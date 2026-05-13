Si usas aplicaciones gratuitas en tu celular tienes más riesgos de ser víctima de estafa

El modelo de negocio de las aplicaciones gratuitas se basa en la recopilación y venta de datos personales de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones gratuitas son algo habitual en nuestros celulares: WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube... Sin embargo, hay otras plataformas que también se pueden descargar sin ningún costo, pero que de fondo esconden permisos excesivos y accesos que pueden poner en riesgo nuestra seguridad y privacidad.

Aunque el usuario no paga con dinero el acceso a estas apps, sí lo hace a través de sus datos. Esta realidad ha generado un escenario donde la recopilación, uso y venta de información personal se han vuelto moneda corriente.

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Riesgos principales al descargar aplicaciones gratuitas

Uno de los peligros más grandes es la recopilación y comercialización de datos personales. Muchas apps gratuitas acceden a información como ubicación, contactos, hábitos de uso y preferencias, creando perfiles detallados que se destinan a la publicidad dirigida o se venden a terceros.

El usuario, en muchos casos, desconoce el alcance real de esta cesión de datos, que puede derivar en una invasión de la privacidad y una exposición constante a prácticas comerciales agresivas.

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El malware y otros programas maliciosos afectan a un porcentaje significativo de aplicaciones gratuitas descargadas fuera de las tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la venta de datos, las aplicaciones gratuitas suelen estar financiadas por publicidad intrusiva. Los anuncios dentro de las apps no solo interrumpen la experiencia del usuario, sino que pueden ser portadores de enlaces peligrosos o incluso instalar programas no deseados.

Un riesgo que suele pasar desapercibido es la falta de actualizaciones de seguridad. Muchas aplicaciones gratuitas no cuentan con equipos de desarrollo capaces de mantener un flujo regular de mejoras y parches.

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La amenaza del malware está presente en un porcentaje significativo de apps gratuitas, especialmente aquellas descargadas fuera de las tiendas oficiales. El software malicioso puede adoptar la forma de troyanos, spyware o ransomware, con la capacidad de robar información personal, dañar el dispositivo o incluso asumir el control remoto del mismo.

Uno de los riesgos menos visibles pero igualmente graves es la solicitud de permisos excesivos. Muchas apps gratuitas requieren acceso a funciones del dispositivo que no tienen relación directa con su propósito, como una linterna que pide acceso a los contactos o una calculadora que solicita la ubicación.

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Una cantidad considerable de apps gratuitas carecen de actualizaciones de seguridad, lo que deja a los usuarios vulnerables a ataques informáticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué surgen estos riesgos en las aplicaciones gratuitas

El modelo de negocio de la mayoría de las apps gratuitas se basa en la monetización de datos. Al no cobrar por el uso, los desarrolladores buscan rentabilizar sus creaciones a través de la publicidad segmentada y la venta de información a empresas de análisis y anunciantes. Esta dinámica convierte al usuario en el producto, ya que sus datos son el principal activo comercial.

El auge de la demanda de aplicaciones, especialmente durante situaciones como la pandemia, ha incentivado a que más personas instalen herramientas digitales sin analizar sus condiciones de uso. Las tiendas como Google Play Store y Apple App Store, implementan controles para minimizar la presencia de software malicioso, pero no pueden garantizar una protección total.

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De hecho, estudios recientes han detectado que casi el 2% de las 1.000 aplicaciones más populares en la tienda de Apple resultaron ser estafas que ocasionaron pérdidas millonarias a los usuarios.

En entornos empresariales, el uso de aplicaciones gratuitas no autorizadas, conocido como ‘Shadow IT’ o ‘Shadow AI’, incrementa el riesgo de exposición de información sensible. Los empleados, según advierte BBVA, en busca de soluciones rápidas, recurren a estas herramientas sin considerar los posibles peligros asociados a la gestión inadecuada de datos corporativos.

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Revisar permisos, consultar valoraciones y mantener actualizado el software son claves para reducir riesgos al instalar aplicaciones gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar los riesgos al instalar aplicaciones gratuitas

Para reducir riesgos al instalar aplicaciones, es fundamental optar por tiendas oficiales como App Store o Google Play, evitando enlaces en mensajes o correos electrónicos. Consultar las valoraciones y la antigüedad de la app ayuda a identificar posibles problemas de seguridad o desarrolladores poco fiables.

Antes de conceder permisos, revisa si son realmente necesarios para el funcionamiento de la aplicación y, si no lo son, recházalos o busca otra opción. Utiliza siempre software de seguridad actualizado y mantén el sistema operativo al día para evitar vulnerabilidades.

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Solo comparte con las apps la información indispensable y revisa las políticas de privacidad para saber cómo se gestionan tus datos. Finalmente, pregúntate si realmente necesitas la aplicación antes de instalarla, para evitar exponerte innecesariamente por comodidad o moda.