Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 y los últimos amistosos se convierten en pruebas decisivas para las selecciones. Los cuerpos técnicos evalúan cambios y alternativas obligadas en la convocatoria, mientras buscan llegar en las mejores condiciones al debut.
La Selección Argentina realizó su último entrenamiento en Texas antes de enfrentar a Islandia en un amistoso clave para definir la lista del Mundial 2026, con la probable inclusión de Lionel Messi desde el inicio y la reincorporación de Nico Paz tras una lesión.
Colombia venció 2-0 a Jordania en su último amistoso antes del debut. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo realizó múltiples cambios y utilizó a todos los convocados para el torneo. Jhon Arias anotó los dos goles de la victoria.
Mientras tanto, México continúa ultimando detalles de cara al partido inaugural del próximo 11 de junio ante Sudáfrica. El entrenador, Javier Aguirre, aclaró que todavía no decidió quién será el capitán en el cruce frente a los Bafana Bafana.
La Selección española, por su parte, arribó a Puebla en las últimas horas y se prepara para el encuentro de esta noche ante Perú previo al debut mundialista.
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La Selección de Irán arribó a tierras mexicanas para establecerse y preparar los últimos detalles de cara su partición Mundial 2026. Todos el equipo asiático aterrizó en el aeropuerto de Tijuana a las 5:00 horas de la mañana (tiempo local).
La selección argentina cerró este domingo otra jornada de trabajo con una buena noticia: Nico Paz volvió a entrenarse junto al plantel. El volante ofensivo, que había quedado al margen de los trabajos grupales durante varios días por una molestia física, retomó la actividad y quedó a disposición de Lionel Scaloni para el amistoso del martes ante Islandia, según confirmó el periodista Diego Monroig en ESPN.
La selección Colombia está a pocos días de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el ambiente alrededor del equipo es de máxima expectativa. Las metas del combinado nacional parecen ser más ambiciosas que en anteriores participaciones mundialistas.
Falta menos de una semana para que el Mundial 2026, dé el pistoletazo de salida. Túnez ya ha compartido su lista de convocados para afrontar la cita mundialista. Una convocatoria marcada por la renovación generacional y decisiones de peso que ponen fin a una etapa dentro de las Águilas de Cártago. Entre los nombres que representará al país destaca el de Rani Khedira que decidió cambiar Alemania por Túnez.
A tan solo unos días del inicio del Mundial 2026, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tuvo una reacción controversial que causó intriga entre la afición y los reporteros. Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conversación al respecto.
Restan pocos días para el inicio oficial del Mundial 2026, pero para la selección argentina, ese tiempo se resume en continuar la puesta a punto para lo que será el debut del próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Antes del triunfo 2-0 en el amistoso contra Honduras en Texas, una noticia sacudió a la delegación: Leonardo Balerdi sufrió una lesión que lo sacó de la Copa del Mundo a 10 días del primer partido de la fase de grupos.