quienes operan en entornos mixtos de Android y iOS.

La opción para enviar archivos entre Galaxy S26 y dispositivos Apple se activó con el debut de la nueva serie de teléfonos Samsung. (Europa Press)

El papel de Google y la presión regulatoria sobre Apple

La tecnología que permite este intercambio entre Android y AirDrop fue desarrollada por Google, responsable del sistema operativo Android. Google había lanzado antes esta función en sus teléfonos Pixel 10, sentando las bases para que otros fabricantes, como Samsung, pudieran implementarla en sus propios dispositivos.

El desarrollo de esta función llega en un contexto donde Apple enfrenta presiones regulatorias para abrir su sistema iOS a aplicaciones y servicios de terceros.

“Nuestro objetivo es llevar la compatibilidad entre estos sistemas a todos los dispositivos Android, y creemos que eso es realmente importante”, declaró Sameer Samat, presidente de Google a cargo del ecosistema Android, durante una entrevista con Bloomberg relacionada con el lanzamiento del Galaxy S26.

AirDrop es una función inalámbrica exclusiva de Apple que permite transferir fotos, videos, documentos y archivos entre iPhones, iPads y Macs cercanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de compartir archivos de forma sencilla entre teléfonos Android y dispositivos Apple responde a una demanda de los consumidores y a las exigencias de los reguladores para fomentar la interoperabilidad. Hasta el momento, Apple no ha tomado ninguna medida para bloquear esta nueva capacidad, lo que ha permitido que la solución prospere en el mercado.

En palabras de Samat: “Estamos en 2026. Si podemos hacer que la IA haga todo tipo de estas cosas extravagantes, definitivamente deberíamos ser capaces de compartir una foto de igual a igual entre dos personas diferentes en una habitación”.

Próximos pasos y expansión de la función Quick Share en Android

Samsung ha confirmado que la expansión de esta compatibilidad a otros modelos de teléfonos inteligentes Android se anunciará “en una fecha posterior”. Por ahora, la función está limitada a los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, pero se espera que la integración se amplíe a una gama más amplia de dispositivos en el futuro.

El desarrollo de herramientas como Quick Share y su interoperabilidad con AirDrop está transformando la experiencia de los usuarios que utilizan diferentes marcas y sistemas operativos. Esta actualización representa un paso significativo hacia un ecosistema móvil más abierto y flexible, en el que la elección de un dispositivo no limite la comunicación ni el intercambio de información con otros usuarios.