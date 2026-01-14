Tecno

Apple afirma que los desarrolladores han ganado 550 mil millones de dólares gracias a la App Store

La compañía asegura que su ecosistema digital mueve billones de dólares y beneficia directamente a millones de creadores de apps en todo el mundo

Guardar
Apple asegura que los desarrolladores
Apple asegura que los desarrolladores han ganado millones de dólares con la App Store. (Apple)

Apple anunció un nuevo hito en la historia de la App Store al asegurar que los desarrolladores que venden bienes y servicios digitales a través de su plataforma han generado más de 550.000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2008.

La cifra, que equivale a unos 471.000 millones de euros al tipo de cambio actual, refuerza el peso económico del ecosistema de aplicaciones de la compañía en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial y la creciente competencia entre las grandes tecnológicas.

Según la empresa, este monto corresponde únicamente a una parte del comercio total que se mueve dentro de la App Store. Apple subrayó que, solo en 2024, el ecosistema generó 1,3 billones de dólares en facturación y ventas para los desarrolladores.

Apple asegura que un 90%
Apple asegura que un 90% de las ganancias de App Store van para los desarrolladores. (Apple)

De ese total, más del 90% habría ido directamente a ellos, sin que la compañía cobrara comisión alguna, un punto que cobra relevancia en medio del escrutinio regulatorio que enfrenta el modelo de negocio de las tiendas de aplicaciones en distintos mercados.

El anuncio se produce pocos meses después de que Apple comunicara otro récord histórico: haber alcanzado las 3.000 millones de unidades de iPhone vendidas desde el lanzamiento del dispositivo en 2007. Ambos datos reflejan la dimensión operativa e industrial de la firma y su capacidad para sostener un ecosistema que combina hardware, software y servicios digitales.

En paralelo, la compañía enmarca este nuevo logro en plena etapa de expansión y adopción de la inteligencia artificial. Apple confirmó recientemente una alianza con Alphabet para integrar los modelos Gemini de Google en futuras funciones de IA de sus dispositivos, en un acuerdo orientado a potenciar a Siri y acelerar su evolución frente a competidores como OpenAI, Microsoft o la propia Google. En ese sentido, la empresa también nombró a un nuevo responsable del área de inteligencia artificial, con el objetivo de recuperar terreno en un segmento estratégico para el futuro del negocio.

Recientemente, Apple firmó una alianza
Recientemente, Apple firmó una alianza con Google para integrar su inteligencia artificial. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple destacó además el nivel de actividad de la App Store a escala global. En 2025, la plataforma registró un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales distribuidos en 175 países y regiones.

La compañía sostuvo que esta interacción “sin precedentes” ha permitido a los desarrolladores expandir sus negocios y llegar a nuevos clientes en todo el mundo con mayor facilidad. De acuerdo con los datos difundidos, las tiendas de Estados Unidos, Japón, India y China alcanzaron cifras récord de visitantes durante el último año.

El período comprendido entre Nochebuena y Año Nuevo fue señalado como uno de los más relevantes, con un gasto histórico de los consumidores en bienes y servicios digitales. Este comportamiento, según Apple, refleja tanto la confianza de los usuarios en la plataforma como el rol central que ocupan las aplicaciones en el consumo cotidiano, desde el entretenimiento y los juegos hasta las herramientas de productividad y los servicios financieros.

Apple asegura que gracias a
Apple asegura que gracias a su ecosistema, los desarrolladores han podido generar grandes ingresos.

En este último punto, la empresa también resaltó el impacto de Apple Pay dentro de su ecosistema. La firma afirmó que su sistema de pagos ayudó a evitar más de 1.000 millones de dólares en fraudes y generó más de 100.000 millones de dólares en ventas incrementales para comercios de todo el mundo, reforzando la integración entre servicios financieros y tecnología.

El anuncio llega en la antesala de la presentación de los resultados del primer trimestre fiscal de Apple, prevista para el 29 de enero. Se trata de un período clave, ya que incluye las ventas de la temporada navideña. Las expectativas del mercado apuntan a que la compañía supere los 140.000 millones de dólares en ingresos, con un beneficio por acción estimado en 2,69 dólares. En el mismo trimestre del año anterior, Apple había registrado ingresos por 119.600 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 2%.

La tendencia reciente respalda esas previsiones. En el cuarto trimestre del último ejercicio fiscal, cerrado a finales de septiembre, Apple reportó ingresos por 102.500 millones de dólares, un aumento del 8% respecto al año anterior y por encima de lo esperado por los analistas, con cifras récord tanto en el segmento del iPhone como en el de servicios.

Apple ahora busca revalorizarse para
Apple ahora busca revalorizarse para llamar la atención de los inversores. (Imagen ilustrativa)

Sin embargo, la compañía enfrenta el desafío de volver a seducir a los inversores. En los últimos doce meses, sus acciones acumulan una revalorización cercana al 11%, por debajo del avance del Nasdaq, que ronda el 24%, y lejos del desempeño de Alphabet, que alcanzó una capitalización bursátil de cuatro billones de dólares, impulsada en parte por su alianza con Apple.

En medio de estos movimientos, la empresa también anunció cambios en su negocio financiero. JP Morgan Chase se convertirá en el nuevo emisor de la Apple Card, en un proceso de transición estimado en 24 meses, tras el fin de la asociación con Goldman Sachs. El cambio forma parte de una estrategia más amplia de ajustes operativos en un momento clave para el futuro del ecosistema Apple.

Temas Relacionados

AppleApp StoreLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Windows 11 sufre primera falla de seguridad en 2026: Microsoft corrige 112 errores con esta actualización

La vulnerabilidad descubierta permite a los ciberdelincuentes la filtración de datos internos

Windows 11 sufre primera falla

Google lanza una IA que convierte tus fotos en videos para redes sociales

La nueva función se integra en Gemini y apuesta por facilitar la creación de contenido con inteligencia artificial

Google lanza una IA que

Qué fue lo que más jugaste en Nintendo Switch en 2025: así puedes ver tu resumen

La página también permite ver el historial desde el primer uso de Nintendo Switch en 2017

Qué fue lo que más

Hytale, el juego inspirado en Minecraft que acaba de llegar y ya se convirtió en el más visto en Twitch

El título supera los 2,8 millones de jugadores simultáneos en su primer día de acceso anticipado

Hytale, el juego inspirado en

Alerta por el aumento de fraudes con códigos QR en correos electrónicos: así operan los nuevos ataques

Analizar el origen de los mensajes, evitar escaneos automáticos y reportar incidentes sospechosos son medidas esenciales ante una técnica de evasión que crece en frecuencia y sofisticación

Alerta por el aumento de
DEPORTES
1 punto por 1 millón

1 punto por 1 millón de dólares: el argentino que puso en aprietos a Alcaraz en el revolucionario torneo del Australian Open que cruzó amateurs y profesionales

Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y ahora tendrá una prueba de fuego: enfrentará a un tenista “invencible” para los argentinos

Festejó su triunfo antes de tiempo, pero se había olvidado de una regla y termino eliminado del Australian Open

Una tenista mostró su espalda y encendió las alarmas por las altas temperaturas de cara al Abierto de Australia: “No es broma”

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

TELESHOW
La reflexión de Christian Petersen

La reflexión de Christian Petersen en plena transformación de su vida: “Qué sensación tan profunda”

Marcela Tauro reveló una situación incómoda que vivió con Julio Iglesias: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

La opinión de Yanina Latorre sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani que involucró a su esposo

Arrancó el repechaje de MasterChef Celebrity: la sorpresiva dupla que se llevó todos los elogios

Sabrina Rojas se sinceró sobre su nueva relación con un hombre 15 años menor: “Me encara mucho el pibe joven”

INFOBAE AMÉRICA

La NASA reveló el primer

La NASA reveló el primer mapa integral del universo observable y marca un hito en la astronomía

Una nueva oleada de ataques rusos golpeó los centros médicos y agrava la falta de energía en Ucrania

Por qué la comunicación digital no logra igualar el impacto del encuentro presencial, según un estudio

Japón: Takaichi busca capitalizar su alta popularidad y convocaría a elecciones anticipadas en febrero

El Louvre aumentó el precio de entrada para turistas no europeos