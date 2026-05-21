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El cargador de tu celular se está calentando por este motivo: así lo puedes evitar

Un cargador original o certificado por el fabricante reduce el riesgo de sobrecalentamiento y asegura la protección del celular

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Un cargador blanco con un cable conectado a un enchufe de pared blanco; una luz roja y líneas onduladas sugieren sobrecalentamiento.
El cargador de celular se calienta por la conversión eléctrica necesaria para alimentar el dispositivo y es un proceso habitual durante el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir que el cargador de un celular se calienta tras unos minutos de uso es una situación común. Este fenómeno responde a procesos eléctricos propios del funcionamiento de estos accesorios pero puede también advertir sobre problemas de seguridad.

Comprender qué lo provoca y cuándo debe preocuparnos es clave para un uso seguro y eficiente, para evitar problemas y daños.

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Qué ocurre dentro de un cargador durante la carga

Cuando se conecta un cargador a la corriente, se desencadena una conversión de energía esencial para el funcionamiento de los dispositivos móviles. El cargador transforma la corriente alterna de alto voltaje proveniente del enchufe en corriente continua, apta para el celular.

Durante esta transformación, parte de la energía eléctrica se disipa en forma de calor. Por eso, es común que tanto el cargador como el cable estén tibios al tacto durante el uso. Este leve incremento de temperatura forma parte del proceso normal de transferencia de energía.

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Primer plano de las dos clavijas metálicas de un cargador de celular de color gris oscuro, sobre un fondo blanco, con la clavija frontal en foco.
El uso prolongado y continuo del cargador incrementa la generación de calor y puede afectar la vida útil del accesorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cargador contiene un transformador que cumple la función de adaptar la electricidad. Cuanta más corriente pasa por este componente, más calor genera. En modelos que ofrecen carga rápida o alta potencia, este incremento puede ser aún más notorio, sobre todo si el accesorio permanece conectado durante varias horas.

Factores que influyen en el calentamiento del cargador

El calor que se percibe en un cargador no siempre tiene el mismo origen. Existen diversos factores técnicos, de uso y ambientales que pueden intensificar el fenómeno.

Uno de los principales motivos es el uso prolongado o una carga continua. Cuando el cargador permanece enchufado y activo durante largos periodos, los componentes internos trabajan sin pausa, lo que incrementa la generación de calor.

El tipo y la calidad del accesorio también inciden. Los cargadores genéricos o de baja calidad suelen carecer de sistemas de protección adecuados, como reguladores de voltaje o control de temperatura. Esto los hace más propensos al sobrecalentamiento y reduce su vida útil.

Primer plano de la mano de un hombre apartándose de un cargador blanco enchufado a la pared, del que emana calor y humo visiblemente.
Cables dañados o conexiones flojas obligan al cargador a trabajar en exceso, aumentando la temperatura y los riesgos de fallo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo el cargador puede ser el origen del problema. Un cable dañado, pelado o con conexiones flojas obliga al cargador a trabajar más intensamente para asegurar el paso de energía, generando así mayor cantidad de calor. Del mismo modo, una toma de corriente en mal estado o una instalación eléctrica deficiente puede alterar el voltaje y forzar el funcionamiento del cargador.

El entorno físico también juega un papel relevante. Cargar el celular en lugares calurosos, sin ventilación o sobre superficies blandas como camas y sillones, dificulta la disipación del calor. En estos casos, el accesorio puede alcanzar temperaturas elevadas, incluso si es de buena calidad.

Cómo evitar el sobrecalentamiento y usar el cargador de forma segura

Prevenir el calentamiento excesivo y sus riesgos asociados requiere de algunos hábitos sencillos y de la elección adecuada del accesorio.

Una de las principales recomendaciones es usar cargadores originales o certificados por el fabricante del dispositivo. Estos modelos cuentan con sistemas de protección —como circuitos que apagan el cargador ante fallas— y están diseñados específicamente para gestionar la carga de forma segura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar periódicamente el estado del cable y el puerto USB ayuda a prevenir esfuerzos innecesarios del cargador y excesos de calor.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es conveniente revisar regularmente el estado del cable y del puerto USB del celular, asegurándose de que no presenten suciedad, obstrucciones o daños físicos. Cambiar el cable por uno del mismo modelo si se detectan fallas puede evitar esfuerzos innecesarios del cargador y reducir la generación de calor.

El ambiente de carga también importa. Lo ideal es cargar el teléfono en superficies duras y bien ventiladas, lejos de objetos inflamables o combustibles. Evitar cargar en la cama, sobre mantas o cerca de ventanas expuestas al sol directo ayuda a disipar mejor el calor. No cubrir el cargador ni el dispositivo mientras están en funcionamiento es otra medida básica.

Desconectar el cargador de la toma cuando no se está utilizando y evitar dejarlo enchufado durante largas horas también contribuyen a prolongar la vida útil del accesorio y a minimizar el riesgo de sobrecalentamiento.

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