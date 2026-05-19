Liquid Glass ya disponible en WhatsApp para iPhone: qué trae la actualización

El procedimiento recomendado consiste en forzar la actualización de WhatsApp desde la App Store. (Composición Infobae: REUTERS/Maxim Shemetov / Captura iPhone)

Liquid Glass ya se encuentra disponible para los usuarios de WhatsApp en iPhone, marcando el esperado salto visual de la aplicación hacia la estética de iOS 26. Esta actualización, que no introduce funciones nuevas pero sí transforma la apariencia, cambia de forma significativa la experiencia cotidiana de quienes utilizan la mensajería en dispositivos Apple.

La llegada de este rediseño no fue inmediata ni igual para todos, sino que se realizó de manera progresiva, generando cierta impaciencia entre quienes esperaban ver la nueva interfaz en sus teléfonos.

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Actualización de WhatsApp: cómo y cuándo recibir Liquid Glass en iOS

La integración de Liquid Glass en WhatsApp para iPhone no fue simultánea para todos los usuarios. Aunque la presentación oficial de esta tecnología visual tuvo lugar hace casi un año durante la WWDC, el despliegue efectivo dentro de la aplicación se realizó de forma escalonada.

Aparte del rediseño de la barra inferior, el menú contextual ahora se muestra como una ventana flotante. (Captura iPhone)

Esto generó que personas con el mismo modelo de iPhone y la misma versión de iOS recibieran la actualización en momentos distintos, sin un patrón claro que explicara la distribución.

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Para quienes desean asegurarse de contar con la nueva interfaz, el procedimiento recomendado consiste en forzar la actualización de WhatsApp desde la App Store. No basta con esperar a que el sistema aplique las actualizaciones automáticas, ya que el rediseño puede demorarse varios días en aparecer.

El proceso implica buscar manualmente WhatsApp en la tienda de aplicaciones, comprobar si existe una actualización disponible y, luego de instalarla, cerrar completamente la app desde la multitarea. Al abrirla nuevamente, la estética renovada debería estar activa.

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El teclado sufre igualmente una actualización importante. Ahora replica la estética del renovado teclado de iOS 26. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Si tras seguir estos pasos la interfaz permanece sin cambios, solo queda esperar unos días más, ya que la última fase del despliegue está en marcha y será cuestión de tiempo para que llegue a todas las cuentas.

Características del rediseño Liquid Glass en WhatsApp para iPhone

El cambio que representa Liquid Glass en WhatsApp es exclusivamente visual. No se han añadido nuevas herramientas o funciones, pero la transformación estética es evidente desde el primer acceso tras la actualización.

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El área de la barra inferior, donde se encuentran los accesos directos a chats, novedades y ajustes, abandona su aspecto opaco y sólido para adquirir un efecto semitransparente que parece flotar sobre el contenido. Este detalle visual refuerza la integración con el estilo de iOS 26, haciendo que la aplicación se perciba mucho más alineada con el sistema operativo.

El cambio que representa Liquid Glass en WhatsApp es exclusivamente visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coherencia visual se extiende también a los menús y botones contextuales, que adoptan el mismo tratamiento de transparencia y reflejos sutiles que evocan la apariencia del cristal.

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Esta línea de diseño aporta una sensación de ligereza y modernidad en toda la navegación, rompiendo con el aspecto anterior y acercando la experiencia de WhatsApp a la propuesta gráfica de Apple.

El teclado sufre igualmente una actualización importante. Ahora replica la estética del renovado teclado de iOS 26, tanto en el modo claro como en el oscuro. Para muchos usuarios, este detalle era uno de los más esperados, ya que potencia la sensación de uniformidad y continuidad visual a lo largo de toda la aplicación.

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Las versiones de WhatsApp para iPad y Mac continúan utilizando la interfaz anterior. (Imagen ilustrativa Infobae)

Disponibilidad de Liquid Glass en iPad y Mac

Mientras que los propietarios de iPhone ya pueden disfrutar del rediseño, las versiones de WhatsApp para iPad y Mac continúan utilizando la interfaz anterior. Hasta el momento, Liquid Glass no ha sido implementado en estas plataformas, por lo que quienes utilizan la mensajería desde una tableta o desde un ordenador deberán esperar un poco más.

La ventaja es que el desarrollo visual ya se encuentra terminado y solo resta que WhatsApp habilite la función en estos dispositivos.

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No se han anunciado fechas específicas para la llegada de Liquid Glass a iPad o Mac, pero el hecho de que el diseño ya esté consolidado en iPhone anticipa que la activación en el resto del ecosistema Apple será inminente. Por ahora, la recomendación para quienes usan estas plataformas es mantener la paciencia, ya que la actualización será cuestión de tiempo.

La llegada de Liquid Glass a WhatsApp para iPhone refleja el esfuerzo de la aplicación por adaptarse a los lineamientos estéticos de iOS 26. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo asegurarse de tener la última versión de WhatsApp con Liquid Glass

Para acceder al nuevo diseño de WhatsApp en iPhone, los pasos a seguir son claros: abrir la App Store, buscar WhatsApp, instalar la actualización si está disponible y cerrar la aplicación completamente antes de volver a abrirla. Este procedimiento maximiza las posibilidades de activar la nueva interfaz de inmediato.

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En caso de que la actualización visual no se aplique tras estos pasos, no hay más alternativa que esperar a que el despliegue llegue a la cuenta, algo que, según el estado actual de la implementación, debería ocurrir en pocos días.

La llegada de Liquid Glass a WhatsApp para iPhone refleja el esfuerzo de la aplicación por adaptarse a los lineamientos estéticos de iOS 26, tras un periodo en el que otros lanzamientos, como las versiones para Apple Watch y iPad, habían captado la atención de los usuarios.