El estudio de Harvard que revela por qué la Generación Z teme volverse “menos inteligente”

Los menores de 30 años crecieron con la tecnología, son hábiles en el manejo de redes sociales y de diferentes dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio elaborado por la Universidad de Harvard, en colaboración con Gallup y la Fundación de la Familia Walton, identificó que la Generación Z experimenta una inquietud profunda sobre cómo la inteligencia artificial (IA) podría afectar negativamente sus propias capacidades intelectuales.

Este fenómeno se torna aún más relevante porque el 61% de los jóvenes encuestados consideró que la IA amenaza el aprendizaje social, afirmando que “reemplaza la conversación con personas reales”.

Además, los encuestados manifestaron preocupación por verse “cada vez más aislados”, en un espacio donde las horas de interacciones presenciales se han reducido drásticamente.

Cómo es la percepción de la Generación Z frente al uso de la inteligencia artificial

El 61% de los jóvenes considera que la inteligencia artificial amenaza el aprendizaje social y fomenta el aislamiento personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los resultados recogidos por la encuesta, la Generación Z, es decir, adultos estadounidenses de 18 a 28 años, mantiene una relación compleja con la inteligencia artificial.

Aunque la utiliza de manera extensa para tareas cotidianas y profesionales, predomina el temor de que su uso fomente la pérdida de habilidades cognitivas y la dependencia.

Al analizar 2.500 encuestas representativas, los investigadores constataron que el 79% de los encuestados teme que la IA genere mayor pereza en las personas, y el 62%, que las haga menos inteligentes.

Solo el 15% de la Generación Z identifica la desinformación como una de las principales amenazas de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud de esta preocupación supera ampliamente a otras asociadas a la tecnología, como la desinformación: solo el 15% de los encuestados señaló como inquietud principal las alucinaciones o errores que puede ofrecer la IA.

Cuáles son las causas profundas del temor hacia la inteligencia artificial

El primer temor gira alrededor del desplazamiento del aprendizaje por la práctica. El 68% teme que el uso constante de IA sustituya la necesidad de desarrollar habilidades mediante la acción, como resumió un encuestado: “La mente es un músculo como cualquier otro. Cuando no la usas, ese músculo se atrofia rápido”.

Otro punto es la pérdida del pensamiento crítico. Un 65% considera que la IA limita la capacidad para analizar información en profundidad y fomenta la búsqueda de gratificación instantánea, en lugar de comprensión genuina: “Los chatbots permiten acceder a la información, no procesarla”, señalaron.

La pérdida del pensamiento críticos es uno de las causas del temor hacia la IA de la Generación Z. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, está el impacto en el aprendizaje social. Más del 60% de los jóvenes manifestó inquietud frente a la posibilidad de que la IA reemplace las conversaciones, el debate y el aprendizaje con otras personas, advirtiendo sobre el aislamiento que puede generar depender de estas herramientas para resolver dilemas y adquirir conocimientos.

Qué beneficios son atribuidos a la IA, según la Generación Z

A pesar de estos temores, la misma generación reconoce ventajas concretas derivadas del uso responsable de la inteligencia artificial. El estudio identifica tres grandes aportes positivos en la experiencia de los jóvenes.

El primero es la apertura a perspectivas nuevas. Muchos encuestados valoran que la IA les permite “ver perspectivas fuera de su propio círculo”, accediendo a ideas y experiencias de otros ámbitos que enriquecen su punto de vista.

El estudio de Harvard destaca beneficios clave de la IA, como el acceso a nuevas perspectivas, la simplificación del aprendizaje y la liberación de tiempo para tareas creativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es facilitar el acceso al conocimiento. La capacidad de descomponer problemas complejos en unidades más sencillas fue citada como uno de los mayores beneficios percibidos. “Si la usas como algo que te enseña paso a paso, puede ayudarte”, expresó uno de los participantes.

Está la liberación de tiempo para tareas con mayor contenido intelectual. Al delegar operaciones rutinarias o administrativas, los jóvenes se sienten más libres para concentrarse en actividades que requieren razonamiento y creatividad: “La IA puede hacerte más eficiente y capaz de trabajar en tareas ‘inteligentes’ mientras gestiona el tedio”, explicó otro encuestado.

En este sentido, el balance del estudio revela un mundo joven en una encrucijada: la Generación Z percibe en la IA tanto una amenaza real para su autonomía mental y social como una herramienta capaz de expandir conocimientos y optimizar la vida laboral.