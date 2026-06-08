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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

Todos los detalles de cara a la Copa del Mundo y la cuenta regresiva para su inicio el próximo 11 de junio

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Primer plano del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de color dorado brillante, siendo sostenido en alto por varias manos sobre un fondo negro
Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 y los amistosos funcionan como pruebas decisivas para las selecciones (REUTERS)

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 y los últimos amistosos se convierten en pruebas decisivas para las selecciones. Los cuerpos técnicos evalúan cambios y alternativas obligadas en la convocatoria, mientras buscan llegar en las mejores condiciones al debut.

La Selección Argentina realizó su último entrenamiento en Texas antes de enfrentar a Islandia en un amistoso clave para definir la lista del Mundial 2026, con la probable inclusión de Lionel Messi desde el inicio y la reincorporación de Nico Paz tras una lesión.

Colombia venció 2-0 a Jordania en su último amistoso antes del debut. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo realizó múltiples cambios y utilizó a todos los convocados para el torneo. Jhon Arias anotó los dos goles de la victoria.

Mientras tanto, México continúa ultimando detalles de cara al partido inaugural del próximo 11 de junio ante Sudáfrica. El entrenador, Javier Aguirre, aclaró que todavía no decidió quién será el capitán en el cruce frente a los Bafana Bafana.

La Selección española, por su parte, arribó a Puebla en las últimas horas y se prepara para el encuentro de esta noche ante Perú previo al debut mundialista.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

10:04 hsHoy

Por qué la Selección de Irán se establecerá en México y jugará en Estados Unidos durante el Mundial 2026

La delegación de Irán fijó su campamento base y centro de concentración en Tijuana

La Selección de Irán permanecerá en Tijuana durante todo el Mundial 2026 y jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos (EFE)
La Selección de Irán permanecerá en Tijuana durante todo el Mundial 2026 y jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos (EFE)

La Selección de Irán arribó a tierras mexicanas para establecerse y preparar los últimos detalles de cara su partición Mundial 2026. Todos el equipo asiático aterrizó en el aeropuerto de Tijuana a las 5:00 horas de la mañana (tiempo local).

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10:04 hsHoy

La buena noticia que recibió Scaloni en la práctica de la selección argentina a pocos días del inicio del Mundial

El entrenador del elenco nacional albiceleste recuperó a una pieza clave

La selección argentina cerró este domingo otra jornada de trabajo con una buena noticia: Nico Paz volvió a entrenarse junto al plantel. El volante ofensivo, que había quedado al margen de los trabajos grupales durante varios días por una molestia física, retomó la actividad y quedó a disposición de Lionel Scaloni para el amistoso del martes ante Islandia, según confirmó el periodista Diego Monroig en ESPN.

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09:28 hsHoy

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, también se refirió a la no inclusión de Sebastián Villa en la lista de 26 convocados al Mundial y la polémica del uso político de la camiseta de la Tricolor

El objetivo de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 es ganar el séptimo partido, es decir, ganar la semifinal y llegar a la gran final del torneo - crédito FCF
El objetivo de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 es ganar el séptimo partido, es decir, ganar la semifinal y llegar a la gran final del torneo - crédito FCF

La selección Colombia está a pocos días de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el ambiente alrededor del equipo es de máxima expectativa. Las metas del combinado nacional parecen ser más ambiciosas que en anteriores participaciones mundialistas.

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09:28 hsHoy

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

El jugador nació en Alemania, pero su padre tiene nacionalidad tunecina

El futbolista Rani Khedira (REUTERS/Annegret Hilse)
El futbolista Rani Khedira (REUTERS/Annegret Hilse)

Falta menos de una semana para que el Mundial 2026, dé el pistoletazo de salida. Túnez ya ha compartido su lista de convocados para afrontar la cita mundialista. Una convocatoria marcada por la renovación generacional y decisiones de peso que ponen fin a una etapa dentro de las Águilas de Cártago. Entre los nombres que representará al país destaca el de Rani Khedira que decidió cambiar Alemania por Túnez.

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09:27 hsHoy

La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026

El técnico se alista para estrenar a un equipo que combina jugadores experimentados y jóvenes promesas que vivirán su primera Copa Mundial

La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)
La reacción de Javier Aguirre que generó dudas a días del debut del Tri en el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

A tan solo unos días del inicio del Mundial 2026, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tuvo una reacción controversial que causó intriga entre la afición y los reporteros. Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó conversación al respecto.

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09:27 hsHoy

El detalle en el reglamento del Mundial que abrió especulaciones sobre los cambios en la lista de la selección argentina

Después de la baja de Leo Balerdi por lesión, Lionel Scaloni se tomará unos días más para definir su reemplazo. Cómo sigue el estado de los “tocados” antes de la fecha límite de cambios

Lionel Scaloni revisa la nómina de la selección argentina tras la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lionel Scaloni revisa la nómina de la selección argentina tras la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restan pocos días para el inicio oficial del Mundial 2026, pero para la selección argentina, ese tiempo se resume en continuar la puesta a punto para lo que será el debut del próximo 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Antes del triunfo 2-0 en el amistoso contra Honduras en Texas, una noticia sacudió a la delegación: Leonardo Balerdi sufrió una lesión que lo sacó de la Copa del Mundo a 10 días del primer partido de la fase de grupos.

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