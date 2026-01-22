Elon Musk advierte en el Foro de Davos que la IA podría ser “más inteligente que cualquier humano al final de 2026”

Elon Musk alertó sobre el avance acelerado de la inteligencia artificial durante el Foro Económico Mundial. (Reuters)

El empresario tecnológico Elon Musk advirtió en el Foro Económico Mundial de Davos que la inteligencia artificial podría superar la capacidad intelectual de cualquier ser humano antes de que finalice 2026.

La advertencia se produjo durante una conversación pública con Larry Fink, CEO de BlackRock, en la que el fundador de Tesla y SpaceX describió un escenario de transformación profunda en la economía, el empleo y el sentido de la vida.

El avance acelerado de la IA y los robots humanoides

Musk sostuvo que la IA está evolucionando a tal velocidad que podría volverse más inteligente que cualquier ser humano este año y más inteligente que toda la humanidad junta dentro de la próxima década. Explicó que este avance obligará a las personas a redefinir su propósito individual y a replantear su relación con el trabajo. “La inteligencia artificial pronto será más inteligente que todos los humanos juntos”, afirmó.

En diálogo con Larry Fink, Musk vinculó el desarrollo de la IA con la próxima llegada de robots humanoides al mercado. (Reuters)

El CEO de Tesla vinculó el desarrollo de la IA con el avance de los robots humanoides. Detalló que los modelos Optimus, desarrollados por su empresa, ya realizan tareas simples en entornos industriales y que se espera lanzar versiones más avanzadas próximamente. “Si todo va bien, esperamos vender robots humanoides al público para finales del próximo año”, anticipó Musk en el Foro de Davos, y subrayó que la seguridad será central antes de ampliar la implementación de estos sistemas.

Durante la conversación, Musk abordó el estado actual de la conducción autónoma. Señaló que el software Full Self-Driving de Tesla ha alcanzado un nivel en el que compañías aseguradoras otorgan descuentos relevantes a quienes lo emplean. Explicó que la compañía busca autorización para desplegar la conducción autónoma supervisada en Europa y que podría obtenerla tan pronto como el próximo mes, con planes similares para China. “Si se regula y supervisa, será generalizado”, sostuvo.

Energía, espacio y el futuro de la infraestructura tecnológica

Uno de los desafíos identificados por Musk para el desarrollo de la IA es el acceso suficiente a energía. Según el empresario, la generación eléctrica crece a un ritmo inferior al de la producción de chips de IA, especialmente en Estados Unidos. “Los chips de IA se están produciendo más rápido de lo que podemos alimentarlos de energía”, advirtió Musk ante el auditorio en Davos.

Musk identificó la energía solar como clave para sostener la infraestructura de inteligencia artificial a gran escala. (Reuters)

Indicó que el avance tecnológico podría verse limitado por la capacidad energética, no por la potencia computacional. Además, señaló que la energía solar representa la alternativa más viable para sostener la infraestructura de IA a gran escala. Destacó el ritmo acelerado de adopción de energía solar en China, en contraste con las trabas regulatorias y tarifarias que frenan el crecimiento en otras regiones.

Respecto al futuro, el fundador de SpaceX sugirió que el espacio podría convertirse en el entorno más conveniente para operar sistemas de IA en gran volumen. Argumentó que los paneles solares en órbita generan más energía que los instalados en la superficie terrestre y que el vacío del espacio permite enfriar los centros de datos de forma natural.

“El lugar de menor costo para poner IA será el espacio”, remarcó Musk. Proyectó la posibilidad de que en los próximos años se desarrolle infraestructura de IA alimentada por energía solar en órbita.

El fundador de SpaceX proyecta centros de datos y sistemas de IA alimentados por energía solar en el espacio. (Reuters)

Musk también abordó los avances de SpaceX en la reutilización de cohetes con el vehículo Starship, que podría reducir los costes de acceso al espacio en un factor de 100 si el proyecto resulta exitoso. En el intercambio con Larry Fink, el empresario explicó que su principal motivación es la curiosidad y el deseo de comprender la realidad. Consultado por la posibilidad de viajar personalmente a Marte, Musk respondió: “Sí, pero no en el impacto”.

Las declaraciones de Elon Musk en el Foro de Davos refuerzan el debate sobre los límites y las implicancias sociales de la inteligencia artificial, así como la necesidad de adaptar infraestructuras y regulaciones para acompañar el ritmo del progreso tecnológico.