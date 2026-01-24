Tecno

Europa se prepara para los Tesla autónomos: Elon Musk apunta a 2026

La Unión Europea evalúa habilitar la circulación de estos vehículos Tesla bajo supervisión humana

Tesla espera la aprobación de
Tesla espera la aprobación de su sistema de conducción semiautónoma en Europa para febrero de 2026. (Tesla)

Europa podría convertirse en uno de los primeros continentes en regular y habilitar la circulación de vehículos autónomos de Tesla. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía, anunció durante el Foro Económico Mundial en Davos que espera la aprobación del sistema Full Self-Driving (FSD) para febrero de 2026 en el continente.

El sistema, que se encuentra en modo prueba en Estados Unidos, permite a los autos de la marca operar de forma semiautónoma bajo supervisión humana, por lo que no se considera conducción autónoma total.

Musk detalló en su intervención junto a Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, que el objetivo de la empresa es que las autoridades europeas den luz verde a la circulación de vehículos con FSD supervisado en menos de dos años.

Elon Musk brindó novedades sobre
Elon Musk brindó novedades sobre Tesla durante su participación en el Foro de Davos. (Reuters)

Esta aprobación podría marcar un hito para la industria automotriz y la movilidad urbana en la región. Actualmente, la legislación europea exige que los conductores mantengan la atención en la carretera y puedan intervenir en cualquier momento, ya que el FSD se clasifica como un sistema avanzado de asistencia a la conducción.

Por tanto, el proceso de regulación y aprobación del sistema FSD en Europa implicará la colaboración entre Tesla y las autoridades de la Unión Europea en materia de transporte y seguridad vehicular.

El avance del sistema FSD forma parte de la estrategia global de Tesla, que busca consolidar su posición en el mercado de vehículos eléctricos e inteligencia artificial. En ese sentido, Musk compartió sus predicciones acerca del desarrollo de la IA: espera que en un plazo de cinco años estas tecnologías superen la capacidad intelectual humana.

Según el directivo, la llegada de la IA generalizada promete transformar la vida cotidiana al liberar tiempo y recursos para las personas.

La legislación europea exige intervención
La legislación europea exige intervención humana en vehículos con sistema Full Self-Driving. (Reuters)

Musk prevé un auge de la robótica

La visión de Musk para el futuro de la tecnología va más allá de los automóviles. El empresario anticipa la proliferación de robots humanoides diseñados para satisfacer necesidades domésticas y laborales.

“Fabricaremos tantos robots e IA que satisfarán todas las necesidades humanas”, expresó Musk durante la charla en Davos, agregando que prevé un futuro donde “habrá más robots que personas”. El ejecutivo sugirió que, en la medida en que estos dispositivos sean seguros, podrían encargarse de tareas como la vigilancia de niños o el cuidado de mascotas.

La apuesta por la robótica ha sido una constante en la estrategia de Tesla. En 2021, la empresa anunció el desarrollo de Optimus, un robot con forma humana que, según Musk, podría comenzar a comercializarse entre el público general a partir del próximo año.

Tesla apuesta por robots humanoides
Tesla apuesta por robots humanoides para tareas domésticas y laborales en el futuro cercano. (Reuters)

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el CEO reiteró el compromiso de la compañía con la innovación en este campo y la intención de acelerar la integración de robots en la vida cotidiana.

Las declaraciones de Musk no abordaron las recientes controversias vinculadas al uso de tecnología de inteligencia artificial en sus plataformas, como la herramienta Grok desarrollada por xAI, utilizada para crear contenido a partir de imágenes reales. En su lugar, el directivo prefirió centrar su discurso en el potencial transformador de la IA y la robótica en la sociedad.

