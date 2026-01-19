Bill Gates sobre la IA: “De todas las cosas que los humanos han creado es la que más cambiará la sociedad”

En el último apartado de su blog, Bill Gates hace un análisis de lo que depara el futuro de la humanidad ante el crecimiento del uso de sistemas inteligente. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

El avance de la inteligencia artificial (IA) ocupa, en palabras de Bill Gates, un lugar singular en la historia de la humanidad. En el núcleo de su análisis, Gates asegura: “De todas las cosas que los humanos han creado, la IA es la que más cambiará la sociedad”.

En la primera publicación de su blog de 2026, el cofundador de Microsoft sostiene que la IA transformará radicalmente la sociedad, y que ya despliega efectos que obligan a reconsiderar tanto la gestión de riesgos tecnológicos como la preparación de políticas adaptadas a nuevos escenarios laborales.

Cómo impacta la inteligencia artificial a los empleos actuales y futuros

Según Gates, los próximos cinco años serán decisivos en la manera en que la IA impacta el empleo. “Ya estamos empezando a ver el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años”, advierte en su blog.

El fundador de Microsoft advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la necesidad de nuevas políticas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subraya que, aunque la transición pueda retrasarse, 2026 debe servir para anticipar los cambios y debatir cuáles son las políticas que mejor permitirán distribuir la riqueza y reconocer el valor que el trabajo representa para la sociedad.

Gates prevé que estas discusiones enfrentarán propuestas variadas según la orientación de los partidos políticos de cada país en el mundo.

Cuáles son las cualidades que debe reforzar el ser humano ante el avance de la IA

En su reflexión, Gates insiste en que la magnitud de los desafíos no empaña su optimismo de cara al futuro. Señala dos cualidades humanas como ejes para afrontar el avance de la IA.

“(La primera)...Nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros”.

Bill Gates afirma que con previsión y cuidado mutuo la sociedad podrá aprovechar los avances de la inteligencia artificial para el progreso humano. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Resalta que ambas virtudes han sido constantes en la historia y sostiene que, si se mantienen, los años por venir traerán auténtico progreso.

Por qué la inteligencia artificial no es como otras innovaciones

Gates argumenta que las aplicaciones de la IA podrán ayudar a resolver problemas actuales, al tiempo que generarán nuevos retos. A diferencia de otras grandes invenciones, la inteligencia artificial carece, según Gates, de un techo determinado en cuanto a sus capacidades o a la sofisticación de los robots humanoides.

Considera que, pese a predicciones frustradas sobre la llegada de la llamada IA general, el desarrollo tecnológico “no se estancará antes de superar los niveles humanos”.

Cuáles son los riesgos que identifica Bill Gates frente al avance de la IA

Entre los principales peligros, Gates identifica el uso malicioso de inteligencia artificial para la creación de armas bioterroristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al observar los riesgos concretos que se avecinan, Gates identifica dos desafíos globales para la década: el uso de IA por parte de actores maliciosos y la disrupción del empleo.

Menciona que un riesgo superior al de una pandemia natural es que una organización no gubernamental utilice herramientas de inteligencia artificial de código abierto para fabricar “un arma bioterrorista”.

Recuerda su conferencia TED en 2015, cuando previó la pandemia de COVID-19, y lamenta que la falta de previsión provocara “un sufrimiento humano drásticamente mayor”.

Gates señala que los próximos cinco años serán decisivos para anticipar los efectos de la IA en el mercado de trabajo global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el mercado laboral, Gates analiza que la IA incrementará la producción de bienes y servicios con menos mano de obra. Sostiene que, en principio, estas capacidades nuevas podrían distribuirse en beneficio de todos.

Plantea escenarios en los que la semana laboral podría reducirse o en los que se elija restringir el uso de IA en determinados sectores. La dificultad, advierte, radica en anticipar cómo los cambios afectarán la demanda.

Qué casos históricos refuerzan la visión de Bill Gates

El empresario apoya su argumento en casos históricos: cuando una tecnología baja mucho los costes, aumenta la demanda y el mercado prospera.

Menciona que el caso de la informática “es un buen ejemplo histórico donde la reducción de costes impulsó el crecimiento del mercado en general”. Afirma que, “cuando la IA duplica la eficiencia de los desarrolladores de software, la programación se abarata y se genera elasticidad de la demanda de código”.