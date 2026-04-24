Epic Games Store ofrece Doomblade gratis por tiempo limitado: así puedes descargarlo

Epic Games Store ofrece periódicamente juegos gratuitos por tiempo limitado que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store ofrece Doomblade de forma gratuita por tiempo limitado. El juego transcurre en las cuevas de Lowland, donde Gloom Girl encuentra una espada consciente que lleva siglos encadenada.

Juntas emprenden una misión de venganza contra los Dread Lords en un mundo interconectado repleto de criaturas, secretos y zonas por explorar.

Doomblade es un metroidvania de acción 2D cuyo sistema de combate, basado en ataques aéreos de precisión, es la vía más directa para progresar en la partida. Al derrotar jefes y completar zonas, Gloom Girl y su espada se fortalecen y desbloquean nuevas habilidades que permiten acceder a áreas hasta entonces bloqueadas.

Doomblade es un metroidvania de acción 2D donde Gloom Girl y una espada consciente emprenden una misión de venganza contra los Dread Lords en las cuevas de Lowland. (Epic Games Store)

Cómo descargar Doomblade gratis

El paso a paso para descargar Doomblade de Epic Games Store es el siguiente:

Abre la aplicación de Epic Games Store o visita su sitio web oficial. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, créala de forma gratuita. En la página principal, busca la sección de juegos gratuitos o escribe ‘Doomblade‘ en el buscador. Ingresa a la página del juego y selecciona el botón ‘Obtener‘ Confirma la transacción en la ventana emergente. El juego se añadirá a tu biblioteca sin costo alguno. Una vez agregado, haz clic en ‘Instalar‘ para comenzar la descarga. Espera a que la descarga e instalación finalicen y el juego estará listo para jugar.

Tienes hasta el 30 de abril para acceder a este juego de forma gratuita.

Para acceder a los juegos gratuitos de Epic Games Store, solo es necesario contar con una cuenta gratuita en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quiénes es Doomblade

Doomblade es una opción para jugadores que disfrutan de los juegos de acción 2D con un sistema de combate dinámico y desafiante.

En particular, está orientado a quienes gustan del género metroidvania, caracterizado por la exploración de mundos interconectados y la progresión gradual del personaje mediante el desbloqueo de nuevas habilidades.

También resulta atractivo para quienes buscan una narrativa con personalidad propia: la relación entre Gloom Girl y su espada consciente aporta un componente de historia que acompaña la experiencia de juego.

Doomblade está disponible de forma gratuita por tiempo limitado en Epic Games Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos son gratis en Doomblade

Otros juegos gratis en Epic Games Store son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Epic Games Store regala cada semana uno o varios juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Steam es una tienda de videojuegos y cuenta con una sección dedicada a juegos gratuitos que incluye títulos de distintos géneros y tamaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

Con más de 50.000 títulos en su catálogo, Steam permite a los usuarios comprar, descargar y jugar videojuegos para PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Además de Epic Games Store, existen otras plataformas donde los usuarios pueden encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal y segura.

Steam es la tienda de videojuegos más grande del mundo y cuenta con una sección dedicada exclusivamente a juegos gratuitos, conocidos como “free-to-play”, que incluye títulos de distintos géneros y tamaños.

GOG (Good Old Games) ofrece periódicamente juegos clásicos y títulos independientes sin costo, sin necesidad de conexión a internet para jugarlos y sin sistemas de protección anticopia.

Amazon Prime Gaming, incluido en la suscripción de Amazon Prime, entrega cada mes una selección de juegos gratuitos. (Amazon)

Amazon Prime Gaming, incluido en la suscripción de Amazon Prime, entrega cada mes una selección de juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar y conservar en su biblioteca de forma permanente.

Itch.io es una plataforma independiente que alberga miles de juegos gratuitos desarrollados por creadores independientes, con una gran variedad de géneros y estilos visuales.

Por último, Ubisoft Connect y EA App también disponen de catálogos con títulos gratuitos y pruebas de acceso anticipado para sus juegos más recientes. Estas plataformas representan alternativas accesibles para ampliar la biblioteca de juegos sin costo adicional.