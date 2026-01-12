Tecno

Cómo limpiar la freidora de aire: así los sugieren los fabricantes

Desconectar, desmontar las piezas y usar esponjas suaves son medidas esenciales para eliminar grasa, evitar malos olores y mantener la calidad de tus alimentos

Cómo limpiar correctamente la freidora
Cómo limpiar correctamente la freidora de aire: pasos clave y errores a evitar para prolongar su vida útil - (Imagen ilustrativa)

La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos favoritos en hogares de todo el mundo por su capacidad de cocinar de forma saludable y rápida. Sin embargo, para mantener la calidad de los alimentos y prolongar la vida útil del aparato, la limpieza regular es fundamental.

La acumulación de grasa y residuos puede afectar tanto el sabor como el rendimiento del equipo, además de generar malos olores o incluso humo durante su uso. Por eso, es clave conocer y aplicar las recomendaciones de los fabricantes para limpiar cada parte del dispositivo correctamente.

¿Por qué es importante limpiar bien la freidora de aire?

Aunque las freidoras de aire requieren mucho menos aceite que los métodos tradicionales, no están exentas de la acumulación de grasa y restos de comida. Si no se realiza una limpieza adecuada después de cada uso, estos residuos pueden adherirse a las paredes internas, afectar el funcionamiento y, con el tiempo, provocar daños en el recubrimiento antiadherente.

Eliminar residuos tras cada uso, evitar químicos agresivos y secar completamente los componentes garantiza un funcionamiento óptimo y previene la acumulación de bacterias y sabores indeseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una freidora sucia puede modificar el sabor de los alimentos y propiciar la proliferación de bacterias y malos olores.

Paso a paso para limpiar tu freidora de aire

  1. Desconecta y espera a que se enfríe

De acuerdo con Imusa, antes de iniciar la limpieza debes asegúrate que la freidora esté desconectada de la corriente eléctrica y completamente fría. Esto previene accidentes y facilita la manipulación de las piezas.

  1. Extrae la cesta y el recipiente

Retira la cesta, el recipiente y cualquier otro accesorio desmontable. Muchos modelos actuales permiten lavar estos componentes en lavavajillas, lo que simplifica el proceso. Consulta el manual de tu modelo para verificar si es apto para este tipo de limpieza.

  1. Limpia el interior

Con una esponja suave o un paño húmedo, limpia cuidadosamente el interior de la freidora. Evita usar utensilios metálicos o estropajos abrasivos que puedan rayar el recubrimiento antiadherente.

Si hay restos pegados, mezcla agua caliente con vinagre o añade un poco de bicarbonato de sodio para ayudar a disolver la grasa. Deja actuar unos minutos antes de pasar de nuevo la esponja.

Mantén tu freidora de aire
Mantén tu freidora de aire como nueva: trucos y advertencias para una limpieza eficaz tras cada receta - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Limpia el exterior

El exterior de la freidora también puede ensuciarse con salpicaduras de grasa. Pasa un paño húmedo, y si es necesario, utiliza unas gotas de detergente suave para eliminar manchas. Seca con otro paño limpio para evitar marcas de agua.

  1. Seca todas las piezas

Asegúrate de que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a ensamblar la freidora. Esto previene la aparición de bacterias y malos olores.

Consejos para prevenir la acumulación de grasa y residuos

  • Usa papel de cocina o aluminio: Colocar un papel absorbente o una lámina de aluminio en el fondo de la cesta ayuda a recoger migas y grasa, facilitando la limpieza posterior.
  • No sobrecargues la freidora: Respetar la capacidad máxima asegura una cocción uniforme y reduce la posibilidad de que los alimentos suelten exceso de grasa.
  • Limpia después de cada uso: Aunque pueda parecer tedioso, la limpieza frecuente evita que los residuos se endurezcan y resulten más difíciles de quitar.

Accesorios recomendados para limpiar y cocinar

Existen accesorios específicos, como cepillos de cerdas suaves o moldes de silicona, que pueden ayudarte a mantener tu freidora en óptimas condiciones. Además, algunos fabricantes ofrecen kits de limpieza y recambios de piezas para alargar la vida útil del electrodoméstico.

¿Qué no debes hacer al limpiar tu freidora de aire?

  • No uses productos químicos agresivos como amoníaco, benceno o solventes.
  • Evita sumergir la parte eléctrica o el cuerpo principal en agua.
  • No utilices filtros protectores de pantalla ni paños ásperos.

Limpiar adecuadamente la freidora de aire conforme a las recomendaciones de los fabricantes es esencial para mantener el sabor y la calidad de tus recetas, así como para garantizar la durabilidad del aparato. Adoptar una rutina de limpieza después de cada uso y emplear los productos adecuados hará que tu freidora funcione de manera eficiente y segura durante mucho tiempo.

