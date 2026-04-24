Spotify ahora indica si una canción fue creada con inteligencia artificial: así funciona

Spotify revelará que canciones fueron hechas con inteligencia artificial. (Spotify)

Spotify comenzó a implementar un nuevo sistema de créditos que permite identificar si una canción fue creada con ayuda de inteligencia artificial (IA), detallando en qué etapas del proceso se utilizó esta tecnología. La función, que ya aparece en algunos contenidos dentro de la aplicación, forma parte de un estándar impulsado junto a DDEX y busca ofrecer mayor transparencia en la industria musical.

El cambio introduce una novedad relevante en la forma en que se presenta la información de las canciones. A partir de ahora, artistas, productores y titulares de derechos pueden declarar voluntariamente el uso de IA en aspectos específicos de una producción, como la generación de voces, la creación de instrumentación o procesos de postproducción. Esta información se integra en los créditos de cada pista, permitiendo a los usuarios conocer con mayor detalle cómo fue desarrollada.

Según reportes de The Verge, esta función ya ha sido detectada en algunos lanzamientos recientes, especialmente en aquellos distribuidos a través de DistroKid, el primer socio en adoptar este nuevo estándar. En uno de los ejemplos citados, los créditos especifican el uso de IA generativa en la creación de sintetizadores, lo que evidencia el nivel de detalle que puede alcanzar este sistema.

Spotify comienza a mostrar créditos de IA en las canciones para identificar contenido generado con esta tecnología.

La implementación, sin embargo, todavía es limitada. Actualmente, los créditos con información sobre IA se encuentran en fase beta, disponibles solo en determinados contenidos y visibles únicamente en dispositivos móviles dentro de la sección de créditos de cada canción. Además, su adopción depende de que los distribuidores y sellos discográficos proporcionen estos datos, lo que explica por qué aún no está presente en todo el catálogo.

Desde la compañía explican que estos créditos no necesariamente implican que toda la canción haya sido creada con inteligencia artificial. En cambio, se asignan a roles específicos dentro del proceso creativo. Esto permite diferenciar, por ejemplo, si la IA fue utilizada únicamente en la producción de un sonido puntual o si tuvo un papel más amplio en la composición.

La iniciativa responde a un contexto en el que el uso de inteligencia artificial en la música es cada vez más frecuente. Herramientas capaces de generar voces, melodías o arreglos completos han comenzado a integrarse en los flujos de trabajo de artistas y productores, lo que ha abierto un debate sobre la autoría, la transparencia y los derechos en la creación musical.

Los usuarios de Spotify podrán saber en qué momento exacto de la canción se usa IA.

En este escenario, el nuevo sistema de créditos busca establecer un marco claro para comunicar el uso de estas tecnologías sin penalizar su adopción. La empresa ha señalado que el objetivo no es afectar la visibilidad ni la promoción de las canciones que utilicen IA, sino brindar información adicional al usuario y dar mayor control a los creadores sobre cómo se presenta su trabajo.

El desarrollo de este estándar junto a DDEX también apunta a una adopción más amplia dentro de la industria. Al tratarse de un modelo común, facilita que diferentes plataformas, distribuidores y sellos utilicen un mismo lenguaje para describir el rol de la inteligencia artificial en la música. Esto podría ser clave en el futuro, a medida que la tecnología continúe evolucionando y su uso se vuelva más extendido.

Por ahora, el despliegue es progresivo y depende en gran medida de la participación de los actores del ecosistema musical. No obstante, marca un paso importante hacia una mayor transparencia en el streaming y anticipa cómo las plataformas podrían adaptarse a una nueva era en la que la inteligencia artificial forma parte del proceso creativo.