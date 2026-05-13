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La premio Nobel Narges Mohammadi necesitará meses de cuidados tras desmayarse en una prisión iraní

Una angiografía reveló que dos de sus arterias principales presentan una obstrucción significativa y que su enfermedad vascular ha empeorado considerablemente desde la última vez que se le practicó este procedimiento

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Más de 110 Nobel piden la liberación de la activista iraní Narges Mohammadi tras su traslado hospitalario
Más de 110 Nobel piden la liberación de la activista iraní Narges Mohammadi tras su traslado hospitalario

Los médicos que examinaron a la premio Nobel de la Paz y activista Narges Mohammadi más de una semana después de su colapso en una prisión de Irán afirman que necesita meses de tratamiento, según informó su fundación el miércoles.

Una angiografía reveló que dos de sus arterias principales presentan una obstrucción significativa y que su enfermedad vascular ha empeorado considerablemente desde la última vez que se le practicó este procedimiento en 2024, indicó la fundación en un comunicado.

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Mohammadi, de 53 años, fue trasladada de urgencia de la prisión a un hospital en el noroeste de Irán el 1 de mayo tras perder el conocimiento. Fue puesta en libertad bajo fianza casi diez días después y trasladada a un hospital en Teherán, donde sus especialistas la examinaron.

El médico tratante señaló que su presión arterial continúa fluctuando, en parte debido a daños en la zona del cerebro responsable de su regulación.

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Los médicos recomendaron un tratamiento de ocho meses en un entorno “libre de factores estresantes externos, donde pueda recibir atención permanente y tratamiento a largo plazo”.

Su fundación y decenas de premios Nobel han exigido la liberación incondicional de Mohammedi, una firme defensora de los derechos humanos y de las mujeres.

Recibió el Premio Nobel en 2023 mientras estaba en prisión y ha sido encarcelada repetidamente a lo largo de su carrera. Su último encarcelamiento comenzó en diciembre, cuando fue arrestada en la ciudad de Mashhad, al noreste de Irán.

Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz iraní, es trasladada a un hospital en Teherán
Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz iraní, es trasladada a un hospital en Teherán

Su familia ha declarado que su salud se ha deteriorado en prisión, en parte debido a la brutal paliza que recibió durante su arresto. Sufrió un infarto en marzo y padece un coágulo de sangre en el pulmón desde antes de su encarcelamiento, que requiere anticoagulantes y seguimiento médico para su control.

Irán puso en libertad bajo fianza a la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, que fue detenida a principios de abril en el marco de una campaña de represión durante el conflicto con Estados Unidos e Israel, informaron el miércoles las agencias de noticias iraníes y su hija.

Nournews, afiliada al principal organismo de seguridad de Irán, dijo que Sotoudeh fue puesta en libertad bajo fianza, sin hacer referencia a los cargos a los que aún podría enfrentarse. Mehraveh Khandan, hija de Sotoudeh, confirmó la puesta en libertad de su madre en una publicación en las redes sociales.

Sotoudeh, galardonada con premios como el Premio Sájarov 2012 del Parlamento Europeo, ha sido encarcelada en múltiples ocasiones por cargos de seguridad relacionados con su defensa de los derechos humanos.

El domingo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz encarcelada en Irán, Narges Mohammadi, fue trasladada a un hospital de la capital, Teherán, tras habérsele concedido la suspensión de su condena a cambio de una elevada fianza, según una fundación dirigida por su familia.

(Con información de AP)

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