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El formato físico de videojuegos estaría llegando a su fin: PlayStation y Capcom alcanzan cifras históricas en ventas digitales

La industria de los videojuegos acelera su transición digital mientras las ventas físicas comienzan a convertirse en un mercado minoritario

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PlayStation y Capcom registran ventas históricas de videojuegos digitales, dejando atrás el formato físico.
PlayStation y Capcom registran ventas históricas de videojuegos digitales, dejando atrás el formato físico.

La industria de los videojuegos está acelerando su transición hacia el formato digital. Sony y Capcom publicaron esta semana sus más recientes informes financieros y ambos dejaron una señal clara: las ventas físicas continúan perdiendo terreno frente a las descargas digitales a un ritmo histórico.

En el caso de PlayStation, el 85% de los juegos vendidos durante el cuarto trimestre del año fiscal 2025 fueron digitales, el porcentaje más alto registrado hasta ahora por la compañía. Mientras tanto, Capcom informó que el 93% de todas sus ventas de videojuegos durante su último ejercicio fiscal correspondieron a formato digital, impulsadas especialmente por el crecimiento del mercado de PC.

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Las cifras refuerzan una tendencia que lleva años transformando el negocio de los videojuegos y que ahora comienza a plantear dudas sobre el futuro del formato físico tradicional.

El salto digital de PlayStation

Los datos publicados por Sony muestran cómo el mercado cambió radicalmente en apenas una década. En el año fiscal 2015, solo el 19% de las ventas de juegos de PlayStation eran digitales. Cinco años después, en 2020, esa cifra ya había subido hasta el 53%. Para 2024 alcanzó el 76% y ahora el año fiscal 2025 cerró con una media anual del 78%, incluyendo un récord trimestral de 85%.

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Las ventas físicas de juegos para PlayStation han caído en los últimos años.
Las ventas físicas de juegos para PlayStation han caído en los últimos años. (Insider Gaming)

La evolución refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo de los jugadores, cada vez más acostumbrados a comprar títulos directamente desde las tiendas digitales de las consolas. Aun así, algunos analistas consideran que el formato físico todavía tiene margen para sobrevivir en la próxima generación de hardware.

El analista Daniel Ahmad, de Niko Partners, explicó en redes sociales que, pese al colapso de las ventas físicas, durante el último año todavía se comercializaron alrededor de 70 millones de juegos empaquetados para consolas PlayStation.

Según Ahmad, Sony probablemente continuará apostando por una estrategia centrada en lo digital para una futura PlayStation 6, aunque eso no necesariamente implicaría abandonar completamente el soporte para discos físicos.

Una de las hipótesis más comentadas en la industria es que Sony podría repetir el modelo implementado con PlayStation 5 Pro y PlayStation 5 Slim, consolas que permiten añadir un lector de discos externo de manera opcional.

Juegos gratis de PlayStation
Cada vez son menos comprados los formatos físicos de videojuegos. (Europa Press)

Capcom acelera todavía más la transición

Si los números de PlayStation reflejan una tendencia clara, los datos de Capcom muestran una transformación todavía más agresiva. La empresa japonesa informó que el 93% de todas sus ventas de videojuegos durante el año fiscal 2025 fueron digitales, frente al 90% del año anterior y el 75% registrado en 2022.

Gran parte de ese crecimiento proviene del mercado de PC. Actualmente, más de la mitad de las ventas de Capcom llegan desde computadoras. En 2022, solo el 33% de sus ventas correspondían a PC, mientras que ahora la cifra escaló hasta el 54,5%.

La compañía atribuye buena parte de este crecimiento a plataformas como Steam, que permiten llegar a mercados donde muchos usuarios tienen acceso a computadoras, pero no necesariamente a consolas.

Capcom reportó que el 93% de sus ventas de videojuegos fueron digitales.
Capcom reportó que el 93% de sus ventas de videojuegos fueron digitales.

Además, Capcom proyecta que el próximo año fiscal el 95,5% de sus ventas serán digitales, una cifra que reforzaría todavía más el declive del formato físico.

El formato físico podría convertirse en un producto de nicho

Aunque las ventas físicas todavía representan millones de unidades, la industria comienza a considerar que fabricar, distribuir y almacenar juegos en formato físico es un negocio cada vez más difícil de sostener.

En el caso de Capcom, el pequeño porcentaje restante de ventas físicas todavía equivale a más de 4 millones de juegos vendidos, una cifra significativa en términos absolutos, pero cada vez menos relevante dentro del negocio global.

El principal temor dentro de la industria es que, hacia finales de esta década, el formato físico termine reducido a ediciones limitadas o productos orientados únicamente a coleccionistas.

El formato físico de videojuegos podría convertirse exclusivamente para coleccionistas debido a que los usuarios prefieren el formato digital.
El formato físico de videojuegos podría convertirse exclusivamente para coleccionistas debido a que los usuarios prefieren el formato digital.

En un escenario donde las ventas físicas representen apenas entre el 1% y el 3% del mercado, muchas compañías podrían optar por lanzar en disco solo sus franquicias más importantes o abandonar gradualmente la distribución tradicional.

Por ahora, los videojuegos físicos no desaparecerán de inmediato. Sin embargo, las cifras récord de PlayStation y Capcom muestran que el centro del negocio ya se trasladó definitivamente hacia el ecosistema digital.

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