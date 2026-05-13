WhatsApp estrena chats incógnitos para Meta AI: ni tu esposo o amigos podrán leer las conversaciones

Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la empresa, ahora ofrece un modo incógnito disponible en WhatsApp y su app móvil. (WhatsApp)

Ahora Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la compañía de redes sociales incorpora los chats incógnitos que están disponibles en WhatsApp y su aplicación móvil propia.

Al activar esta función, las interacciones con la IA son totalmente privadadas: nadie puede leerlas, ni siquiera Meta, ya que no se almacenan en sus servidores.

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Asimismo, las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen.

“Esto es diferente de otros productos de IA que desaparecen, donde los registros de conversaciones a menudo permanecen en los servidores de otras compañías durante muchos meses”, afirmó Mark Zuckerberg, fundador de Meta.

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Al activar este modo, las conversaciones con la IA son privadas y no se guardan en los servidores de Meta. (WhatsApp)

Esta función puede ser útil para quienes desean realizar consultas confidenciales o buscar asesoria sobre temas sensibles.

El chat incógnito de Meta AI funciona gracias a la tecnología de tratamiento privado desarrollada por la empresa.

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Esta tecnología, denominada Private Processing, permite que las solicitudes de los usuarios se procesen en un entorno seguro y confidencial basado en un Trusted Execution Environment (TEE).

Según explicó Meta en su blog de ingeniería, la información se transmite cifrada de extremo a extremo y solo puede ser accedida por el dispositivo del usuario y el entorno seguro preseleccionado, impidiendo que ni Meta ni terceros tengan acceso al contenido de los mensajes.

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Mark Zuckerberg destacó que, a diferencia de otros servicios, aquí los registros no permanecen almacenados durante meses. (WhatsApp)

De este modo, los usuarios pueden interactuar con la inteligencia artificial con mayor confianza en la protección de su privacidad.

Aun así, es fundamental recordar que no se debe compartir información privada, como la dirección de tu casa o datos bancarios, con Meta AI ni con ninguna otra herramienta de inteligencia artificial.

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Cómo usar los chats incógnitos de Meta AI en WhatsApp

Para utilizar los chats incógnitos de Meta AI en WhatsApp, es necesario contar con la última versión de la aplicación y acceder a la función de chat con Meta AI desde la barra de búsqueda o el menú de conversaciones.

Una vez iniciado el chat, el usuario puede activar el modo incógnito seleccionando la opción correspondiente dentro de la ventana de conversación.

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Para usar el modo incógnito en WhatsApp, es necesario tener la última versión y acceder a Meta AI desde la barra de búsqueda o el menú de chats. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al habilitar esta función, las preguntas y respuestas intercambiadas con la inteligencia artificial se procesan bajo estrictos estándares de privacidad: los mensajes no se almacenan en los servidores de Meta y permanecen cifrados de extremo a extremo.

El modo incógnito emplea la tecnología de Private Processing, desarrollada por Meta, que utiliza un entorno de ejecución confiable (Trusted Execution Environment, TEE).

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Al finalizar la sesión, la información se elimina automáticamente, reforzando la confidencialidad de los datos.

A pesar de estas garantías, es recomendable no compartir información personal sensible —como direcciones, contraseñas o datos bancarios— en ninguna interacción con herramientas de inteligencia artificial, para preservar la seguridad del usuario.

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Aun así, se aconseja no compartir datos personales o información sensible. (Meta)

Qué puedo hacer con Meta AI en WhatsApp

Con Meta AI en WhatsApp, los usuarios pueden aprovechar una amplia variedad de funciones impulsadas por inteligencia artificial directamente desde la aplicación de mensajería.

Este asistente permite obtener respuestas rápidas a preguntas generales, generar resúmenes de textos, traducir mensajes en tiempo real y recibir recomendaciones sobre temas de interés, todo sin salir de la conversación.

Meta AI también facilita la redacción de mensajes, correos electrónicos o documentos, sugiriendo frases y corrigiendo errores ortográficos o gramaticales.

Meta AI también ayuda a redactar mensajes, correos y documentos, sugiriendo frases y corrigiendo errores. (WhatsApp)

Además, es posible solicitar ideas creativas, como sugerencias de recetas, planes de viaje o actividades de ocio. Para quienes gestionan grupos, el asistente puede organizar tareas, crear listas y coordinar eventos a partir de los mensajes del chat.

El sistema aprovecha la integración con el entorno de WhatsApp, por lo que las conversaciones con Meta AI están protegidas por cifrado de extremo a extremo.

Si se activa el modo incógnito, las interacciones no quedan registradas en los servidores de Meta, lo que refuerza la privacidad.