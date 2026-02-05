Ahorra batería en el celular realizando estos siete ajustes en aplicaciones

Puedes llevar a cabo ciertos ajustes en aplicaciones específicas para ahorrar batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la batería de tu celular se agota rápidamente, ajustar la configuración de algunas aplicaciones puede ayudarte a optimizar el consumo de energía. En WhatsApp, por ejemplo, es posible desactivar la descarga automática de archivos.

Esto reduce el uso de datos y limita la actividad en segundo plano, lo que contribuye a prolongar la autonomía del dispositivo. Para activar esta función, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y accede al menú de ‘Configuración’. Selecciona ‘Almacenamiento y datos’. En la sección ‘Descarga automática de archivos’, elige ‘Nunca’ para fotos, audio, videos y documentos.

Ajustar la descarga automática ayuda a ahorrar batería y datos móviles.

En la sección 'Almacenamiento y datos', es posible configurar la descarga automática de archivos. (WhatsApp)

Qué otras configuraciones se pueden realizar para ahorrar batería

Otras configuraciones que se pueden realizar para ahorrar la batería son:

Aplicaciones de video como YouTube y Netflix.

Estas plataformas permiten a los usuarios modificar la calidad de los videos que reproducen.

Si seleccionas una resolución más baja, como 480p o 360p, el consumo de datos disminuye y el teléfono no exige tanto procesamiento gráfico. Esto se traduce en un menor gasto energético durante largos periodos de reproducción.

Además, cargar videos en alta definición requiere más trabajo del procesador y la pantalla, lo que impacta negativamente en la batería. Ajustar la calidad manualmente es sencillo desde el menú de cada video.

Es recomendable reducir manualmente la calidad de los videos en YouTube para no consumir datos ni batería. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Redes sociales como Instagram o TikTok.

Tanto Instagram como TikTok cuentan con funciones que permiten fijar límites diarios de tiempo de uso. Esta herramienta te envía una notificación cuando alcanzas el tiempo establecido, ayudando a controlar la cantidad de horas que pasas en la aplicación.

Un uso más moderado de estas redes sociales no solo beneficia tu bienestar digital, también contribuye a prolongar la vida útil de la batería.

Al reducir el tiempo de pantalla y la cantidad de videos o imágenes cargadas, el teléfono descansa más y su autonomía mejora.

La versión lite de Facebook consume menos batería y datos que la normal. (Play Store)

Versiones lite de aplicaciones.

Las versiones lite de aplicaciones como Facebook están diseñadas para consumir menos recursos del teléfono. Estas alternativas ocupan menos espacio de almacenamiento, requieren menos datos y ejecutan menos procesos en segundo plano.

Como resultado, la batería se desgasta a un ritmo mucho más lento en comparación con las versiones estándar. Además, suelen carecer de funciones pesadas, como animaciones avanzadas o actualizaciones automáticas constantes, lo que reduce aún más el consumo energético.

Desactiva la reproducción de video en Spotify para no gastar tanta batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No reproducir video en Spotify.

Spotify permite reproducir música de dos formas: solo con la portada del álbum o con video. Si eliges la opción de escuchar únicamente con la imagen, el teléfono no tendrá que cargar ni mostrar videos, lo que reduce considerablemente el uso de batería y datos móviles.

Esta función es útil si acostumbras escuchar música durante largos trayectos o mientras trabajas. Para activarla, basta con desactivar la reproducción de video desde el menú de configuración de la app.

Desactivar sonidos en videojuegos.

Al jugar en el celular, el audio puede consumir recursos adicionales del procesador y la batería, especialmente si se utilizan auriculares inalámbricos o el altavoz a alto volumen.

El ahorro de energía en Apple ayuda a optimizar el gasto de la batería del iPhone. (Apple)

Optar por jugar sin sonido, o con el volumen en niveles mínimos, ayuda a que el dispositivo trabaje menos y, por lo tanto, ahorre energía. Esta estrategia es recomendable en juegos que no requieren audio para la experiencia principal.

Activar el modo ahorro de batería en configuración.

El modo ahorro de batería es una función que limita de manera automática los procesos en segundo plano, el brillo de la pantalla y las actualizaciones de aplicaciones. Aunque no pertenece a una app específica, su activación impacta positivamente en la duración de la batería, especialmente cuando el nivel de carga es bajo.

Este modo puede configurarse para activarse de forma manual o automática al alcanzar cierto porcentaje de batería.