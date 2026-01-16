Tecno

Se filtran detalles del iPhone 18: su tamaño de pantalla y cambios en Dynamic Island

Apple reservaría los cambios más importantes en el frontal del dispositivo para el iPhone 18 Pro y Pro Max, reforzando la diferencia con las versiones estándar

A ocho meses de la presentación oficial de la línea iPhone 18, una nueva filtración proveniente de la cadena de suministro anticipa cómo será la próxima generación de teléfonos de Apple en términos de pantalla y diseño frontal.

La información, compartida por el reconocido filtrador Digital Chat Station, detalla los tamaños de pantalla de los distintos modelos y apunta a cambios relevantes en la Dynamic Island, aunque solo en las versiones más avanzadas.

Según la filtración, Apple mantendría los tamaños de pantalla actuales en toda la familia iPhone 18, una señal de continuidad en el diseño general del dispositivo. No obstante, el mayor foco de atención está puesto en los modelos Pro, que podrían incorporar una nueva solución para el área frontal donde hoy se ubica la Dynamic Island, marcando un posible paso intermedio hacia tecnologías más integradas bajo la pantalla.

Los tamaños de pantalla filtrados para la línea iPhone 18

De acuerdo con la información publicada, la línea iPhone 18 —excluyendo el esperado modelo plegable— quedaría conformada de la siguiente manera:

  • iPhone 18: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.
  • iPhone Air 2: pantalla LTPO de 6,55 pulgadas, también con 120 Hz y Dynamic Island.
  • iPhone 18 Pro: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, 120 Hz y una nueva área frontal ubicada debajo de la pantalla.
  • iPhone 18 Pro Max: pantalla LTPO de 6,86 pulgadas, 120 Hz y la misma nueva área bajo el panel.

Estos tamaños coinciden con los de la actual generación iPhone 17, lo que indica que la compañía no planea modificaciones en las dimensiones del panel para este año. Del mismo modo, la tecnología LTPO con refresco adaptativo de hasta 120 Hz seguiría presente en toda la gama, algo que ya se ha convertido en un estándar dentro de los modelos más recientes.

Dynamic Island: continuidad en los modelos base y cambios en los Pro

Donde sí aparecen diferencias importantes es en el tratamiento del diseño frontal. Según el filtrador, tanto el iPhone 18 estándar como el iPhone Air 2 conservarían la Dynamic Island tal como se conoce hoy, sin cambios visibles respecto a generaciones anteriores. Esto sugiere que la experiencia visual y funcional de estos modelos se mantendría estable.

En cambio, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporarían un nuevo tipo de área recortada bajo la pantalla. La filtración no utiliza explícitamente el término “Dynamic Island” para describir esta solución, lo que ha generado especulación sobre un posible rediseño más profundo.

En los últimos meses, los rumores han sido contradictorios. Algunas fuentes sostienen que Apple simplemente reduciría el tamaño de la Dynamic Island, manteniendo su forma de píldora. Otras apuntan a un cambio más radical: una perforación más pequeña, desplazada hacia una esquina de la pantalla, similar a lo que ya ofrecen otros fabricantes.

El hecho de que la filtración mencione una “nueva área debajo de la pantalla” podría indicar que Apple estaría avanzando hacia una integración parcial de sensores bajo el panel, una tecnología que se viene desarrollando desde hace años y que permitiría reducir aún más los elementos visibles en el frontal.

Un cambio exclusivo para los modelos Pro

Otro punto clave es que este posible rediseño estaría reservado exclusivamente para los modelos Pro. El iPhone 18 y el iPhone Air 2 quedarían al margen de esta evolución, reforzando la estrategia de diferenciación entre las versiones base y las más avanzadas.

Este enfoque no es nuevo. En generaciones anteriores, Apple ya ha limitado ciertas innovaciones de diseño y hardware a los modelos Pro, utilizando estas variantes como banco de pruebas para tecnologías que luego podrían llegar al resto de la gama.

