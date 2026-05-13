Si tienes un Xiaomi, Redmi o POCO, deberías instalar esta actualización de seguridad de inmediato

Xiaomi lanza actualización de seguridad para sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi comenzó a desplegar el parche de seguridad de mayo de 2026 para varios dispositivos de sus marcas Xiaomi, Redmi y POCO. Aunque este tipo de actualizaciones suelen pasar desapercibidas por no incluir cambios visuales importantes, en esta ocasión la recomendación es clara: instalarla cuanto antes. El motivo es la corrección de una vulnerabilidad crítica de Android que podría permitir la ejecución remota de código sin intervención del usuario.

La falla, identificada como CVE-2026-0073, fue incluida en el boletín oficial de seguridad de Android correspondiente a mayo de 2026. Según Google, el problema afecta al componente principal del sistema operativo y abre la posibilidad de que un atacante cercano o conectado al mismo entorno pueda ejecutar código malicioso de manera remota.

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La gravedad del fallo radica en que el usuario no necesita realizar ninguna acción para que el ataque pueda producirse. No es necesario descargar archivos sospechosos, abrir enlaces o instalar aplicaciones externas. Esta característica convierte la vulnerabilidad en una amenaza especialmente peligrosa para millones de teléfonos Android compatibles.

Xiaomi corrije un fallo crítica de seguridad en sus dispositivos. REUTERS/Go Nakamura

Ante este escenario, Xiaomi reaccionó rápidamente liberando una actualización de seguridad para dispositivos con HyperOS, el sistema operativo de la compañía basado en Android. El despliegue comenzó de manera gradual en diferentes regiones y modelos, siguiendo la estrategia habitual de la empresa para comprobar la estabilidad antes de ampliar la disponibilidad global.

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Qué vulnerabilidad corrige la actualización

La vulnerabilidad CVE-2026-0073 afecta a versiones recientes de Android, incluyendo Android 14, Android 15 y Android 16. Google explicó que el fallo permite la ejecución remota de código en determinadas condiciones dentro del sistema operativo.

En términos simples, este tipo de vulnerabilidades puede permitir que un ciberdelincuente tome control parcial del dispositivo o ejecute procesos maliciosos sin autorización. Aunque Google no reveló detalles técnicos completos para evitar posibles ataques antes de que los usuarios actualicen, sí confirmó que se trata de un fallo crítico.

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Google explicó que el fallo puede provocar que atacantes tomen el control del sistema de manera remota. (Google)

Por ello, Xiaomi incluyó el parche de seguridad en nuevas compilaciones de HyperOS para cerrar la brecha y reforzar la protección de los equipos afectados.

Los primeros modelos que ya recibieron el parche

Entre los primeros dispositivos que comenzaron a recibir la actualización aparecen modelos recientes de las líneas Xiaomi, Redmi y POCO. La disponibilidad depende de la región y de la variante específica de cada teléfono.

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En la gama Xiaomi, algunos de los modelos actualizados son el Xiaomi 15 Ultra y el Xiaomi 15T. En la línea Redmi también aparecen dispositivos como el Redmi 15A 5G, el Redmi 17 5G y el Redmi Pad 2 Pro 5G.

Por el lado de POCO, uno de los modelos incluidos en el despliegue inicial es el POCO C85x. Xiaomi aclaró que el lanzamiento se realiza de forma escalonada, por lo que algunos usuarios todavía podrían no ver disponible la actualización aunque tengan un modelo compatible.

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El Xiaomi 15T se encuentra entre los dispositivos que deben de actualizarse.

Cómo comprobar si la actualización ya está disponible

La compañía recomienda revisar manualmente si el parche ya puede instalarse. El procedimiento es sencillo y puede hacerse directamente desde el teléfono.

Para comprobarlo, los usuarios deben ingresar en “Ajustes”, luego acceder a “Sobre el teléfono” y entrar al apartado de Xiaomi HyperOS. Allí aparecerá la opción “Buscar actualizaciones”.

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Si el sistema detecta el nuevo parche de seguridad, lo recomendable es instalarlo inmediatamente. Xiaomi aconseja realizar el proceso con suficiente batería y conectado a una red WiFi segura para evitar interrupciones durante la descarga.

La actualización de seguridad de Xiaomi puede hacerse de forma manual. REUTERS/Dado Ruvic

Las actualizaciones de seguridad vuelven a ganar importancia

Aunque muchas veces los usuarios priorizan funciones nuevas o cambios estéticos, expertos en ciberseguridad insisten en que las actualizaciones de seguridad son una de las herramientas más importantes para proteger la información personal.

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Las vulnerabilidades críticas como la CVE-2026-0073 suelen convertirse rápidamente en objetivo de ciberdelincuentes una vez que se hacen públicas. Por ello, fabricantes como Xiaomi, Google y otras compañías del ecosistema Android aceleran la distribución de parches para reducir riesgos.

En este caso, Xiaomi decidió priorizar la corrección de la falla antes de incorporar novedades visuales o nuevas funciones, centrando la actualización exclusivamente en reforzar la seguridad de los dispositivos compatibles.

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