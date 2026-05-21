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Cuál es el mejor lugar para ubicar el router de WiFi en una casa de dos pisos

En cualquier tipo de vivienda este dispositivo debe estar localizado en un lugar central y alejado de electrodomésticos que puedan causar fallos en la señal de internet

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Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
EL lugar donde está el módem puede mejorar o limitar el alcance de la red inalámbrica en todos los ambientes del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router de WiFi dentro de una casa de dos pisos suele convertirse en un tema recurrente entre los integrantes de una familia, sobre todo cuando la señal de internet no llega con la misma fuerza a todos los rincones.

La elección del sitio adecuado no solo determina la velocidad de navegación, sino que puede evitar interrupciones durante videollamadas, clases virtuales o el entretenimiento.

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Según expertos como High Speed Internet, la distribución física de la vivienda, el tipo de materiales usados en la construcción y la presencia de dispositivos influyen de forma directa en el alcance del WiFi.

Vista interior de una casa moderna de dos pisos con amplios ventanales y ambientes luminosos. Un router WiFi, con señales azules simuladas, está en el centro.
Elevar el router permite que la señal llegue a más espacios y evita que se desperdicie cobertura en zonas no habitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, encontrar el punto óptimo para instalar el router se vuelve fundamental para garantizar una cobertura uniforme y aprovechar al máximo el ancho de banda contratado.

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Cómo afecta la altura del router a la calidad del internet

Los expertos sugieren ubicarlo lejos del suelo, porque los muebles grandes o los objetos voluminosos tienden a bloquear la señal. Al elevar el router, una mayor parte de la cobertura se distribuye hacia los espacios habitados y no se desperdicia en el subsuelo.

No obstante, en casas de dos pisos, la sugerencia varía ligeramente. El mejor lugar suele ser próximo al techo del primer piso o cerca del suelo del segundo. Esta ubicación permite que la señal viaje con mayor libertad entre ambos niveles, facilitando una mejor cobertura en toda la vivienda.

Por qué el router de WiFi debe estar en una ubicación central

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Colocar el dispositivo en el centro de la vivienda favorece una distribución uniforme de la señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casas de tamaño medio, los routers modernos suelen tener el alcance necesario para cubrir ambos pisos si se instalan en el sitio adecuado. Una ubicación central limita las zonas muertas o los rincones sin cobertura, algo que suele ocurrir cuando el router se sitúa en una esquina o junto a una pared exterior.

La señal WiFi se propaga en todas direcciones a partir del dispositivo. Por ese motivo, es clave instalar el router en un punto que se encuentre lo más cerca posible del centro de la casa. De este modo, se maximiza la probabilidad de que todas las habitaciones reciban una señal suficientemente fuerte.

Qué materiales y objetos pueden bloquear la señal WiFi en el hogar

No todos los obstáculos afectan la señal de la misma manera. Aunque las ondas WiFi pueden atravesar paredes, ciertos materiales como el metal, la piedra, el agua y los azulejos pueden reducir la potencia de gran manera. Entonces, instalar el router cerca de estos materiales puede generar puntos ciegos o áreas de baja cobertura.

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Paredes gruesas, metales y ciertos materiales pueden debilitar la señal y crear zonas sin cobertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los muebles influyen en la calidad de la transmisión. Para optimizar el alcance, se sugiere evitar colocar el router detrás de armarios, cortinas gruesas o electrodomésticos voluminosos.

Lo ideal es que exista una línea de visión relativamente directa entre el router y los dispositivos principales, o bien, que la señal deba atravesar el menor número posible de paredes.

Cuáles aparatos pueden afectar la calidad de la señal de internet

La presencia de dispositivos en las inmediaciones del router puede generar interferencias. Pese a que televisores y computadoras pueden afectar la señal, los microondas suelen causar los mayores problemas, porque emiten radiación en una frecuencia muy cercana a la de las señales WiFi.

Un microondas negro en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cercanía de microondas y otros aparatos puede generar interferencias y afectar la calidad de la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, ubicar el router junto a un microondas prácticamente garantiza una pérdida de calidad en la conexión cuando el electrodoméstico se encuentra en funcionamiento. Separar el router de estos aparatos, sobre todo en la cocina, ayuda a mantener la estabilidad del WiFi en toda la casa.

Qué otros factores considerar al ubicar el router de WiFi

Algunos routers cuentan con antenas que pueden orientarse en distintas direcciones. Se sugiere orientar cada antena en un ángulo distinto para aumentar la cobertura y facilitar que los dispositivos se alineen mejor con la señal. Esto resulta muy útil en casas de dos pisos, donde los dispositivos pueden hallarse a diferentes alturas.

Asimismo, en casas con zonas donde la señal no llega, una alternativa práctica consiste en instalar cables Ethernet. A diferencia del WiFi, el cable puede rodear obstáculos y asegurar una conexión estable en habitaciones apartadas.

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