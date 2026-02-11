Un estudio de Harvard revela que la IA no reduce la carga laboral; por el contrario, aumenta las horas de trabajo

La utilización de inteligencia artificial difumina los límites entre la vida laboral y personal al incorporar trabajo en momentos tradicionales de descanso o actividades personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio de Harvard advierte que el empleo de inteligencia artificial (IA) en el espacio laboral lejos de disminuir la carga de trabajo, ha desencadenado un aumento de las horas laborales y una intensificación de tareas.

Esta tendencia, documentada tras un análisis de 8 meses en una empresa tecnológica estadounidense, plantea inquietudes sobre la sostenibilidad del impulso productivo y el bienestar de los empleados en organizaciones que adoptan IA.

El equipo estructuró su estudio a través de observación directa dos veces por semana, análisis de canales internos de comunicación y más de 40 entrevistas en áreas que abarcan desde ingeniería hasta operaciones.

A partir de estos datos, identificaron tres mecanismos a través de los cuales la IA intensifica el trabajo: la expansión de tareas, la difuminación de los límites entre trabajo y descanso, y el crecimiento de la multitarea.

Qué pasa cuando los trabajadores usan IA en su jornada laboral

La integración de herramientas de inteligencia artificial lleva a los empleados a asumir más responsabilidades fuera del horario laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos centrales del estudio advierte: los trabajadores, al integrar la IA en sus rutinas, prolongan su jornada y asumen más responsabilidades, incluso fuera del horario habitual.

Esta expansión del trabajo no surge de exigencias corporativas sino como iniciativa personal, porque la empresa analizada no impuso el uso de herramientas de IA, aunque sí puso a disposición suscripciones empresariales para su acceso.

El informe revela que los empleados “hacían más porque la IA hacía que ‘hacer más’ pareciera posible, accesible y, en muchos casos, intrínsecamente gratificante”.

Cómo la IA puede aumentar las tareas que deben asumir los trabajadores

La expansión de tareas ocurre porque la IA permite a los empleados adentrarse en campos que antes les resultaban inaccesibles por carencias de conocimiento o falta de tiempo.

La autoexpansión del trabajo impulsada por la inteligencia artificial eleva el riesgo de agotamiento y fatiga cognitiva entre los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe recoge que los gerentes de producto y diseñadores comenzaron a escribir código, los investigadores asumieron tareas de ingeniería y el personal se ocupó de labores previamente externalizadas o postergadas.

Este fenómeno implica que, al facilitar el acceso al conocimiento y la retroalimentación inmediata, la IA impulsa a los trabajadores a experimentar con nuevas funciones que, sumadas, incrementan su carga general.

De qué forma la IA quita tiempo para realizar pausas en el trabajo

El estudio observa cómo, al bajar la barrera para comenzar una tarea, la IA propicia que los empleados incorporen trabajo a momentos antes reservados para pausas o actividades personales.

El uso de IA genera que espacios que antes eran para realizar pausas activas desaparezcan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos reportaron introducir comandos a la IA durante el almuerzo, reuniones o momentos de espera. Con el tiempo, esta dinámica genera jornadas con menos pausas y un límite cada vez más tenue entre vida laboral y personal.

Uno de los ingenieros entrevistados reconoció: “Habías pensado que, quizás, como podrías ser más productivo con la IA, ahorrarías tiempo y podrías trabajar menos. Pero en realidad, no trabajas menos. Simplemente trabajas lo mismo o incluso más”.

Qué impacto tuvo la IA en volver a los empleados multitarea

El tercer mecanismo identificado corresponde al aumento de tareas simultáneas. El uso de inteligencia artificial posibilita que los empleados gestionen hilos paralelos: escribir código al mismo tiempo que la IA genera soluciones alternativas, activar múltiples agentes en simultáneo o rescatar tareas aplazadas por la posibilidad de delegarlas a la automatización.

El entorno de inteligencia artificial fomenta la proliferación de multitarea, generando una sobrecarga cognitiva por el constante cambio de atención y supervisión de tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta nueva organización conlleva un flujo constante de cambios de atención, revisión frecuente de resultados de IA y un número creciente de tareas abiertas. Aunque el trabajo parezca dinámico, la investigación subraya que el efecto es un “constante malabarismo” y una carga cognitiva sostenida.

Cómo hacer frente a las consecuencias del uso de la IA en el trabajo

Frente a esta realidad, el documento de Harvard sugiere tres estrategias estructurales, siendo una introducir pausas intencionales para que los trabajadores evalúen y asimilen decisiones antes de avanzar.

Asimismo, sugiere practicar la secuenciación, es decir, organizar el flujo de trabajo en fases y proteger momentos de concentración sin interrupciones; y fomentar la conexión humana para contrarrestar la tendencia al asilamiento y promover la creatividad mediante el diálogo y la interacción social en entornos altamente automatizados.