Crimen y Justicia

“Magia negra”, joyas y una “ofrenda”: procesaron a una tarotista por estafar a una mujer con una supuesta limpieza espiritual

Para los jueces, no fue una práctica esotérica libremente aceptada, sino una maniobra engañosa. El caso tiene puntos en común con el de Merlín Díaz, la peluquera que entregó $14 millones para un ritual y luego se quitó la vida

Guardar
Google icon
Tarotista esotérico, adivinación espiritual, cartas del tarot, lectura mística – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tarotista inteceptó a la víctima en la calle y usó un nombre falso a partir del cual entabló un vínculo (Foto/Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta historia comenzó en la calle, con una oferta aparentemente simple: una lectura de cartas. La mujer que se presentó como tarotista dijo llamarse “L.” y abordó a M. J. A. C. a fines de enero de este año. A partir de ese primer contacto, según reconstruyó la Justicia, empezó una serie de encuentros en los que fue ganando la confianza de la víctima.

Después llegó la advertencia. La tarotista le dijo que sus bienes estaban afectados por un “trabajo de magia negra” y que, para liberarlos de ese mal, debía entregárselos. Habló de una “limpieza” o “purificación”. La víctima creyó en esa explicación y, el 6 de febrero pasado, le entregó dinero y distintos objetos de valor.

PUBLICIDAD

Unos días después se arrepintió y le reclamó que se los devolviera. Según consta en el expediente, la acusada no solo se negó a restituir los bienes, sino que le dijo que el dinero ya era una “ofrenda”. Después, incluso, le exigió nuevas sumas y otros objetos. La situación derivó en una denuncia policial y un posterior allanamiento en el domicilio de la acusada, donde se recuperaron las alhajas y parte del efectivo.

La Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó ahora el procesamiento de “L.” por el delito de estafa. La decisión, firmada por los jueces Hernán Martín López e Ignacio Rodríguez Varela, rechazó el planteo de la defensa, que había cuestionado la existencia de “engaño, error e intención de desapoderamiento”.

PUBLICIDAD

Al allanar la casa de la tarotista encontraron las joyas, que la damnificada reconoció como propias (Foto/iStock)
Al allanar la casa de la tarotista encontraron las joyas, que la damnificada reconoció como propias (Foto/iStock)

Para los camaristas, el caso no puede leerse como una simple práctica esotérica aceptada por una persona adulta. El fallo sostuvo que la acusada desplegó una maniobra engañosa, construida de manera progresiva, para inducir a la víctima a entregar su dinero y sus joyas.

“No se trató de una mera práctica esotérica libremente aceptada por la damnificada, sino de una maniobra engañosa de singular deliberación”, afirmaron los jueces en la resolución.

El tribunal remarcó que “L.” “desplegó un proceso de captación que se extendió a lo largo de sucesivas sesiones”, en las que construyó “metódicamente un vínculo de confianza destinado a vencer las defensas de la víctima”. Una vez que obtuvo los bienes, agregaron, no solo no los devolvió, sino que cambió el sentido de la entrega al definirla como una “ofrenda” y siguió reclamando más dinero.

La utilización de un nombre falso también fue considerada un dato relevante. Para la Cámara, presentarse como “L.” no fue un detalle menor ni compatible con un mero incumplimiento contractual, como había planteado la defensa. Por el contrario, los jueces entendieron que ese recurso revelaba “la conciencia de la ilicitud de su accionar” y su “dolo de engañar desde el inicio de la maniobra”.

Cartas del Tarot (Instagram de La Margherita)
“No se trató de una mera práctica esotérica libremente aceptada por la damnificada, sino de una maniobra engañosa de singular deliberación”, afirmaron los jueces en la resolución (Foto/Instagram)

La defensa había sostenido que los supuestos trabajos esotéricos “fueron cumplidos” y que la entrega de los bienes no había sido producto de un error. Pero la Cámara descartó ese argumento. Según el fallo, la víctima explicó de manera categórica que entregó sus pertenencias porque creyó, a partir de lo que le dijo la tarotista, que era necesario hacerlo para conjurar un mal que la afectaba.

“Ese estado de creencia erróneo fue el que determinó la disposición patrimonial”, señalaron los camaristas.

El artículo 172 del Código Penal castiga la estafa cuando existe un ardid o engaño idóneo para inducir en error a una persona y lograr, como consecuencia, una disposición patrimonial perjudicial. En este caso, para la Cámara, esa secuencia quedó acreditada con el grado de probabilidad requerido para confirmar el procesamiento.

El antecedente de Merlín Díaz

El caso tiene puntos de contacto con otro expediente reciente, mucho más grave por su desenlace: el de Merlín Díaz, la peluquera de 30 años de Ingeniero Budge que entregó $14 millones para una supuesta limpieza espiritual y luego se quitó la vida.

Dos de las mujeres que están acusadas de haber estafado a la peluquera Marlín Díaz (Fotos/Facebook Monteros Tucu)
Dos de las mujeres que están acusadas de haber estafado a la peluquera Marlín Díaz (Fotos/Facebook Monteros Tucu)

La maniobra, según la investigación, comenzó cuando dos mujeres empezaron a frecuentar su peluquería y se ganaron su confianza. En ese vínculo, le dijeron que sobre su dinero pesaba un “trabajo malicioso” y que necesitaba una limpieza espiritual para liberarlo de ese supuesto mal.

Merlín terminó entregando una suma millonaria. Después intentó recuperar el dinero, pero no lo consiguió. En el expediente aparecen mensajes, cartas y un audio atribuido a una de las acusadas, en el que se escucha una frase que luego se volvió central para la causa: “Dios te va a castigar”.

La diferencia central entre ambos casos está en el desenlace. Pero el mecanismo que aparece en los dos expedientes es similar: una advertencia sobre un supuesto mal espiritual, la promesa de una limpieza, la construcción previa de confianza, la entrega de dinero u objetos de valor y, luego, la negativa a devolverlos.

Temas Relacionados

TarotistaÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No suelten a ese animal”: la frase de una ex empleada que complica al narco acusado de planear atentados en Entre Ríos

La mujer, que también está imputada en la causa, apuntó contra el principal sospechoso, el productor agropecuario Leonardo Airaldi, en el juicio por narcotráfico que se le sigue en Paraná. Ante el tribunal relató distintos episodios de violencia y expresó su miedo a represalias, lo que motivó que la Justicia dispusiera medidas de protección

“No suelten a ese animal”: la frase de una ex empleada que complica al narco acusado de planear atentados en Entre Ríos

Cayó una banda de estafadores que engañaba a comerciantes de Vicente López y San Isidro con billetes falsos

Al cabo de cinco allanamientos, los agentes de la PFA detuvieron a seis miembros de la organización, cuatro hombres y dos mujeres. Su modus operandi

Cayó una banda de estafadores que engañaba a comerciantes de Vicente López y San Isidro con billetes falsos

Horror en La Matanza: delincuentes maniataron y asaltaron a un jubilado de 87 años mientras dormía

La entradera ocurrió en una vivienda de Villa Luzuriaga. Los sospechosos siguen prófugos

Horror en La Matanza: delincuentes maniataron y asaltaron a un jubilado de 87 años mientras dormía

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “El único que diría la verdad y me defendería sería Diego”, declaró Luque

El neurocirujano amplió su indagatoria por sexta vez y dijo que tiene que “defenderse de todo porque lo acusan de todo”. Gianinna y Jana Maradona pidieron irse de la sala para no escucharlo tras el escándalo de la semana pasada.

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “El único que diría la verdad y me defendería sería Diego”, declaró Luque

Liberaron a los dos exfutbolistas de Independiente tras pasar una noche en prisión por pelearse con la Policía

Ambos recuperaron la libertad este miércoles. Fueron imputados por atentado y resistencia a la autoridad, y desobediencia

Liberaron a los dos exfutbolistas de Independiente tras pasar una noche en prisión por pelearse con la Policía

DEPORTES

Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

Colapinto palpitó el GP de Canadá de la F1 y señaló las mejoras de Alpine: cuál fue el punto de inflexión en su rendimiento

La vuelta de McGregor a la UFC divide opiniones: una leyenda advierte sobre su estado

Con 31 puntos por partido, Shai Gilgeous-Alexander ganó su segundo MVP consecutivo

“Acuerdo de palabra” entre River Plate y Nicolás Otamendi: el contrato que le ofreció el club

TELESHOW

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un look que marca tendencia

Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

Violeta Urtizberea contó cómo era la curiosa relación con su padre Mex en Magazine For Fai: “Casi no me hablaba”

INFOBAE AMÉRICA

Tres hermanas de una misma familia entre las víctimas de la masacre en la finca de palma africana en Honduras

Tres hermanas de una misma familia entre las víctimas de la masacre en la finca de palma africana en Honduras

La muestra más esperada: Maximiliano Tomas y cómo “hacer un Borges para todos y no decepcionar a ninguno”

Madre que ahogó a sus tres hijos menores recibe condena a cadena perpetua

Marco Rubio aseguró que la ayuda humanitaria para Cuba no será entregada al aparato militar del régimen

El primer caso importado de sarampión en Honduras activa alerta sanitaria