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Google confirma la llegada de Gemini a Siri y revela cuándo estará disponible

La nueva Siri busca competir con asistentes más avanzados en un mercado cada vez más impulsado por la IA generativa

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Google confirma que Siri basado en Gemini llegará a fines de 2026.
Google confirma que Siri basado en Gemini llegará a fines de 2026.

Google confirmó que la nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial llegará a finales de 2026, como parte de una integración con la tecnología de Gemini. La información fue revelada por Thomas Kurian durante la conferencia Google Cloud Next 2026, donde también destacó la colaboración entre ambas compañías para desarrollar la próxima generación de modelos de IA de Apple.

El anuncio ofrece una de las confirmaciones más claras hasta ahora sobre el calendario de lanzamiento de esta función, que ha sufrido varios retrasos en los últimos meses. Según Kurian, la nueva Siri más personalizada será parte de las capacidades de Apple Intelligence y llegará hacia el cierre del año, lo que apunta directamente al lanzamiento de iOS 27, previsto tradicionalmente para septiembre.

La integración con Gemini marca un cambio relevante en la estrategia de Apple. Históricamente, la compañía ha apostado por desarrollar sus propias tecnologías, pero en este caso ha decidido apoyarse en la infraestructura y modelos de IA de Google para potenciar su asistente virtual. Kurian explicó que Google Cloud actuará como proveedor clave en la construcción de los llamados “Apple Foundation Models”, que servirán de base para las nuevas funciones inteligentes del ecosistema.

La nueva Siri de Apple recibirá el soporte de Gemini. (Apple)
La nueva Siri de Apple recibirá el soporte de Gemini. (Apple)

Aunque Apple ya había adelantado que trabajaba en una Siri más avanzada, esta es la primera vez que un ejecutivo de Google confirma públicamente una ventana de lanzamiento más concreta. El proyecto había sido inicialmente programado para debutar en la primavera de 2026 como parte de iOS 26.4, pero fue pospuesto para mejorar aspectos como la precisión de las respuestas y la capacidad de comprensión del contexto.

La nueva versión de Siri apunta a ofrecer una experiencia mucho más personalizada. Entre las mejoras esperadas se incluyen respuestas más naturales, mayor capacidad para entender instrucciones complejas y una integración más profunda con aplicaciones y servicios del dispositivo. Todo esto estará impulsado por modelos de lenguaje avanzados similares a los que ya se utilizan en otros asistentes basados en IA generativa.

El retraso en el lanzamiento refleja los desafíos técnicos que enfrentan las compañías al desarrollar sistemas de inteligencia artificial a gran escala. La necesidad de garantizar respuestas precisas, seguras y útiles para millones de usuarios ha obligado a Apple a ajustar su hoja de ruta en varias ocasiones.

Apple y Google se encuentran trabajando juntos para desarrollar más modelos de IA. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Apple y Google se encuentran trabajando juntos para desarrollar más modelos de IA. REUTERS/Mike Segar/File Photo

La alianza con Google también se da en un contexto de creciente competencia en el mercado de asistentes inteligentes. Empresas como Microsoft y OpenAI han acelerado el desarrollo de herramientas basadas en IA, lo que ha elevado las expectativas de los usuarios sobre lo que estos sistemas pueden hacer.

Para Apple, la llegada de una Siri potenciada por IA representa una pieza clave en su estrategia futura. La compañía busca integrar inteligencia artificial en todo su ecosistema, desde el iPhone hasta otros dispositivos, con el objetivo de ofrecer funciones más automatizadas y adaptadas a cada usuario.

Por ahora, la información disponible sugiere que la nueva Siri será presentada junto a la próxima gran actualización del sistema operativo, consolidando así una transición hacia asistentes más avanzados. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, se espera que Apple revele más detalles sobre las capacidades específicas y el alcance de esta integración con Gemini.

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