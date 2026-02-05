Trucos para ahorrar mientras utilizas tu freidora de aire

Siete trucos para ahorrar energía y dinero usando tu freidora de aire en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos en muchas cocinas modernas. No solo permite cocinar alimentos de manera rápida y con menos aceite, también representa una alternativa eficiente en términos de consumo energético frente a métodos tradicionales como el horno.

Durante los últimos años, la preocupación por el precio de la energía ha llevado a millones de hogares a buscar alternativas más sostenibles y económicas para preparar sus comidas. La freidora de aire destaca por su versatilidad: es posible hornear, asar, recalentar, deshidratar y preparar todo tipo de platos en menos tiempo y con menos recursos.

Sin embargo, para obtener el mayor beneficio, es fundamental aplicar algunos trucos simples que optimizan su rendimiento y reducen el gasto.

Cocinar por tandas, aprovechar los ciclos de cocción y mantener el aparato libre de grasa son pasos sencillos que marcan la diferencia en la eficiencia y la economía del hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Air Fryer y su eficiencia energética

El principio de eficiencia en la cocina consiste en lograr el mismo resultado con menos energía. Las freidoras de aire, si bien tienen menor capacidad que los hornos tradicionales, ofrecen una cocción más rápida y uniforme gracias a su tamaño compacto y a la circulación eficiente del aire caliente.

Frente a los microondas, ollas a presión o de cocción lenta, las air fryers pueden resultar un poco más costosas en consumo energético, pero compensan con su versatilidad y la calidad de los resultados.

Trucos para ahorrar con tu freidora de aire

1. Llena la cámara de cocción sin sobrepasarla Aprovecha al máximo el espacio de la cesta, pero cuida no sobrecargarla. Cocinar varias porciones a la vez permite que el aire caliente circule correctamente y se distribuya el calor de manera eficiente. Si la dejas medio vacía, se desperdicia energía, pero si la llenas en exceso, los alimentos no se cocinan bien y el aparato permanece encendido más tiempo.

2. Utiliza los programas preestablecidos La mayoría de las freidoras de aire incluyen presets para distintos tipos de alimentos. Estos programas ajustan automáticamente el tiempo y la temperatura, optimizando la cocción y evitando un gasto innecesario de energía por errores de cálculo manual.

3. Mantén la freidora siempre limpia Un filtro de aire sucio o una cesta con restos de grasa pueden obstaculizar la circulación del aire, aumentando el tiempo de cocción y el consumo energético. Limpia la cesta y el interior regularmente y considera el uso de bases de silicona para proteger el aparato y facilitar la limpieza.

Usar bases de silicona, ajustar la capacidad y limpiar con regularidad son hábitos que potencian la versatilidad de la air fryer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cocina varios alimentos a la vez Si tu freidora te lo permite, cocina diferentes ingredientes de una sola vez. De esta forma, aprovechas el ciclo de cocción y reduces el tiempo global de uso del aparato. Si algunos alimentos requieren menos tiempo, simplemente retíralos cuando estén listos y deja el resto hasta que alcancen el punto deseado.

5. Elige el tamaño adecuado para tu hogar Seleccionar una freidora acorde al número de personas en casa es fundamental para ahorrar. Modelos de 2 a 3 litros son suficientes para una o dos personas, mientras que familias más grandes pueden necesitar capacidades superiores, siempre ajustando el tamaño a las necesidades reales y evitando el uso innecesario de energía.

6. Precalienta solo cuando sea imprescindible Precalentar la freidora de aire durante un par de minutos puede ayudar a conseguir una cocción más pareja y reducir el tiempo total de uso. Sin embargo, no siempre es necesario. Consulta el manual de tu aparato y reserva el precalentamiento para recetas que realmente lo requieran.

7. No sobrecargues la cesta El exceso de alimentos impide que el aire circule correctamente, lo que puede traducirse en una cocción desigual y un mayor consumo eléctrico. Distribuye los ingredientes de manera uniforme y, si es necesario, cocina en varias tandas para lograr un resultado óptimo.

La tendencia global hacia la sostenibilidad y el ahorro energético hace que cada pequeño gesto en la cocina tenga impacto. Usar la freidora de aire de manera racional no solo permite disfrutar de comidas deliciosas y saludables, también contribuye a reducir el consumo eléctrico y a cuidar el bolsillo.