Qué trabajos podrían desaparecer por la IA de acuerdo con Elon Musk

Elon Musk advierte: la inteligencia artificial pondrá en riesgo millones de empleos, incluso en profesiones altamente calificadas - REUTERS/Mike Blake/File Photo

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. El debate sobre qué empleos corren mayor riesgo de desaparecer ha cobrado fuerza ante las advertencias de figuras influyentes como Elon Musk, quien sostiene que el avance de la IA podría reemplazar incluso a profesionales altamente calificados en los próximos años.

El potencial de la automatización para desplazar millones de puestos de trabajo coloca el tema en el centro de la agenda tecnológica y económica global.

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Elon Musk, fundador de Tesla y referente en innovación, ha afirmado que la IA superará a humanos en casi todos los campos, incluida la medicina y el derecho. Según sus estimaciones, en tan solo cinco años los mejores cirujanos podrían ser desplazados por robots con capacidades superiores.

La sustitución masiva de tareas manuales e intelectuales coloca la adaptación y el aprendizaje continuo como claves para sobrevivir en el mercado laboral de la era digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas declaraciones subrayan la urgencia de analizar qué oficios y profesiones podrían quedar obsoletos y cuáles se mantendrán relevantes en la era digital.

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La automatización impulsada por IA afecta tanto a tareas manuales como a labores intelectuales. Sectores enteros, desde la manufactura hasta los servicios, se están adaptando a sistemas inteligentes capaces de realizar actividades que antes requerían formación especializada. La sustitución de tareas rutinarias no es nueva, pero la velocidad y el alcance de las tecnologías actuales plantean un escenario distinto al de revoluciones industriales previas.

Bancos y organismos internacionales advierten que la transformación digital podría provocar la sustitución masiva de trabajadores, especialmente en economías avanzadas. El análisis de qué empleos son más resilientes a la automatización resulta clave para estudiantes, profesionales y responsables de políticas públicas.

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Cuáles profesiones están en riesgo según Elon Musk

Elon Musk señala que la automatización no solo amenaza a empleos tradicionales, también a ocupaciones consideradas seguras por años de estudio o experiencia. Según Musk, médicos, abogados y otros expertos podrían ser reemplazados a medida que la IA evoluciona y demuestra un rendimiento superior al humano en tareas que requieren precisión, procesamiento de datos y toma de decisiones rápida.

Inteligencia artificial y profesiones en riesgo: qué empleos podrían desaparecer según Elon Musk - REUTERS/Adrees Latif/File Photo/File Photo

La robótica quirúrgica y los sistemas de diagnóstico automatizados ya muestran resultados prometedores en hospitales de todo el mundo. Musk predice que robots avanzados serán capaces de realizar operaciones complejas con menos errores que los cirujanos humanos, reduciendo riesgos y costes asociados.

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Además, algoritmos de IA pueden analizar estudios médicos, identificar enfermedades y recomendar tratamientos personalizados a una velocidad que supera la capacidad humana.

El procesamiento de información legal, la redacción de documentos y la revisión de contratos son tareas que la IA puede automatizar con eficiencia. Musk advierte que la inteligencia artificial podrá encargarse de litigios menores, investigaciones jurídicas y asesoría básica, relegando a los abogados humanos a casos complejos o que requieren juicio ético y creatividad.

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Más allá de médicos y abogados, otros oficios también enfrentan riesgos. Intérpretes, traductores, editores, escritores, empleados administrativos y agentes de atención al cliente figuran entre los más vulnerables al reemplazo por sistemas inteligentes. La automatización de tareas repetitivas y la generación automática de textos, informes y respuestas personalizadas son ejemplos de cómo la IA puede absorber funciones tradicionalmente humanas.

¿Qué trabajos resistirán el avance de la IA?

Bill Gates respalda que hay empleos que sobrevivirán a la expansión de la IA en el mundo laboral - Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

No todos los empleos desaparecerán. Expertos como Bill Gates destacan que ciertas áreas mantendrán su relevancia frente a la automatización. El desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética requieren supervisión humana, creatividad, intuición y toma de decisiones bajo presión, competencias que la IA aún no puede replicar completamente.

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Desarrollo de software: Si bien la IA puede generar código, la supervisión, creatividad y juicio humano siguen siendo indispensables para diseñar y optimizar sistemas complejos.

Investigación científica: La formulación de hipótesis y la interpretación innovadora de datos requieren pensamiento crítico y creatividad.

Industria energética: Este sector demanda experiencia práctica y gestión estratégica en situaciones críticas, donde el error humano puede tener consecuencias graves.

La supervivencia profesional dependerá de la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades técnicas y humanas complementarias a la tecnología. La colaboración entre humanos y máquinas será fundamental para abordar los desafíos de las próximas décadas.

El debate sobre el impacto de la IA en el empleo está lejos de concluir. Identificar las profesiones menos expuestas y fortalecer las capacidades humanas resulta urgente para quienes buscan prosperar en el mercado laboral del futuro.

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