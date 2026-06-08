Economía

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en junio 2026

El cronograma se distribuye del 8 al 12 de junio según el número de documento y contempla posibles movimientos por feriados nacionales o días no laborables, para asegurar la disponibilidad de los haberes

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Las Pensiones No Contributivas de ANSES aumentan en junio de 2026 con una suba del 2,58% por el IPC de abril (ANSES)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en junio 2026 nuevos montos y un calendario de pagos definido, en el marco de las actualizaciones por inflación y la continuidad del bono extraordinario mensual.

Este sistema sigue un esquema que contempla tanto la terminación del DNI como la incidencia de feriados nacionales.

Cuáles son las PNC de ANSES

Las PNC forman parte de las prestaciones sociales orientadas a garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con cobertura previsional tradicional. Este sistema está diseñado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social o económica.

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Entre los principales grupos beneficiarios de estos esquemas se encuentran la Pensión No Contributiva por Invalidez, la pensión para madres de siete hijos o más y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Si bien la PUAM no es técnicamente una PNC, ANSES la informa junto a estas prestaciones, ya que comparten calendario de pago, bonos y mecanismo de actualización.

De cuánto es cada PNC de ANSES en junio 2026

En junio de 2026, los haberes de las Pensiones No Contributivas reciben un incremento del 2,58%, correspondiente al ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

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Al sumarse el cobro del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, los montos brutos de cada línea quedan de la siguiente manera:

La PUAM alcanza en junio de 2026 un monto bruto total de $553.981,59 al sumar haber base, medio aguinaldo y bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
La PUAM alcanza en junio de 2026 un monto bruto total de $553.981,59 al sumar haber base, medio aguinaldo y bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: El haber base se ubica en $282.322,60 brutos (equivalente al 70% de la jubilación mínima). Con el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, el total a percibir en junio asciende a $493.483,90.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base se establece en $322.654,39 brutos (80% del haber mínimo). Sumando el aguinaldo de $161.327,20 y el bono de $70.000, el monto total alcanza los $553.981,59.
  • Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más: El haber base asciende a $403.317,99 brutos (100% de la jubilación mínima). Al agregar el medio aguinaldo de $201.659 y el bono de $70.000, el total percibido en el mes es de $674.976,99.

Al monto bruto de cada prestación se le realizan las deducciones obligatorias correspondientes, como el aporte destinado al financiamiento del PAMI o cuotas de moratorias previsionales, por lo que el haber neto final en mano puede ser ligeramente inferior en cada caso particular.

Qué pasa con el bono de $70.000 para las PNC

Desde marzo de 2024, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas reciben un bono extraordinario de $70.000 cada mes. Este adicional se mantiene vigente en junio de 2026, según lo informado por ANSES, y se suma al haber mensual correspondiente.

El bono extraordinario de $70.000 para las Pensiones No Contributivas sigue vigente en junio de 2026 y se cobra junto con la prestación principal (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El bono extraordinario de $70.000 para las Pensiones No Contributivas sigue vigente en junio de 2026 y se cobra junto con la prestación principal (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El objetivo de este bono es mejorar el ingreso real de quienes perciben estos beneficios, en respuesta a la situación económica y a los incrementos de precios. Cabe destacar que el monto neto puede verse reducido por descuentos vinculados al PAMI u otras deducciones específicas, pero el bono se percibe íntegro junto con la prestación principal.

Cuándo cobro las PNC en junio 2026

El calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas en junio 2026 ya fue definido por ANSES y responde a la terminación del número de documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario. Las fechas establecidas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

El esquema de pagos tiene en cuenta la presencia de feriados nacionales y días no laborables, lo que puede provocar que algunas fechas se trasladen para garantizar el acceso a los haberes sin inconvenientes.

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