Google lanza una IA que convierte tus fotos en videos para redes sociales

Google lanza una nueva IA que permite generar videos verticales para redes sociales. (Google)

Google presentó una nueva actualización de Veo 3.1, su modelo de inteligencia artificial para generación de video, que ahora permite transformar fotografías en clips verticales listos para publicarse en redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube Shorts.

Esta novedad marca un paso relevante en la estrategia de la compañía por facilitar la creación de contenido audiovisual mediante IA y competir de forma directa en un mercado dominado por formatos cortos y verticales.

La función llega a través de “Ingredientes a Video”, una herramienta integrada en el ecosistema de Veo que combina imágenes de referencia con instrucciones escritas para generar videos de manera automática. Con la actualización, Google habilitó por primera vez la creación nativa de videos en formato 9:16, el estándar de las principales plataformas sociales. Según la compañía, esto evita recortes, pérdida de calidad o adaptaciones forzadas del contenido original.

Google lanza nueva actualización en Veo 3.1 y ahora podrás usar tus fotos para hacer videos.

En una publicación oficial, Google explicó que esta mejora permite producir narrativas verticales de alta calidad y a pantalla completa, pensadas específicamente para consumo móvil. La empresa sostiene que la herramienta puede utilizarse tanto para contenido casual como para proyectos más elaborados, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados en edición de video.

Hasta ahora, plataformas como CapCut ya ofrecían integración con modelos de generación de video como Sora 2 o versiones anteriores de Veo, pero no permitían cargar imágenes personales como base para crear clips. Esa limitación se debía a que el uso de fotos de referencia estaba restringido a “Ingredientes a Video”, una función que ahora se expande y se vuelve más accesible con esta actualización.

Además del soporte para videos verticales, Veo 3.1 incorpora mejoras en la coherencia visual. Google indicó que el modelo ahora mantiene de forma más consistente la identidad de personas y personajes cuando cambian de escenario, así como la continuidad de fondos y objetos. El sistema ajusta automáticamente parámetros como iluminación, tono y silueta para que los elementos no se vean fuera de lugar dentro de una misma secuencia.

Google permitirá las medidas 9:16 para videos verticales en alta resolución.

Otro de los avances destacados es la capacidad de síntesis visual. Esta función permite combinar imágenes con estilos, texturas o características distintas en un solo video coherente. Para lograrlo, el usuario debe detallar en el texto de instrucciones qué estilo debe predominar y cómo deben integrarse los distintos elementos visuales, lo que amplía las posibilidades creativas del modelo.

En términos de calidad, la actualización también eleva la resolución de salida. Veo 3.1 ya es capaz de generar videos en 1080p y 4K. Google señaló que los clips en 1080p ofrecen una imagen más limpia y definida, mientras que los videos en 4K utilizan técnicas avanzadas de escalado para capturar mejor los detalles y las texturas, incluso en contenidos de corta duración.

La nueva función para crear videos verticales a partir de fotografías estará disponible desde hoy en la aplicación de Gemini para dispositivos móviles. Google integró “Ingredientes a Video” directamente en la app con el objetivo de que más usuarios puedan experimentar con esta tecnología sin depender de herramientas externas. La función también se incorporó a YouTube Create y al ecosistema de Shorts.

Google sigue implementando nuevas mejoras visuales en sus videos generados con IA.

Para quienes requieran resoluciones más altas o un uso más avanzado, Google habilitó el acceso a través de Flow, la API de Gemini, Vertex AI y Google Vids. Estas opciones están pensadas para creadores profesionales, empresas y desarrolladores que buscan integrar la generación de video por IA en flujos de trabajo más complejos.

Junto con estas novedades, la compañía anunció la incorporación de una etiqueta de identificación en los videos generados con Veo 3.1. Se trata de SynthID, una marca de agua invisible al ojo humano que permite identificar contenidos creados mediante inteligencia artificial. El objetivo, según Google, es reducir la desinformación y ofrecer mayor transparencia sobre el origen del material audiovisual.

Los usuarios podrán verificar si un video fue generado por IA a través de la aplicación de Gemini, una medida que se suma a los esfuerzos de la empresa por establecer estándares de responsabilidad en el uso de tecnologías generativas. Este enfoque cobra relevancia en un contexto en el que los videos sintéticos son cada vez más realistas y difíciles de distinguir de los reales.