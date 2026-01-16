YouTube aumenta la monetización para videos sobre temas controvertidos: aborto, abuso, suicidio y más

La nueva política de YouTube permitirá ingresos publicitarios plenos en videos sobre temas sensibles tratados con responsabilidad. (Reuters)

YouTube ha anunciado una actualización significativa en sus directrices de monetización para permitir que videos sobre temas controvertidos, como aborto, abuso, suicidio y autolesiones, puedan acceder a ingresos publicitarios completos siempre que se presenten de forma no gráfica o dramatizada.

La plataforma de propiedad de Google ha respondido a las demandas de la comunidad de creadores, que reclamaba condiciones más justas para los contenidos que abordan asuntos sensibles sin recurrir a imágenes explícitas.

La actualización, comunicada esta semana a través del canal oficial Creator Insider, representa un cambio en la manera en que YouTube evalúa la elegibilidad de los videos para recibir publicidad.

Creadores que aborden asuntos como aborto o autolesiones sin imágenes explícitas podrán monetizar sus contenidos. (Reuters)

Hasta ahora, muchos contenidos que abordaban cuestiones sociales o personales terminaban recibiendo el ícono de dólar amarillo, que restringía severamente sus ingresos, debido a que el sistema no distinguía entre material explícito y representaciones cuidadosas o ficcionalizadas.

“En el pasado, el grado de detalle gráfico o descriptivo no era considerado un factor relevante para determinar la adecuación para los anunciantes, incluso en material dramatizado”, explicó la compañía.

Con las nuevas reglas, los creadores podrán monetizar videos que traten temas como autolesiones, aborto, suicidio y abuso doméstico o sexual, siempre que eviten descripciones crudas o imágenes explícitas. El cambio surge tras una revisión interna motivada por la retroalimentación de quienes producen contenido. La empresa reconoció que la política previa terminó penalizando formatos narrativos y testimoniales que abordaban asuntos delicados sin buscar el impacto gráfico.

La actualización responde a reclamos de la comunidad y busca eliminar restricciones consideradas injustas. (Reuters)

De acuerdo con la información difundida por la plataforma, la revisión se alinea con la disposición de los anunciantes a publicar sus marcas junto a videos que traten estos temas con responsabilidad y sin recurrir al sensacionalismo. “Este contenido puede tratar asuntos que algunos anunciantes consideran controvertidos, pero con frecuencia están dispuestos a mostrar sus anuncios siempre que haya mesura y contexto”, señaló la compañía en el anuncio dirigido a los creadores.

No obstante, la flexibilización no abarca todas las temáticas sensibles. Los videos que traten abuso infantil, incluida la trata de menores, o trastornos alimenticios, seguirán excluidos de la monetización total. La política reafirma que tanto los contenidos descriptivos como los dramatizados sobre estas cuestiones continúan fuera de los estándares amigables para anunciantes. Esta excepción responde a la preocupación de las marcas por evitar cualquier asociación con material que pueda resultar perturbador o dañino.

El cambio de rumbo en la moderación de la plataforma se inscribe en una tendencia más amplia de revisión de las políticas de las redes sociales tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El año pasado, la empresa indicó a sus moderadores que mantuvieran en línea ciertos videos que podrían vulnerar reglas internas, siempre que su permanencia respondiera al interés público. Muchos de estos videos incluían debates sobre temas políticos, sociales y culturales.

Videos con descripciones crudas o imágenes gráficas seguirán sin acceso a monetización total. (Bloomberg)

La compañía subrayó que continuará evaluando sus políticas a medida que evolucionen tanto los formatos de los creadores como las expectativas de los anunciantes. La actualización busca apoyar a quienes relatan historias sensibles o producen contenido dramatizado sin sacrificar los estándares que exigen las marcas.