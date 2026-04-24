Tecno

Epic Games Store ofrece Doomblade gratis por tiempo limitado: así puedes descargarlo

Doomblade es un metroidvania, es decir, un juego de acción y exploración en 2D donde el jugador recorre un mundo interconectado

Guardar
Epic Games Store ofrece periódicamente juegos gratuitos por tiempo limitado que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store ofrece periódicamente juegos gratuitos por tiempo limitado que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store ofrece Doomblade de forma gratuita por tiempo limitado. El juego transcurre en las cuevas de Lowland, donde Gloom Girl encuentra una espada consciente que lleva siglos encadenada.

Juntas emprenden una misión de venganza contra los Dread Lords en un mundo interconectado repleto de criaturas, secretos y zonas por explorar.

Doomblade es un metroidvania de acción 2D cuyo sistema de combate, basado en ataques aéreos de precisión, es la vía más directa para progresar en la partida. Al derrotar jefes y completar zonas, Gloom Girl y su espada se fortalecen y desbloquean nuevas habilidades que permiten acceder a áreas hasta entonces bloqueadas.

(Epic Games Store)
Doomblade es un metroidvania de acción 2D donde Gloom Girl y una espada consciente emprenden una misión de venganza contra los Dread Lords en las cuevas de Lowland. (Epic Games Store)

Cómo descargar Doomblade gratis

El paso a paso para descargar Doomblade de Epic Games Store es el siguiente:

  1. Abre la aplicación de Epic Games Store o visita su sitio web oficial.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, créala de forma gratuita.
  3. En la página principal, busca la sección de juegos gratuitos o escribe ‘Doomblade‘ en el buscador.
  4. Ingresa a la página del juego y selecciona el botón ‘Obtener‘
  5. Confirma la transacción en la ventana emergente. El juego se añadirá a tu biblioteca sin costo alguno.
  6. Una vez agregado, haz clic en ‘Instalar‘ para comenzar la descarga.
  7. Espera a que la descarga e instalación finalicen y el juego estará listo para jugar.

Tienes hasta el 30 de abril para acceder a este juego de forma gratuita.

Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
Para acceder a los juegos gratuitos de Epic Games Store, solo es necesario contar con una cuenta gratuita en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quiénes es Doomblade

Doomblade es una opción para jugadores que disfrutan de los juegos de acción 2D con un sistema de combate dinámico y desafiante.

En particular, está orientado a quienes gustan del género metroidvania, caracterizado por la exploración de mundos interconectados y la progresión gradual del personaje mediante el desbloqueo de nuevas habilidades.

También resulta atractivo para quienes buscan una narrativa con personalidad propia: la relación entre Gloom Girl y su espada consciente aporta un componente de historia que acompaña la experiencia de juego.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Doomblade está disponible de forma gratuita por tiempo limitado en Epic Games Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos son gratis en Doomblade

Otros juegos gratis en Epic Games Store son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Epic Games Store regala cada semana uno o varios juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam es una tienda de videojuegos y cuenta con una sección dedicada a juegos gratuitos que incluye títulos de distintos géneros y tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con más de 50.000 títulos en su catálogo, Steam permite a los usuarios comprar, descargar y jugar videojuegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Además de Epic Games Store, existen otras plataformas donde los usuarios pueden encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal y segura.

Steam es la tienda de videojuegos más grande del mundo y cuenta con una sección dedicada exclusivamente a juegos gratuitos, conocidos como “free-to-play”, que incluye títulos de distintos géneros y tamaños.

GOG (Good Old Games) ofrece periódicamente juegos clásicos y títulos independientes sin costo, sin necesidad de conexión a internet para jugarlos y sin sistemas de protección anticopia.

Póster de Amazon Luna mostrando seis portadas de videojuegos, incluyendo Overcooked!, Lara Croft y The Game of Life 2, con texto 'What's new this March'
Amazon Prime Gaming, incluido en la suscripción de Amazon Prime, entrega cada mes una selección de juegos gratuitos. (Amazon)

Amazon Prime Gaming, incluido en la suscripción de Amazon Prime, entrega cada mes una selección de juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente.

Itch.io es una plataforma independiente que alberga miles de juegos gratuitos desarrollados por creadores independientes, con una gran variedad de géneros y estilos visuales.

Por último, Ubisoft Connect y EA App también disponen de catálogos con títulos gratuitos y pruebas de acceso anticipado para sus juegos más recientes. Estas plataformas representan alternativas accesibles para ampliar la biblioteca de juegos sin costo adicional.

Temas Relacionados

Epic GamesDoombladeJuegos gratisVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA más potente y peligrosa de Anthropic bajo revisión tras sospechas de acceso indebido

Un reporte señala que usuarios de un foro privado habrían logrado interactuar con el modelo tras rastrear su ubicación en línea

La IA más potente y peligrosa de Anthropic bajo revisión tras sospechas de acceso indebido

Assassin’s Creed Black Flag Resynced llega a PlayStation 5: fecha de lanzamiento, precio y requisitos

Este nuevo título es compatible con el control inalámbrico DualSense y cuenta con mejoras específicas para PS5 Pro

Assassin’s Creed Black Flag Resynced llega a PlayStation 5: fecha de lanzamiento, precio y requisitos

Nintendo Switch 2 suma nuevos juegos: los seis títulos que ya han sido confirmados

Entre los títulos anunciados hay propuestas de acción, estrategia y simulación, con varios lanzamientos exclusivos

Nintendo Switch 2 suma nuevos juegos: los seis títulos que ya han sido confirmados

Google confirma la llegada de Gemini a Siri y revela cuándo estará disponible

La nueva Siri busca competir con asistentes más avanzados en un mercado cada vez más impulsado por la IA generativa

Google confirma la llegada de Gemini a Siri y revela cuándo estará disponible

Claude ya sabe qué te gusta en Spotify: la función que cambiará tu forma de escuchar música

Ambas plataformas pueden integrarse para que la IA ofrezca recomendaciones musicales y de podcast personalizadas

Claude ya sabe qué te gusta en Spotify: la función que cambiará tu forma de escuchar música
DEPORTES
Las medidas que tomó Rosario Central tras la grave denuncia por violencia y presunto abuso sexual en las inferiores

Las medidas que tomó Rosario Central tras la grave denuncia por violencia y presunto abuso sexual en las inferiores

Colapinto habló antes de su exhibición en Palermo: el sueño de correr en Argentina y una particular disculpa anticipada

El plan de Lautaro Martínez para llegar en óptimas condiciones al Mundial

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior

La Fórmula 1 confirmó la vuelta de un histórico circuito al calendario oficial a partir de 2027

TELESHOW
Sabrina Rojas le lanzó un piropo y un reproche en vivo a José "Pepe" Chatruc: "Acá la futura novia"

Sabrina Rojas le lanzó un piropo y un reproche en vivo a José "Pepe" Chatruc: "Acá la futura novia"

Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella: "No lo voy a soltar"

Paco Amoroso hizo el unboxing de los cinco Latin Grammys que ganó junto a Ca7riel

Chechu Bonelli y el dolor tras separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela: “No hablamos más pero no por decisión mía”

INFOBAE AMÉRICA

Irán exhibe los barcos portacontenedores secuestrados y recrudece sus amenazas a quienes naveguen por el estrecho de Ormuz

Irán exhibe los barcos portacontenedores secuestrados y recrudece sus amenazas a quienes naveguen por el estrecho de Ormuz

¿Puede la vitamina D ayudar a evitar la diabetes?: en los genes está la respuesta

Los armenios conmemoraron 111 años del genocidio: conmovedora marcha de antorchas y masiva procesión en Ereván

ICE arresta en Virginia a mujer asociada con la MS-13 y buscada por homicidio en El Salvador

El Reto Naturalista 2026 convoca a ciudadanos de Guatemala y Petén a registrar biodiversidad