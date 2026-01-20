Tecno

Bill Gates revela los dos retos que tiene la humanidad ante el avance de la IA: impacto en el empleo, uno de ellos

Según el cofundador de Microsoft, la IA podría superar las capacidades humanas y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías, pero requiere regulación y políticas que garanticen el bienestar colectivo

Bill Gates es optimista sobre
Bill Gates es optimista sobre el avance de la IA, siempre y cuando se prevengan riesgos detrás de su implementación. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo)

La expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) concentra la atención de expertos, gobiernos y empresas en todo el mundo. En su blog personal, Bill Gates, cofundador de Microsoft, expuso recientemente que el progreso de esta tecnología representa, a su juicio, “la mayor transformación social impulsada por el ser humano”.

Según el empresario, la IA ya comenzó a modificar la economía global, la vida cotidiana y la manera en que se resuelven los desafíos más urgentes, pero genera interrogantes inéditos para la humanidad.

Gates identificó en su publicación dos desafíos principales que, a su entender, deben abordarse de manera urgente: el riesgo de uso malicioso de la inteligencia artificial y la disrupción del mercado laboral.

Gates resalta dos desafíos que
Gates resalta dos desafíos que tendrán que afrontar las personas en los próximos años, ante el avance de la automatización. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

El filántropo estadounidense advierte que estos escenarios no solo son plausibles, sino que comienzan a manifestarse, además, dice que el éxito de la sociedad ante ellos dependerá de la capacidad de anticipación y del compromiso con el bienestar colectivo.

Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el empleo, según Bill Gates

La disrupción en el mercado laboral constituye un gran desafío identificado por Gates. Según el filántropo, “las capacidades de la IA nos permitirán producir muchos más bienes y servicios con menos mano de obra”, lo que puede traducirse en una reducción de la demanda de ciertos tipos de empleo.

Gates sugiere que, matemáticamente, el potencial de la IA podría beneficiar a toda la sociedad, pero la transición exige políticas públicas que garanticen una distribución equitativa de la riqueza.

La IA puede beneficiar a
La IA puede beneficiar a toda la sociedad si se plantean políticas que enfoquen su uso en complementar el trabajo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya muestra efectos tangibles en sectores como el desarrollo de software, donde la capacidad de los sistemas para programar incrementa la eficiencia y reduce costos.

Aunque otras áreas, como la logística o la atención telefónica, aún no han experimentado el mismo nivel de disrupción, Gates estima que el impacto aumentará de forma notable en los próximos cinco años. “Incluso si la transición tarda más de lo previsto, deberíamos aprovechar 2026 para prepararnos para estos cambios”, dijo.

De qué forma la IA puede ser utilizada por actores maliciosos

El otro reto resaltado por Gates es el potencial uso de la IA por parte de actores maliciosos. El empresario recordó su charla TED de 2015, donde advirtió sobre la falta de preparación para una pandemia, y la comparó con el nuevo riesgo que implica la IA en manos de grupos no gubernamentales.

El uso de IA por
El uso de IA por actores maliciosos podría facilitar la creación de armas bioterroristas, según Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates señala que “un riesgo aún mayor que el de una pandemia de origen natural, es que una organización no gubernamental utilice herramientas de inteligencia artificial de código abierto para diseñar un arma bioterrorista”.

Este escenario obliga a los gobiernos y a la sociedad a diseñar marcos regulatorios y mecanismos de monitoreo que limiten la disponibilidad de herramientas avanzadas para actores que intenten usarlas para causar daño.

Qué medidas propone Bill Gates para anticipar estos desafíos

El cofundador de Microsoft plantea que la humanidad debe ser deliberada en la forma en que se desarrolla, gestiona e implementa la inteligencia artificial. Gates sugiere que la preparación y la previsión serán fundamentales para evitar escenarios indeseados, como ocurrió con la pandemia de COVID-19.

Las políticas estatales son clave
Las políticas estatales son clave para que la IA beneficie a todos los sectores sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según sus palabras, “la primera cualidad es nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos”.

Qué valores pueden guiar a la humanidad en la era de la inteligencia artificial

En la conclusión de su análisis, Gates subraya dos cualidades que considera fundamentales para enfrentar los retos de la inteligencia artificial: la previsión y la atención al bien común.

Asimismo, el empresario destaca que, a lo largo de la historia, existen varios casos de personas y sociedades que lograron priorizar el bienestar colectivo.

Las declaraciones de Gates muestran que el optimismo sobre el futuro de la IA está condicionado a la capacidad de la humanidad para ejercer estas dos cualidades. “Mientras sigamos ejercitando esas habilidades, creo que los próximos años pueden ser años de verdadero progreso”, afirmó el empresario.

