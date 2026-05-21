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Spotify y Universal Music acordaron habilitar versiones y remixes con IA

La herramienta, prevista para suscriptores premium con pago adicional, ofrecerá versiones personalizadas solo de catálogos aprobados, con compensación directa a los titulares de derechos

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El acuerdo establece un sistema monetizable para que artistas y compositores reciban ingresos por versiones creadas por fans en Spotify. (Foto: Europa Press)
El acuerdo establece un sistema monetizable para que artistas y compositores reciban ingresos por versiones creadas por fans en Spotify. (Foto: Europa Press)

Spotify y Universal Music Group han anunciado un acuerdo que permitirá a los usuarios premium crear remixes y versiones autorizadas de canciones mediante inteligencia artificial. La herramienta será un complemento de pago, con lanzamiento previsto para los próximos meses en Estados Unidos, y estará condicionada al consentimiento de los artistas y a una compensación directa para los titulares de derechos.

El acuerdo establece que los usuarios premium de Spotify podrán acceder, mediante un pago adicional, a una función impulsada por tecnología generativa que permitirá crear remixes y versiones personalizadas de temas, siempre que los artistas o compositores hayan aprobado su participación.

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Así, artistas y compositores recibirán ingresos adicionales por estas creaciones, sumando nuevas vías de monetización a las regalías tradicionales, según informaron ambas compañías.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acuerdo promueve una inteligencia artificial responsable, centrada en consentimiento, remuneración y protección del trabajo creativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la inteligencia artificial en la industria musical

La herramienta, basada en inteligencia artificial generativa, introduce un modelo en el que la distribución de beneficios queda ligada a la participación consentida de los creadores. El ejecutivo de Spotify Alex Norström afirmó: “Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el crédito y la compensación para los artistas y compositores que participen”.

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Norström explicó que Spotify busca resolver desafíos del sector y posicionarse a la vanguardia tecnológica, al permitir que los remixes y versiones con inteligencia artificial se conviertan en nuevas fuentes de ingresos y promoción para los titulares de derechos. El acceso a la función estará restringido a quienes tengan cuenta premium y paguen el complemento, reforzando así el control creativo y la exclusividad de uso.

Por su parte, Lucian Grainge, presidente ejecutivo de Universal Music, destacó en un comunicado que la iniciativa está orientada a “apoyar la creatividad humana, fortalecer el vínculo con el público y crear nuevas oportunidades de ingresos para artistas y compositores”. Grainge subrayó la apuesta de la empresa por un enfoque responsable e innovador centrado en los creadores, en línea con los cambios tecnológicos de la industria musical.

La nueva función de Spotify garantiza el respeto a los derechos de autor y proporciona nuevas fuentes de valor a los creadores originales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)
La nueva función de Spotify garantiza el respeto a los derechos de autor y proporciona nuevas fuentes de valor a los creadores originales. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Ambas empresas aseguran que el modelo busca contrarrestar el avance de opciones menos reguladas y proteger el papel central del talento humano en la música, promoviendo una relación más cercana entre artistas y seguidores.

Competencia tecnológica y desafíos legales para la música generada por inteligencia artificial

El acuerdo posiciona a Spotify y UMG frente a startups tecnológicas como Udio y Suno, que permiten generar música con inteligencia artificial sin requerir siempre el consentimiento de los titulares de derechos. Udio y Suno han enfrentado demandas colectivas presentadas por aproximadamente 1.800 artistas independientes por supuestas infracciones a los derechos de autor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El acuerdo hace frente a las plataformas que han creado sistemas de IA para generar música. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el año anterior, tanto Udio como Suno firmaron acuerdos con discográficas, incluidas Universal Music Group y Warner Music Group, para gestionar disputas legales y establecer nuevas fórmulas de monetización dirigidas a los titulares legítimos. Aun así, la proliferación de la música generada por inteligencia artificial ha suscitado inquietud entre los sellos discográficos, que buscan fortalecer la protección de su catálogo y diferenciarse de propuestas menos controladas.

Spotify ya contaba con funciones apoyadas en inteligencia artificial, como la personalización de listas de reproducción y la interacción por voz, pero con este acuerdo avanza hacia un control creativo y legal mayor, centrado solo en artistas que accedan explícitamente a participar en la función de remixes y versiones automatizadas.

Spotify lanza Reserved en Estados Unidos para que suscriptores Premium reserven entradas de conciertos con acceso prioritario. (Foto Spotify)
Entre otras novedades, Spotify lanzó 'Spotify Reserved' para la venta exclusiva de entradas anticipadas a conciertos seleccionados para los fans más fieles en Estados Unidos. (Foto: Spotify)

De este modo, la plataforma intenta gestionar la integración de la inteligencia artificial en la creación musical, evitando que la tecnología relegue el reconocimiento y la compensación de los creadores originales.

Qué otras novedades lanzó Spotify recientemente

Entre otros anuncios Spotify acaba de lanzar Reserved, una función que comenzará este verano en Estados Unidos y se ampliará a otros países, que consiste en que Spotify identificará a los fans más fieles de un artista y les reservará dos entradas para su gira.

Los fanáticos no tendrán que competir con miles de fans ni buscar códigos, siendo una oportunidad clave para comprar entradas antes de que salgan a la venta para el público general.

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