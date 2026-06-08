ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 4

ANSES confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 con fechas según la terminación del DNI y un aumento del 2,58% para las prestaciones sociales

En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para todas las prestaciones sociales, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mes, todas las prestaciones reciben un incremento del 2,58%, correspondiente a la inflación de abril, siguiendo la fórmula de movilidad previsional que ajusta los haberes con dos meses de rezago. Además, se abona el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

La fecha de cobro para quienes reciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 4 es el 12 de junio.

El haber mínimo actualizado es de $403.317,99. A esto se suma un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659,00, lo que lleva el monto total a cobrar en junio a $674.976,99. Este valor refleja la liquidación de todos los conceptos en el mismo día que el haber principal.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la fecha de pago para DNI terminados en 4 es el 25 de junio.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI finalizado en 4 se pagan el 25 de junio y no incluyen el bono extraordinario de ANSES (ANSES)

El haber máximo alcanza los $2.713.948,18 y el aguinaldo asociado es de $1.356.974,09, resultando en un total de $4.070.922,27 para junio. Cabe aclarar que quienes superan el haber mínimo no perciben el bono extraordinario.

PUBLICIDAD

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 recibirán el pago el 12 de junio.

AUH General: El monto actualizado es de $144.932. ANSES deposita el 80% mensualmente ( $115.945,60 en mano ) y retiene el 20% restante ($28.986,40).

AUH por Hijo con Discapacidad: El valor asciende a $471.915 ( $377.532 en mano y $94.383 retenidos).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I): El monto es de $72.474 por hijo. Si presenta discapacidad, el valor es de $235.967.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Quienes cobran la AUE y tienen DNI finalizado en 4 podrán acceder a su prestación el 17 de junio. El monto es de $144.932 por embarazo ($115.945,60 en mano y $28.986,40 retenidos). Además, se liquida de forma automática el Complemento Leche, con un valor de $54.665 este mes.

PUBLICIDAD

Asignación por Prenatal

Para la Asignación por Prenatal, los pagos de junio para los DNI terminados en 4 y 5 se realizan el 12 de junio. El monto general para el primer tramo de ingresos es de $72.474.

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 4 y 5 se abona el 12 de junio, mientras la Asignación por Maternidad se cobra desde el 10 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Esta prestación se abona entre el 10 de junio y el 8 de julio. Quienes tengan DNI terminado en 4 pueden cobrar a partir del 10 de junio. El monto equivale al salario neto de la beneficiaria durante la licencia.

PUBLICIDAD

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las APU pueden cobrarse a partir del 9 de junio y hasta el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Los montos vigentes son:

Nacimiento: $84.478

Matrimonio: $126.489

Adopción: $505.070

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC (Invalidez y Vejez) con DNI terminado en 4 accederán al cobro el 10 de junio. El haber base se ubica en $282.322,60. Al sumarse el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, el ingreso total bruto para junio asciende a $493.483,90.

PUBLICIDAD

Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 4 se pagan el 10 de junio y en junio totalizan $493.483,90 con aguinaldo y bono (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Se abonan entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI. Los montos son de $72.474 por hijo, $235.967 por hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.

Prestación por Desempleo

Quienes tengan DNI terminado en 4 cobrarán el 23 de junio. Tras las actualizaciones, el monto mínimo de la prestación es de $181.500 y el tope máximo general asciende a $363.000, calculándose el valor exacto según los aportes del beneficiario.

PUBLICIDAD