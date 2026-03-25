El robot humanoide que trabaja sin descanso 24 horas al día y cambia su propia batería

El auge de las máquinas está impulsando un nuevo mercado que antes se pensaba que solo era parte de la ciencia ficción. (Tomado de UBTECH Robotics)

El Walker S2, presentado por UBTECH Robotics, introduce una capacidad que no es común en la era de la automatización: este robot humanoide puede operar durante 24 horas al día sin intervención humana, gracias a su sistema de reemplazo autónomo de batería.

Este avance permite que el dispositivo funcione de manera ininterrumpida tanto en fábricas como en hogares y espacios públicos, lo que supone un salto cualitativo hacia la independencia operativa de los sistemas robóticos.

Cómo se diferencia este modelo de otros robots humanoides

La respuesta a la pregunta sobre qué hace al Walker S2 diferente de los actuales robots radica en su capacidad para autogestionar su fuente de energía y permanecer operativo sin límites temporales.

Esta condición elimina una de las principales barreras para la robótica aplicada a la industria, el comercio y el ambiente doméstico: el robot es capaz de mantenerse activo de forma continua y decidir sus procesos energéticos sin requerir la intervención de un técnico o usuario.

La autonomía energética del Walker S2 elimina la necesidad de asistencia técnica para recambiar baterías, diferenciándose de otros robots del mercado. (Foto: UBTECH Robotics)

Frente a modelos anteriores y otros robots del mercado, el Walker S2 destaca por su autonomía energética. Mientras la mayoría de los robots con baterías intercambiables necesita asistencia técnica o mecanismos externos complejos para el recambio, el Walker S2 ejecuta todo el proceso de forma automática.

Cuando detecta una batería baja, se dirige por sí mismo a una estación de carga, retira el módulo agotado y coloca uno nuevo utilizando sus propios brazos robóticos.

Este procedimiento se realiza gracias a un sistema que integra sensores de alineación, mecanismos de precisión y software avanzado. Esta solución es muy clave para espacios industriales, donde los periodos de inactividad pueden acarrear grandes pérdidas económicas.

Qué características este modelo de robot humanoide

Se espera que su forma y prestaciones físicas sean similares a la versión anterior. (Foto: REUTERS/Florence Lo)

Con unas dimensiones proyectadas cercanas a las del modelo anterior, el Walker S1, 1,72 metros de altura y 76 kilos de peso, la nueva versión está pensada para desempeñar tareas logísticas, de atención al cliente y de coordinación en red.

Su estructura y capacidades le permiten no solo realizar funciones de manera eficiente, sino además decidir, sin ayuda externa, cuándo continuar trabajando o cuándo detenerse, en función de la prioridad de las tareas.

La colaboración en red constituye otro de los avances del Walker S2. El humanoide puede operar en conjunto con otros dispositivos similares a través de BrainNet, un sistema de inteligencia compartida en la nube

Gracias al sistema BrainNet, Walker S2 puede compartir información y distribuir tareas junto a otros robots humanoides en tiempo real. (Foto: UBTECH Robotics)

Entre los datos conocidos, ya se han iniciado pruebas piloto en fábricas inteligentes de China donde modelos de robots humanoides se coordinan en tiempo real, comparten información relevante y distribuyen tareas de manera eficiente.

Este esquema permite que los robots “piensen” y colaboren como un grupo de trabajo humano, pero sin dependencias de descanso ni margen de error por fatiga, algo típico en las personas.

Cuándo podría salir y expandirse esta tecnología a todos los mercados

Todavía no hay una fecha confirmada para la comercialización global de esta tecnología. No obstante, con lo que se conoce de este desarrollo se podría considerar que los avances del Walker S2 son un punto de inflexión hacia la autonomía total, porque permiten integrar eficiencia, seguridad y flexibilidad en un solo sistema.

Este tipo de tecnología se espera que se integre en diferentes sectores económicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los potenciales usos del robot incluyen, desde la manufactura automatizada, hasta el servicio en hogares inteligentes y centros comerciales.

Asimismo, la evolución de máquinas autónomas como Walker S2 u otras referencias, muestra que la robótica contemporánea avanza hacia paradigmas cada vez más independientes y multifuncionales.

El desarrollo de capacidades como la evaluación autónoma de prioridades y la coordinación en red anticipa entornos donde la presencia humana será opcional. Lo que antes pertenecía al terreno de la ciencia ficción se integra ahora en soluciones concretas para los desafíos logísticos y operativos de la automatización.