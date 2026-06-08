Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 y los amistosos funcionan como pruebas decisivas para las selecciones (REUTERS)

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 y los últimos amistosos se convierten en pruebas decisivas para las selecciones. Los cuerpos técnicos evalúan cambios y alternativas obligadas en la convocatoria, mientras buscan llegar en las mejores condiciones al debut.

La Selección Argentina realizó su último entrenamiento en Texas antes de enfrentar a Islandia en un amistoso clave para definir la lista del Mundial 2026, con la probable inclusión de Lionel Messi desde el inicio y la reincorporación de Nico Paz tras una lesión.

Colombia venció 2-0 a Jordania en su último amistoso antes del debut. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo realizó múltiples cambios y utilizó a todos los convocados para el torneo. Jhon Arias anotó los dos goles de la victoria.

Mientras tanto, México continúa ultimando detalles de cara al partido inaugural del próximo 11 de junio ante Sudáfrica. El entrenador, Javier Aguirre, aclaró que todavía no decidió quién será el capitán en el cruce frente a los Bafana Bafana.

La Selección española, por su parte, arribó a Puebla en las últimas horas y se prepara para el encuentro de esta noche ante Perú previo al debut mundialista.

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