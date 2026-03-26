¿Ya las tienes? Las 6 funciones ocultas de WhatsApp que cambiarán tu forma de chatear en 2026

WhatsApp sumó funciones como crear stickers desde palabras y editar imágenes con Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp incorporó nuevas funciones, como la opción de crear stickers a partir de una palabra y la edición de imágenes con Meta AI, entre otras herramientas. La plataforma de mensajería realizó una recopilación de sus novedades más recientes, que detallamos a continuación.

Es importante aclarar que algunas de estas funciones podrían no estar disponibles en todos los países o regiones.

Cuáles son las funciones más nuevas de WhatsApp

Las funciones más nuevas de WhatsApp son las siguientes:

Libera espacio y conserva lo esencial.

Con el tiempo, los chats pueden llenarse y volverse desordenados. Ahora es posible buscar y eliminar archivos grandes desde cualquier conversación, permitiendo borrar solo lo innecesario sin perder todo el chat.

WhatsApp realizó una recopilación de sus funciones más recientes. (WhatsApp)

Solo debes tocar el nombre del chat y seleccionar “Administrar almacenamiento”. Al vaciar un chat, puedes elegir eliminar solo los archivos multimedia y mantener el historial de mensajes.

Transferir chats entre plataformas es más sencillo.

La nueva función de transferencia permite mover el historial de chats de iOS a Android, o dentro de la misma plataforma, con solo unos toques. Así, cambiar de teléfono es fácil y puedes conservar tus conversaciones, fotos y videos.

Dos cuentas en un solo iPhone.

Ahora, WhatsApp permite usar dos cuentas al mismo tiempo en iOS, como ya era posible en Android. No es necesario tener dos dispositivos para separar lo personal de lo laboral. Además, la foto de perfil de cada cuenta aparecerá en la pestaña inferior para diferenciarlas fácilmente.

Stickers sugeridos según tu estado de ánimo.

WhatsApp ahora sugiere stickers automáticamente mientras escribes emojis, facilitando reemplazar un emoji por un sticker que exprese mejor cómo te sientes.

Ahora, WhatsApp sugiere stickers al escribir emojis para facilitar su reemplazo. (WhatsApp)

Editar fotos con Meta AI.

Puedes usar Meta AI para modificar imágenes directamente en el chat antes de enviarlas. Esto permite eliminar elementos no deseados, cambiar fondos o aplicar estilos. Estas funciones pueden no estar disponibles para todos los usuarios.

Redacción asistida con IA.

La herramienta ‘Ayuda para escribir’ puede generar borradores de respuesta basados en la conversación, ayudando a enviar el mensaje adecuado mientras se mantiene la privacidad de los chats.

Qué funciones está probando WhatsApp

Al igual que WhatsApp ya ha incorporado varias funciones recientes, la plataforma también está desarrollando y probando nuevas herramientas, según WaBetaInfo.

Además de las funciones añadidas, WhatsApp desarrolla y prueba nuevas herramientas. REUTERS/Dado Ruvic

Una de ellas es una opción que permitirá eliminar automáticamente los mensajes una vez que el destinatario los haya leído, sumándose a las actuales alternativas de eliminación tras 24 horas, siete días o 90 días.

Esta función ofrecerá mayor control sobre la privacidad y facilitará el manejo de conversaciones confidenciales dentro de la aplicación. Además, WhatsApp está trabajando en una herramienta que permitirá a los usuarios configurar listas personalizadas para organizar y acceder rápidamente a chats específicos.

Estas listas aparecerán en la parte superior de la pantalla de chats, facilitando la gestión y el enfoque en conversaciones relevantes según las preferencias del usuario.

La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Es importante señalar que, para acceder inicialmente a estas funciones en desarrollo, es necesario contar con la versión beta de WhatsApp.

Cómo tener WhatsApp Beta

Para acceder a WhatsApp Beta y probar antes que nadie las nuevas funciones de la aplicación, sigue estos pasos:

En Android: Ingresa a la página de WhatsApp en Google Play Store y busca la opción “Unirse al programa beta”. Si hay cupos disponibles, selecciónala y actualiza la app para recibir la versión beta automáticamente.

En iPhone (iOS): Descarga la app TestFlight desde la App Store y, cuando WhatsApp habilite plazas, accede al enlace oficial de invitación para instalar la versión beta. Ten en cuenta que los cupos suelen ser limitados y no siempre están abiertos.

Con WhatsApp Beta podrás probar herramientas y actualizaciones en desarrollo, aunque es posible que encuentres errores o fallas, ya que se trata de versiones de prueba.