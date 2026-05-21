Sony confirma State of Play con Marvel’s Wolverine y más de una hora de novedades para PlayStation 5

Marvel’s Wolverine es, sin duda, uno de los lanzamientos más destacados en el calendario de PlayStation 5 para 2026. (Composición Infobae: PLAYSTATION)

Sony ha anunciado oficialmente la realización de un nuevo State of Play, el evento digital en el que la compañía presenta los próximos lanzamientos y novedades de PlayStation 5. La transmisión tendrá lugar el martes 2 de junio de 2026 y promete captar la atención de los seguidores de la consola gracias a una duración de una hora y la presentación de títulos como Marvel’s Wolverine, uno de los exclusivos más esperados del año.

Insomniac Games, responsables del desarrollo, revelarán detalles inéditos de este juego de acción y aventura en tercera persona protagonizado por Logan, reafirmando la apuesta de Sony por experiencias de alto nivel para su plataforma.

PUBLICIDAD

State of Play 2026: anuncios clave y expectativas para PlayStation 5

El State of Play de junio de 2026 se configura como uno de los eventos más relevantes del calendario para los usuarios de PlayStation 5. No solo por su duración, que alcanzará los 60 minutos, sino también por la calidad y variedad de contenido que se prevé mostrar.

Sony ha anunciado oficialmente la realización de un nuevo State of Play. (@PlayStation)

Según la información compartida en el blog oficial de PlayStation, el evento incluirá “actualizaciones, anuncios y revelaciones de gameplay de algunos de los mejores estudios alrededor de todo el mundo”. Esta declaración anticipa la presencia de múltiples desarrolladoras y la posibilidad de conocer tanto nuevos proyectos como avances de títulos ya anunciados.

PUBLICIDAD

Entre las principales atracciones del evento se encuentra Marvel’s Wolverine, que será presentado con un extenso vistazo de la mano de Insomniac Games. El estudio, conocido por su trabajo en Marvel’s Spider-Man 2, regresa así al universo de los superhéroes de la Casa de las Ideas, manteniendo la fidelidad al tono explícito y violento que caracteriza a Wolverine.

Lo mostrado hasta el momento en tráileres y adelantos sugiere que la experiencia no se verá suavizada para adaptarse a públicos más amplios, apostando por una representación auténtica de Logan en la consola de última generación de Sony.

PUBLICIDAD

Entre las principales atracciones del evento se encuentra Marvel’s Wolverine, que será presentado con un extenso vistazo de la mano de Insomniac Games. (Difusión)

El evento se llevará a cabo desde el Alamo Drafthouse de Texas, un detalle que refuerza el carácter global de la cita y la intención de la compañía de generar expectación a nivel internacional. La transmisión podrá seguirse a través de los canales oficiales de PlayStation en Twitch y YouTube, permitiendo el acceso a millones de espectadores en todo el mundo.

Marvel’s Wolverine: lanzamiento, características y contexto exclusivo para PS5

Marvel’s Wolverine es, sin duda, uno de los lanzamientos más destacados en el calendario de PlayStation 5 para 2026. El juego, desarrollado por Insomniac Games, llegará a la consola el 15 de septiembre. El equipo detrás del proyecto ha prometido mostrar durante el State of Play un adelanto del combate característico de Logan, así como novedades relacionadas con la jugabilidad y la narrativa.

PUBLICIDAD

Según la comunicación oficial de PlayStation, se podrá observar “el brutal e implacable combate de Logan junto con algunas novedades”, lo que alimenta la expectativa sobre la profundidad y el estilo de la propuesta.

El año 2026 se perfila como un periodo de grandes lanzamientos para PlayStation 5. (Europa Press)

La inclusión de este título en el catálogo de exclusivos refuerza la apuesta de Sony por ofrecer experiencias diferenciadas y de alta calidad a los usuarios de PlayStation 5. Tras el lanzamiento de Saros y con la llegada de Marvel Tokkon: Fighting Souls y Phantom Blade Zero, el ecosistema de exclusivos de la consola se verá fortalecido a lo largo del año.

PUBLICIDAD

El regreso de Insomniac Games al universo Marvel, tras el éxito de su anterior entrega centrada en Spider-Man, representa un punto de interés para los seguidores de los cómics y los videojuegos de acción.

Cómo seguir el State of Play en directo: canales y horarios por país

Para quienes deseen presenciar en tiempo real todas las novedades del State of Play del 2 de junio de 2026, Sony ha dispuesto la transmisión en sus canales de Twitch y YouTube. La cita será accesible desde diferentes regiones, adaptando el horario según el país de residencia. En España peninsular y Baleares, el evento comenzará a las 23:00 horas, mientras que en las Islas Canarias será a las 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Sony ha dispuesto la transmisión en sus canales de Twitch y YouTube. REUTERS/Claudia Greco

En América Latina, los horarios varían de acuerdo a la región. En Argentina y Uruguay, los interesados podrán conectarse a las 18:00 horas; en Chile, a las 18:00 horas; en Colombia, Ecuador, Panamá, México y Perú, la cita será a las 16:00 horas. Otros países como Bolivia, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela podrán acceder a la transmisión a partir de las 17:00 horas.

Para los espectadores de Estados Unidos, la hora local será a las 17:00 horas en Washington D.C. y a las 14:00 horas en la Costa Pacífica. La distribución de horarios asegura que los jugadores de diferentes zonas puedan acceder fácilmente al evento y estar al tanto de los anuncios en tiempo real.

PUBLICIDAD

El año 2026 se perfila como un periodo de grandes lanzamientos para PlayStation 5, consolidando la oferta de juegos exclusivos. Marvel’s Wolverine encabeza la lista de títulos más esperados, pero no estará solo en este segmento. Tras la llegada de Saros, otros juegos como Marvel Tokkon: Fighting Souls y Phantom Blade Zero completarán el catálogo de novedades disponibles en la plataforma.

La estrategia de Sony apunta a mantener el interés de los usuarios por medio de propuestas variadas y de alta calidad, desarrolladas por estudios reconocidos internacionalmente.

PUBLICIDAD