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Cómo ver en orden las películas y las series de Star Wars en Disney+

Seguir esta saga puede ser complejo, por lo que hay diferentes formas de disfrutar de todas sus producciones

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Disney+ es la plataforma oficial para ver todas las películas y series de Star Wars en diferentes órdenes según la preferencia del espectador.
Disney+ es la plataforma oficial para ver todas las películas y series de Star Wars en diferentes órdenes según la preferencia del espectador.

Ver todas las películas y series de Star Wars en el orden adecuado se ha convertido en una tarea compleja, debido a la cantidad de títulos disponibles y la variedad de líneas temporales y personajes involucrados.

Para quienes buscan una experiencia inmersiva, existen varias formas de recorrer la galaxia: el orden cronológico, el de estreno en cines o variantes populares entre los fanáticos. Además, solamente Disney+ cuenta con los derechos de la franquicia, por lo que en esta plataforma está todo el contenido creado a la fecha.

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Cómo ver la saga de Star Wars en orden cronológico en Disney+

El orden cronológico propone seguir los acontecimientos tal como ocurren dentro del universo narrativo, desde los orígenes de los Jedi hasta el resurgimiento de amenazas galácticas.

Collage de personajes de Star Wars, incluyendo a Darth Vader, Luke Skywalker, Rey, Han Solo, Princesa Leia, Yoda y otros, con sables de luz y naves espaciales en un fondo vibrante.
Seguir la saga Star Wars en orden cronológico permite comprender la evolución de personajes clave como Anakin Skywalker y Darth Vader.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción es ideal para quienes desean comprender la evolución de personajes como Anakin Skywalker, el ascenso y caída de Darth Vader, y el surgimiento de nuevas generaciones de héroes y villanos.

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El recorrido cronológico, centrado en la saga Skywalker, sigue este esquema:

  • Star Wars: La amenaza fantasma
  • Star Wars: El ataque de los clones
  • Star Wars: La venganza de los Sith
  • Star Wars: Una nueva esperanza
  • Star Wars: El Imperio contraataca
  • Star Wars: El regreso del Jedi
  • Star Wars: El despertar de la fuerza
  • Star Wars: Los últimos Jedi
  • Star Wars: El ascenso de Skywalker

Este orden permite apreciar el desarrollo de personajes centrales como Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Rey, así como la progresiva transformación del joven Anakin en Darth Vader bajo la influencia de Palpatine.

Las series como The Mandalorian, Andor y Obi-Wan Kenobi, también disponibles en Disney+, encajan en puntos específicos entre las películas, aportando detalles sobre la formación de la Rebelión, el auge del Imperio y las consecuencias de sus acciones.

Póster de Star Wars dividido por una línea vertical de luz. El lado izquierdo azul muestra a personajes Jedi con sables de luz. El lado derecho rojo muestra a villanos Sith.
El orden de estreno en cines de Star Wars mantiene la experiencia original y los giros argumentales más icónicos de la franquicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas para ver Star Wars: estreno, Orden Machete y opciones extendidas

Para quienes prefieren la experiencia original, el orden de estreno en cines mantiene intactos los giros argumentales, como la revelación de la identidad del padre de Luke. Este es el itinerario seguido por las generaciones que vivieron el fenómeno Star Wars en tiempo real y es recomendado para quienes desean experimentar la misma sorpresa y emoción que sintieron los espectadores en su momento.

El orden de estreno es el siguiente:

  • Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)
  • Episodio V: El Imperio contraataca (1980)
  • Episodio VI: El regreso del Jedi (1983)
  • Episodio I: La amenaza fantasma (1999)
  • Episodio II: El ataque de los clones (2002)
  • Episodio III: La venganza de los Sith (2005)
  • Episodio VII: El despertar de la fuerza (2015)
  • Rogue One (2016)
  • Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)
  • Han Solo (2018)
  • Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

El Orden Machete, surgido en foros de fanáticos, elimina “La amenaza fantasma” y reorganiza los episodios para potenciar la sorpresa y la profundidad de algunos personajes. Comienza con los episodios IV y V, luego retrocede a las precuelas para explicar el pasado de Vader y finalmente concluye con el episodio VI.

Aunque no incluye las últimas secuelas ni algunos spin-offs recientes, esta variante sigue siendo popular entre quienes buscan un enfoque alternativo.

'The Mandalorian and Grogu', de John Favreau, primera película de 'Star Wars' en siete años (Disney)
El estreno de The Mandalorian and Grogu, previsto para mayo de 2026, dará continuidad a la exitosa serie de Disney+ dentro del universo Star Wars. (Disney)

Próximos estrenos de Star Wars

El universo Star Wars continúa expandiéndose con nuevos proyectos y estrenos exclusivos para cine y streaming. El próximo gran lanzamiento será “The Mandalorian and Grogu”, una película que tiene previsto su estreno el 26 de mayo de 2026 y que servirá como continuación directa de la serie “The Mandalorian”.

Esta producción situará su trama entre los acontecimientos de la trilogía original y el inicio de las secuelas, ampliando los vínculos entre personajes como Din Djarin y Grogu.

En 2027, llegará “Star Wars: Starfighter”, una película ambientada cinco años después de “El ascenso de Skywalker” y protagonizada por Ryan Gosling, lo que promete abrir una nueva etapa dentro de la franquicia.

Nuevos proyectos de Star Wars incluyen películas protagonizadas por Ryan Gosling y producciones dirigidas por cineastas como James Mangold y Taika Waititi. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Nuevos proyectos de Star Wars incluyen películas protagonizadas por Ryan Gosling y producciones dirigidas por cineastas como James Mangold y Taika Waititi. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, Lucasfilm y Disney han anunciado otros proyectos, como una trilogía creada por Simon Kinberg, un filme centrado en Rey, producciones dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Taika Waititi, así como el regreso de personajes clásicos en nuevas aventuras.

Las próximas temporadas de series como Ahsoka y nuevas animaciones, junto con historias originales como Lando y Maul - Shadow Lord, también forman parte del calendario de estrenos para los próximos años.

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