Cómo será la presentación de Manuel Adorni en Diputados y cuál es la estrategia que prepara el oficialismo

Manuel Adorni saluda desde un palco de la Cámara de Diputados (Foto: Maximiliano Luna)

“Se está preparando bien”, aseguran en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en menos de una semana deberá presentarse en la Cámara de Diputados a realizar la sesión por el Informe de Gestión, una tarea que tiene raigambre constitucional y que está obligado a hacer por el cargo que ocupa en la actualidad.

Los días previos a ese acontecimiento están cargados de un morbo particular por los acontecimientos recientes que rodean al ministro coordinador. Hace un mes que comenzó la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita, que descubrió operatorias de diferentes propiedades que no se le conocían y viajes personales que no habían sido notificados; tanto durante su etapa como vocero presidencial como jefe de Gabinete.

Desde ese entonces, Adorni no volvió a aparecer en conferencias de prensa o a explicar su evolución patrimonial ante los medios de comunicación. Es por ese motivo que diputados de bloques opositores buscan aprovechar la situación para poder hacer una suerte de interpelación sobre los asuntos que el funcionario libertario no quiso explayar en estas semanas.

El jefe de Gabinete está terminando de pulir la estrategia discursiva que utilizará durante la sesión. Su círculo de confianza se compone de funcionarios como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Germán Martínez, referente parlamentario del kircherismo en Diputados (Foto: Reuters / Mariana Nedelcu)

Pero la ayuda no se circunscribe a su riñón de asesores legales y comunicacionales, sino que también pivoteó con diferentes alas del oficialismo para arreglar la dinámica que habrá en la sesión. El miércoles se reunieron los equipos del jefe de Gabinete con el del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para preparar la sesión informativa del 29. Acordaron que no habrá reunión de Labor Parlamentaria, aunque terminaron de digitar el cronograma de la presentación.

Infobae accedió al borrador de lo que será la presentación del próximo miércoles, que estará dividida en presentación, ronda de preguntas y respuestas y un cierre.

Adorni ingresará al pleno del recinto a las 10.30 horas de la mañana y tiene previsto dar un discurso de una hora, aproximadamente. En su entorno afirman que la presentación “va a ser seria y principalmente técnica”, utilizando como parámetro la mayoría de las respuestas que habrá respondido a los diputados en su informe escrito, el cual se entregará antes de la sesión.

La regla va a ser mínimo cinco minutos por bloque. Le vamos a dar proporcional a cada uno de ellos”, afirma una fuente libertaria. La secuencialidad será la siguiente: habrá una primera tanda en la que preguntarán 9 bloques menores que podría durar cerca de 50 minutos. Adorni tendrá unos 20 minutos para responder aquellas consultas que se le hagan durante ese bloque.

Luego será el turno del bloque Innovación Federal y de los interbloques Unidos (compuesto por Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal) y Fuerza del Cambio (integrada por PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz). El primero tendrá 11 minutos y los otros dos contarán con 20 minutos cada uno. El jefe de Gabinete también tendrá asignado un segmento de 20 minutos para responder las consultas.

El último turno de las preguntas le toca a Unión por la Patria, que tendrá unos 68 minutos para realizar las consultas. Se prevé que este sea la parte más álgida de la sesión. En ese marco, los libertarios no descartan utilizar un recurso que pueda funcionar como válvula para liberar presión o para condicionar las preguntas del peronismo-kirchnerista, según sea el caso. “(Guillermo) Francos se retiró cuando le empezaron a faltar el respeto en una de las presentaciones. No descartaría que pueda pasar lo mismo si no lo dejan hablar o lo insultan. Si se portan bien, van a llegar a poder preguntar. Si no, es posible que la caguen”, confesó un miembro del Gobierno.

Esto remite a lo sucedido en el pasado con el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, cuando abandonó abruptamente su informe de gestión en el Senado el 26 de junio de 2025, tras un fuerte cruce con la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, quien lo tildó de “mentiroso”. El funcionario se retiró molesto, suspendiendo la sesión informativa, alegando falta de respeto y señalando que no se quedaría si no le creían.

El cierre estará a cargo de La Libertad Avanza, que tiene como jefe de bloque al cordobés Gabriel Bornoroni.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles concurrirá junto a todos sus ministros al Congreso durante la exposición ante los legisladores. Milei entregó así una nueva muestra de respaldo a su funcionario en medio de las causas judiciales que lo involucran. “Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, aseguró. En ese marco, el presidente subrayó que Adorni está respondiendo a cada pedido de la Justicia y que se están cumpliendo todos los plazos previstos. “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”, precisó el jefe de Estado.

En tanto, por estos días el funcionario libertario se prepara para presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas realizadas previamente por diputados nacionales de la oposición, de las cuales casi un centenar abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra.