Bill Gates pone fecha al fin de su fundación para dejar un legado más allá del dinero

Bill Gates anuncia que la Fundación Gates planea cerrar sus operaciones para 2045 y destinar la mayor parte de sus USD 200.000 millones actuales antes de esa fecha.(REUTERS/Denis Balibouse)

Bill Gates dejó clara cuál es su postura sobre el futuro de la Fundación Gates, al no considerar que sea necesario que este proyecto se extienda por mucho tiempo, porque el objetivo es que el legado vaya más allá del dinero.

“No le veo valor alguno a que mi fundación dure más de 20 años. Podemos dedicar mucho más dinero ahora, y seguro que habrá más filántropos dentro de 20 años”, aseguró el presidente de la organización en un evento de El País, en España.

Cuándo será el fin de la Fundación Gates

La entidad dirigida por Gates tiene previsto destinar la mayor parte de sus fondos, incluidos unos USD 200.000 millones, antes de 2045, año en que planean su cierre.

“No quiero que ‘murió rico’ sea una de esas cosas que puedan decir de mí”, afirmó Gates en el evento. El filántropo defendió que la fundación no debería buscar existir indefinidamente, sino que los recursos deben emplearse ampliamente en el presente. Reiteró ante el auditorio: “Podemos dedicar mucho más dinero ahora, y seguro que habrá más filántropos dentro de 20 años”.

Bill Gates defiende que los recursos de la Fundación Gates se utilicen en combatir problemas actuales, en lugar de prolongar su existencia en el tiempo. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Cuáles son los retos actuales para el futuro de la sociedad, segun Gates

Durante la conversación, Ana Carbajosa, directora de Planeta Futuro, moderó el diálogo con Gates sobre los retos globales de la cooperación internacional y los recortes en la ayuda exterior.

El presidente de la Fundación Gates lamentó los recortes abruptos en Estados Unidos: “Las mosquiteras para la malaria no se enviaron, los suplementos alimenticios tampoco. Se malgastó mucho”. Contó el caso de fondos destinados a “ayuda a Gaza” que en realidad apoyaban la salud sexual y reproductiva en la provincia de Gaza en Mozambique, incluyendo antirretrovirales para embarazadas que viven con VIH.

La cooperación de España recibió una valoración diferenciada. Ana Carbajosa resaltó que el país está “nadando a contracorriente” en defensa de la salud global.

Gates reconoció ese esfuerzo, aunque matizó que “incluso en los países más generosos, como Suecia y Noruega, la ayuda exterior no supera el 1% del presupuesto nacional”. Refiriéndose a Europa y al mundo, subrayó: “Europa y el mundo decidieron que el 0,7% del PIB sería suficientemente generoso, y hoy España está en un tercio de ese porcentaje”.

Recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos provocaron que las mosquiteras para la malaria y suplementos alimenticios no llegaran a destino, según Bill Gates. (REUTERS/Brian Snyder)

Gates recalcó que los beneficios de la cooperación internacional son concretos. “Este dinero son los nutrientes para las nuevas madres, vacunas para evitar que tengamos diarreas o medicamentos para evitar que nos desangremos”, afirmó.

Gates cuenta cuál es la clave de la IA para el futuro

El cofundador de Microsoft abogó por la innovación y la inteligencia artificial como herramientas para ampliar el acceso a la educación y la salud.

“Debemos lograr que la inteligencia artificial sea gratuita. Tener médicos a los que podamos hablar 24 horas sobre nuestra salud física y mental, o que los granjeros más pobres de África puedan consultar en su teléfono qué abono añadir a su tierra, cambiarán el mundo de forma muy positiva”, dijo.

Destacó los recientes avances médicos, como el lenacapavir, un antirretroviral inyectable que previene el VIH con gran eficacia. “Me emocionan las distintas herramientas que tenemos para ayudar a los países con menos recursos”, añadió.

Bill Gates destaca el potencial de la inteligencia artificial como herramienta gratuita de salud, educación y asesoramiento técnico para zonas rurales y pobres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Gates, su “marco mental” es “muy positivo”. Recordó los avances desde los años sesenta: “En los años sesenta el 70% de la población vivía en países pobres y ahora el 70% vive en países de ingresos medios, mientras solo el 15% vive en países muy pobres”. Indicó que ejemplos como India, Indonesia y Vietnam ilustran esta transformación, ya que “son autosuficientes”.

En la recta final del acto, señaló los cambios en la educación y el trabajo debido a la digitalización, proponiendo el desarrollo de tutores virtuales personalizados y el empleo masivo de información, pero enfatizó que la motivación personal será decisiva.