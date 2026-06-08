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La F1 homenajeó al Indio Solari: la frase ricotera que utilizó sobre el incidente entre Colapinto y Sainz en el GP de Mónaco

La cuenta oficial de la máxima categoría del automovilismo le hizo un guiño al músico argentino fallecido

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Un monoplaza de Fórmula 1 azul y rosa en pista con tres retratos circulares superpuestos: Indio Solari, Franco Colapinto y Carlos Sainz Jr
La Fórmula 1 le hizo un guiño al Indio Solari tras el Gran Premio de Mónaco

La muerte del Indio Solari causó conmoción en la Argentina y en el resto del mundo. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue un símbolo de la música y estuvo presente en un posteo de la Fórmula 1, que tras el Gran Premio de Mónaco utilizó el tramo de una canción del popular cantante para referirse al incidente en la pista entre Franco Colapinto y Carlos Sainz.

“Ya sufriste cosas mejores que estas. Franco y Carlos aclarando todo tras el toque en pista”, fue la frase que publicó la cuenta de la F1 al referirse al choque que protagonizó el piloto de Alpine con su par de Williams. “Perdón, venía atento pero me tiré y...”, le dijo el argentino al español, quien contestó: “No, yo iba roto ya... Normal, iba intentando retirarme”. El gesto que tuvieron los pilotos luego de la carrera dio que hablar en la prensa.

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A raíz de la frase ricotera de la canción “Un ángel para tu soledad”, los fanáticos comenzaron a comentar en la publicación, sorprendidos y halagados por el homenaje de la Máxima al Indio Solari. “Bien el CM. Tope de gama”, “El Indio en todas partes”, “Gracias por el guiño al Indio. Sos crack CM de la F1″, “El CM de la F1 en modo ricotero”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en Instagram.

Imagen dividida con primeros planos de Franco Colapinto y Carlos Sainz, citas textuales y una captura de pantalla de Instagram de la cuenta oficial de F1
El posteo de la F1 relacionado al Indio Solari y el incidente en Mónaco entre Colapinto y Sainz (Instagram)

Carlos Alberto Indio Solari murió el viernes pasado a los 77 años en su casa de Parque Leloir y mientras se corría el GP de Mónaco, cientos de miles de seguidores se reunieron en Avellaneda para despedirlo en el Polideportivo José María Gatica, con una ceremonia que empezó a las 10 y se extendió durante toda la jornada del domingo.

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La maniobra a la que se refirió el posteo que incluyó a los pilotos mencionados sucedió en el relanzamiento de la carrera tras la bandera roja. Colapinto largó de buena manera, pero un toque del Aston Martin de Fernando Alonso lo relegó en la grilla. Sainz, por su parte, sufrió un fuerte golpe del Audi de Nico Hulkenberg en la horquilla. El español marchaba considerablemente lento con su Williams dañado y, ante el estrecho espacio en la pista, el Alpine lo impactó en la curva 8. El joven de 23 años continuó con daños en el alerón delantero, mientras que el monoplaza británico logró llegar a boxes para abandonar. La maniobra fue investigada, pero Colapinto no recibió penalización.

“Fue una carrera muy frustrante, no salió nada. En el relanzamiento me chocó Fernando, hizo que lo chocara a Hulkenberg. Un desastre, después choqué a Carlos que venía lento en el medio de la pista”, comentó el pilarense tras la carrera. Colapinto tuvo una largada limpia y avanzó un puesto por el abandono de Max Verstappen, quien sufrió un problema con su Red Bull en el inicio y se quedó sin posibilidad de pelear por la victoria. Desde ese momento, el argentino se afirmó en el 12° lugar.

*El diálogo entre Colapinto y Sainz tras la carrera en Mónaco

El piloto de Alpine entró a boxes en la vuelta 38. Después de una detención lenta, volvió a pista en el 15° puesto y recibió una sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. La misma infracción también alcanzó a Pierre Gasly, en dos oportunidades, además de Lewis Hamilton, Lance Stroll, Piastri y Russell. El compañero de Franco en el equipo francés, cruzó la bandera a cuadros en el tercer puesto, aunque terminó séptimo por la sanción de 10 segundos.

La prueba la ganó Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que a los 19 años se convirtió en el vencedor más joven de la historia en Mónaco. El triunfo también tuvo impacto en la pelea del campeonato: el italiano amplió la ventaja en la cima de la tabla de posiciones. Su compañero George Russell cruzó la meta 13° y perdió terreno en esa disputa.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. La carrera principal se disputará el domingo 14 de junio desde las 10:00 de Argentina.

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Fórmula 1Indio SolariGP de MónacoPatricio Rey y sus Redonditos de Ricota

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