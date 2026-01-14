Tecno

Google lanza una IA que convierte tus fotos en videos para redes sociales

La nueva función se integra en Gemini y apuesta por facilitar la creación de contenido con inteligencia artificial

Guardar
Google lanza una nueva IA
Google lanza una nueva IA que permite generar videos verticales para redes sociales. (Google)

Google presentó una nueva actualización de Veo 3.1, su modelo de inteligencia artificial para generación de video, que ahora permite transformar fotografías en clips verticales listos para publicarse en redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube Shorts.

Esta novedad marca un paso relevante en la estrategia de la compañía por facilitar la creación de contenido audiovisual mediante IA y competir de forma directa en un mercado dominado por formatos cortos y verticales.

La función llega a través de “Ingredientes a Video”, una herramienta integrada en el ecosistema de Veo que combina imágenes de referencia con instrucciones escritas para generar videos de manera automática. Con la actualización, Google habilitó por primera vez la creación nativa de videos en formato 9:16, el estándar de las principales plataformas sociales. Según la compañía, esto evita recortes, pérdida de calidad o adaptaciones forzadas del contenido original.

Google lanza nueva actualización en
Google lanza nueva actualización en Veo 3.1 y ahora podrás usar tus fotos para hacer videos.

En una publicación oficial, Google explicó que esta mejora permite producir narrativas verticales de alta calidad y a pantalla completa, pensadas específicamente para consumo móvil. La empresa sostiene que la herramienta puede utilizarse tanto para contenido casual como para proyectos más elaborados, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados en edición de video.

Hasta ahora, plataformas como CapCut ya ofrecían integración con modelos de generación de video como Sora 2 o versiones anteriores de Veo, pero no permitían cargar imágenes personales como base para crear clips. Esa limitación se debía a que el uso de fotos de referencia estaba restringido a “Ingredientes a Video”, una función que ahora se expande y se vuelve más accesible con esta actualización.

Además del soporte para videos verticales, Veo 3.1 incorpora mejoras en la coherencia visual. Google indicó que el modelo ahora mantiene de forma más consistente la identidad de personas y personajes cuando cambian de escenario, así como la continuidad de fondos y objetos. El sistema ajusta automáticamente parámetros como iluminación, tono y silueta para que los elementos no se vean fuera de lugar dentro de una misma secuencia.

Google permitirá las medidas 9:16
Google permitirá las medidas 9:16 para videos verticales en alta resolución.

Otro de los avances destacados es la capacidad de síntesis visual. Esta función permite combinar imágenes con estilos, texturas o características distintas en un solo video coherente. Para lograrlo, el usuario debe detallar en el texto de instrucciones qué estilo debe predominar y cómo deben integrarse los distintos elementos visuales, lo que amplía las posibilidades creativas del modelo.

En términos de calidad, la actualización también eleva la resolución de salida. Veo 3.1 ya es capaz de generar videos en 1080p y 4K. Google señaló que los clips en 1080p ofrecen una imagen más limpia y definida, mientras que los videos en 4K utilizan técnicas avanzadas de escalado para capturar mejor los detalles y las texturas, incluso en contenidos de corta duración.

La nueva función para crear videos verticales a partir de fotografías estará disponible desde hoy en la aplicación de Gemini para dispositivos móviles. Google integró “Ingredientes a Video” directamente en la app con el objetivo de que más usuarios puedan experimentar con esta tecnología sin depender de herramientas externas. La función también se incorporó a YouTube Create y al ecosistema de Shorts.

Google sigue implementando nuevas mejoras
Google sigue implementando nuevas mejoras visuales en sus videos generados con IA.

Para quienes requieran resoluciones más altas o un uso más avanzado, Google habilitó el acceso a través de Flow, la API de Gemini, Vertex AI y Google Vids. Estas opciones están pensadas para creadores profesionales, empresas y desarrolladores que buscan integrar la generación de video por IA en flujos de trabajo más complejos.

Junto con estas novedades, la compañía anunció la incorporación de una etiqueta de identificación en los videos generados con Veo 3.1. Se trata de SynthID, una marca de agua invisible al ojo humano que permite identificar contenidos creados mediante inteligencia artificial. El objetivo, según Google, es reducir la desinformación y ofrecer mayor transparencia sobre el origen del material audiovisual.

Los usuarios podrán verificar si un video fue generado por IA a través de la aplicación de Gemini, una medida que se suma a los esfuerzos de la empresa por establecer estándares de responsabilidad en el uso de tecnologías generativas. Este enfoque cobra relevancia en un contexto en el que los videos sintéticos son cada vez más realistas y difíciles de distinguir de los reales.

Temas Relacionados

GoogleIARedes socialesLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Qué fue lo que más jugaste en Nintendo Switch en 2025: así puedes ver tu resumen

La página también permite ver el historial desde el primer uso de Nintendo Switch en 2017

Qué fue lo que más

Apple afirma que los desarrolladores han ganado 550 mil millones de dólares gracias a la App Store

La compañía asegura que su ecosistema digital mueve billones de dólares y beneficia directamente a millones de creadores de apps en todo el mundo

Apple afirma que los desarrolladores

Hytale, el juego inspirado en Minecraft que acaba de llegar y ya se convirtió en el más visto en Twitch

El título supera los 2,8 millones de jugadores simultáneos en su primer día de acceso anticipado

Hytale, el juego inspirado en

Alerta por el aumento de fraudes con códigos QR en correos electrónicos: así operan los nuevos ataques

Analizar el origen de los mensajes, evitar escaneos automáticos y reportar incidentes sospechosos son medidas esenciales ante una técnica de evasión que crece en frecuencia y sofisticación

Alerta por el aumento de

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 14 de enero

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el precio de
DEPORTES
Sebastián Báez sigue de racha

Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y ahora tendrá una prueba de fuego: enfrentará a un tenista “invencible” para los argentinos

Festejó su triunfo antes de tiempo, pero se había olvidado de una regla y termino eliminado del Australian Open

Una tenista mostró su espalda y encendió las alarmas por las altas temperaturas de cara al Abierto de Australia: “No es broma”

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

TELESHOW
Marcela Tauro reveló una situación

Marcela Tauro reveló una situación incómoda que vivió con Julio Iglesias: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

La opinión de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani que involucró a su esposo

Arrancó el repechaje de MasterChef Celebrity: la sorpresiva dupla que se llevó todos los elogios

Sabrina Rojas se sinceró sobre su nueva relación con un hombre 15 años menor: “Me encara mucho el pibe joven”

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva oleada de ataques

Una nueva oleada de ataques rusos golpeó los centros médicos y agrava la falta de energía en Ucrania

Por qué la comunicación digital no logra igualar el impacto del encuentro presencial, según un estudio

Japón: Takaichi busca capitalizar su alta popularidad y convocaría a elecciones anticipadas en febrero

El Louvre aumentó el precio de entrada para turistas no europeos

La historia desconocida detrás del “botiquín” romano hallado en Broadway intriga a la arqueología británica