Tecno

Si tienes un Xiaomi, Redmi o POCO, deberías instalar esta actualización de seguridad de inmediato

La actualización de HyperOS bloquea una falla que podría permitir ataques remotos sin necesidad de interacción del usuario

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Xiaomi lanza actualización de seguridad para sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi comenzó a desplegar el parche de seguridad de mayo de 2026 para varios dispositivos de sus marcas Xiaomi, Redmi y POCO. Aunque este tipo de actualizaciones suelen pasar desapercibidas por no incluir cambios visuales importantes, en esta ocasión la recomendación es clara: instalarla cuanto antes. El motivo es la corrección de una vulnerabilidad crítica de Android que podría permitir la ejecución remota de código sin intervención del usuario.

La falla, identificada como CVE-2026-0073, fue incluida en el boletín oficial de seguridad de Android correspondiente a mayo de 2026. Según Google, el problema afecta al componente principal del sistema operativo y abre la posibilidad de que un atacante cercano o conectado al mismo entorno pueda ejecutar código malicioso de manera remota.

PUBLICIDAD

La gravedad del fallo radica en que el usuario no necesita realizar ninguna acción para que el ataque pueda producirse. No es necesario descargar archivos sospechosos, abrir enlaces o instalar aplicaciones externas. Esta característica convierte la vulnerabilidad en una amenaza especialmente peligrosa para millones de teléfonos Android compatibles.

Xiaomi corrije un fallo crítica de seguridad en sus dispositivos. REUTERS/Go Nakamura
Xiaomi corrije un fallo crítica de seguridad en sus dispositivos. REUTERS/Go Nakamura

Ante este escenario, Xiaomi reaccionó rápidamente liberando una actualización de seguridad para dispositivos con HyperOS, el sistema operativo de la compañía basado en Android. El despliegue comenzó de manera gradual en diferentes regiones y modelos, siguiendo la estrategia habitual de la empresa para comprobar la estabilidad antes de ampliar la disponibilidad global.

PUBLICIDAD

Qué vulnerabilidad corrige la actualización

La vulnerabilidad CVE-2026-0073 afecta a versiones recientes de Android, incluyendo Android 14, Android 15 y Android 16. Google explicó que el fallo permite la ejecución remota de código en determinadas condiciones dentro del sistema operativo.

En términos simples, este tipo de vulnerabilidades puede permitir que un ciberdelincuente tome control parcial del dispositivo o ejecute procesos maliciosos sin autorización. Aunque Google no reveló detalles técnicos completos para evitar posibles ataques antes de que los usuarios actualicen, sí confirmó que se trata de un fallo crítico.

Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)
Google explicó que el fallo puede provocar que atacantes tomen el control del sistema de manera remota. (Google)

Por ello, Xiaomi incluyó el parche de seguridad en nuevas compilaciones de HyperOS para cerrar la brecha y reforzar la protección de los equipos afectados.

Los primeros modelos que ya recibieron el parche

Entre los primeros dispositivos que comenzaron a recibir la actualización aparecen modelos recientes de las líneas Xiaomi, Redmi y POCO. La disponibilidad depende de la región y de la variante específica de cada teléfono.

En la gama Xiaomi, algunos de los modelos actualizados son el Xiaomi 15 Ultra y el Xiaomi 15T. En la línea Redmi también aparecen dispositivos como el Redmi 15A 5G, el Redmi 17 5G y el Redmi Pad 2 Pro 5G.

Por el lado de POCO, uno de los modelos incluidos en el despliegue inicial es el POCO C85x. Xiaomi aclaró que el lanzamiento se realiza de forma escalonada, por lo que algunos usuarios todavía podrían no ver disponible la actualización aunque tengan un modelo compatible.

El Xiaomi 15T se encuentra entre los dispositivos que deben de actualizarse.
El Xiaomi 15T se encuentra entre los dispositivos que deben de actualizarse.

Cómo comprobar si la actualización ya está disponible

La compañía recomienda revisar manualmente si el parche ya puede instalarse. El procedimiento es sencillo y puede hacerse directamente desde el teléfono.

Para comprobarlo, los usuarios deben ingresar en “Ajustes”, luego acceder a “Sobre el teléfono” y entrar al apartado de Xiaomi HyperOS. Allí aparecerá la opción “Buscar actualizaciones”.

Si el sistema detecta el nuevo parche de seguridad, lo recomendable es instalarlo inmediatamente. Xiaomi aconseja realizar el proceso con suficiente batería y conectado a una red WiFi segura para evitar interrupciones durante la descarga.

La actualización de seguridad de Xiaomi puede hacerse de forma manual. REUTERS/Dado Ruvic
La actualización de seguridad de Xiaomi puede hacerse de forma manual. REUTERS/Dado Ruvic

Las actualizaciones de seguridad vuelven a ganar importancia

Aunque muchas veces los usuarios priorizan funciones nuevas o cambios estéticos, expertos en ciberseguridad insisten en que las actualizaciones de seguridad son una de las herramientas más importantes para proteger la información personal.

Las vulnerabilidades críticas como la CVE-2026-0073 suelen convertirse rápidamente en objetivo de ciberdelincuentes una vez que se hacen públicas. Por ello, fabricantes como Xiaomi, Google y otras compañías del ecosistema Android aceleran la distribución de parches para reducir riesgos.

En este caso, Xiaomi decidió priorizar la corrección de la falla antes de incorporar novedades visuales o nuevas funciones, centrando la actualización exclusivamente en reforzar la seguridad de los dispositivos compatibles.

Temas Relacionados

XiaomiRedmiAndroidSeguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp estrena chats incógnitos para Meta AI: ni tu esposo o amigos podrán leer las conversaciones

Esta nueva función desaparece las interacciones que tengas con el asistente de inteligencia artificial en la app

WhatsApp estrena chats incógnitos para Meta AI: ni tu esposo o amigos podrán leer las conversaciones

Si usas aplicaciones gratuitas en tu celular tienes más riesgos de ser víctima de estafa

Muchas apps gratuitas solicitan permisos excesivos que ponen en riesgo la privacidad y la seguridad de la información personal

Si usas aplicaciones gratuitas en tu celular tienes más riesgos de ser víctima de estafa

Qué trabajos podrían desaparecer por la IA de acuerdo con Elon Musk

La automatización impulsada por inteligencia artificial amenaza tanto a oficios tradicionales como a profesiones especializadas

Qué trabajos podrían desaparecer por la IA de acuerdo con Elon Musk

Guía para limpiar la nevera: recomendaciones de fabricantes en electrodomésticos

Una rutina de limpieza con agua tibia, vinagre blanco y paños de microfibra es clave para eliminar bacterias y ahorrar energía

Guía para limpiar la nevera: recomendaciones de fabricantes en electrodomésticos

Estos cuatro hábitos están afectando el rendimiento de tu computador sin que lo sepas

El exceso de aplicaciones abiertas es una de ellas, porque sobrecarga la memoria RAM, especialmente en PC antiguas

Estos cuatro hábitos están afectando el rendimiento de tu computador sin que lo sepas

DEPORTES

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

Jake Paul reveló que la fractura de mandíbula que le provocó Joshua lo podría dejar fuera del boxeo para siempre

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

El misterio que rodea la muerte de Brandon Clarke, el jugador de la NBA de 29 años que fue hallado sin vida

Un futbolista fue condenado a 24 semanas de prisión por un brutal codazo en un partido amateur en Gales

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

TELESHOW

La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

La sorpresiva frase de Pampita sobre su presente con Martín Pepa: “Cuando hay amor todo se arregla”

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Mery del Cerro habló de su salud y contó el diagnóstico que cambió su rutina: “No me venía sintiendo bien”

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

El enigma del Ursa Major: el buque ruso hundido que podría haber transportado reactores para Corea del Norte

Estados Unidos reportó la mayor inflación mayorista en cuatro años: creció 1,4% en abril

La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026

Sector naviero teme fuga de embarcaciones por nueva regulación en Panamá sobre sustancia económica