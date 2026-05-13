Economía

Impuestos en el ticket: sólo tres provincias muestran cuánto se paga de Ingresos Brutos

A casi un año de la sanción de la Ley de Transparencia Fiscal, únicamente cinco distritos avanzaron con adhesiones y apenas tres activaron normas locales para exhibir cargas provinciales y municipales en comprobantes comerciales

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Una mujer mayor con el pelo canoso discute enojada con un comerciante que sostiene un recibo en un supermercado. Se ven monedas, billetes y otros clientes detrás.
El régimen busca que los consumidores conozcan qué parte del precio final corresponde a cargas nacionales, provinciales y municipales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un año de la sanción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, apenas tres provincias reglamentaron la implementación local para que los impuestos provinciales y municipales comiencen a figurar discriminados en los tickets y facturas. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, mientras que otras jurisdicciones todavía no avanzaron o mantienen pendiente la reglamentación.

El tema volvió a quedar en el centro de la discusión este martes, durante la primera reunión anual de la ONG Lógica, dedicada a promover la conciencia fiscal y la impulsora de esta iniciativa. En el encuentro, realizado en el MALBA, empresarios, funcionarios y gobernadores respaldaron el avance del esquema que busca transparentar cuánto del precio final de un producto corresponde a impuestos.

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Actualmente, las provincias que ya adhirieron al régimen son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe. Sin embargo, sólo las primeras tres reglamentaron su implementación efectiva. La jurisdicción cuyana era la que más avanzada estaba pero luego demoró su reglamentación; tampoco lo hizo Santa Fe. Otra que estaba muy avanzada para adherir es Salta, pero por ahora no hubo adhesión.

En el caso de CABA y Chubut, la normativa prevé la visibilización del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los tickets; aunque la primera lo exige como porcentaje. Entre Ríos, en tanto, avanzó un paso más: además de Ingresos Brutos no sólo en los tickets sino en los flejes de góndolas, habilitó la posibilidad de incorporar tasas municipales, primero de manera voluntaria y posteriormente obligatoria.

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Según informó Lógica, que dirige Matías Olivera Vila, los tickets comenzarán a mostrar Ingresos Brutos desde el 5 de julio en Entre Ríos y desde el 1° de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y Chubut. Si los comercios de esas provincias quisieran mostrarlo hoy, ya están habilitados porque ya rige la norma, pero se les otorgó ese lapso de tiempo para que se adecuen los sistemas.

Durante el evento, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, exhibió el primer ticket del país con el impuesto provincial discriminado bajo el nuevo régimen. Además, explicó los detalles del esquema y las reducciones impositivas implementadas en su provincia.

ticket entre rios lógica
Así se visualizan los impuestos en los tickets de la provincia de Entre Ríos

La organización remarcó que Mendoza y Santa Fe ya adhirieron formalmente, aunque todavía no reglamentaron la aplicación. Desde la entidad cuestionaron también la falta de avances en el resto de las provincias.

Avance lento en la mayoría de las provincias

“Además de las dos provincias adheridas que aún no han reglamentado, hay otras en proceso que avanzan muy lento, mientras que los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio”, señalaron desde Lógica.

ticket impuestos Chubut
Este es el modelo de ticket que oficializará Chubut

La entidad comparó esa situación con la implementación nacional del régimen. “En menos de seis meses, la ley fue reglamentada y los impuestos nacionales se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes”, sostuvieron.

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor obliga a discriminar en tickets y facturas el impacto de los tributos nacionales. Desde comienzos de este año ya comenzaron a visualizarse impuestos nacionales como el IVA y los impuestos internos en distintos comprobantes emitidos en el país. La adhesión provincial permite sumar también tributos locales como Ingresos Brutos y tasas municipales.

Durante el encuentro organizado por Lógica participaron referentes empresarios y funcionarios nacionales y provinciales, entre ellos, el presidente de Ternium, Martín Berardi; el presidente de La Anónima, Federico Braun; Enrique Cristofani; el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny y el senador bonaerense Diego Valenzuela.

En su discurso de apertura, Olivero Vila sostuvo que la Argentina atraviesa “una oportunidad histórica” para modificar la relación de la sociedad con los impuestos y el gasto público. “Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad generado por un régimen que durante décadas ocultó sistemáticamente los impuestos a los consumidores”, afirmó el dirigente.

También señaló que “la transparencia fiscal es el paso necesario para involucrar a la ciudadanía, para que sea ella la que exija y logre la baja de impuestos, la austeridad en el gasto público y servicios acordes en los tres niveles del Estado”.

Desde la ONG insistieron en que existe un amplio respaldo social a la iniciativa. Según citaron, un relevamiento de Poliarquía mostró que el 94% de los ciudadanos quiere saber cuánto del precio final corresponde a impuestos.

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