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Nintendo Switch 2 suma nuevos juegos: los seis títulos que ya han sido confirmados

Entre los títulos anunciados hay propuestas de acción, estrategia y simulación, con varios lanzamientos exclusivos

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Nintendo Switch 2 trae una nueva actualización para sus usuarios.
Nintendo Switch 2 trae una nueva actualización para sus usuarios. (Nintendo)

La Nintendo Switch 2 continúa ampliando su catálogo de videojuegos en medio de su consolidación en el mercado. Se ha confirmado que seis nuevos títulos llegarán a la consola, con propuestas que abarcan desde acción y estrategia hasta simulación y juegos de azar. La actualización refuerza la apuesta de Nintendo por ofrecer una oferta variada en su consola de última generación.

Entre los anuncios más recientes destacan lanzamientos exclusivos para la consola, así como la adaptación de títulos ya disponibles que ahora contarán con versión optimizada. Esta estrategia apunta a consolidar un ecosistema atractivo tanto para nuevos jugadores como para quienes migran desde la primera Switch.

Uno de los juegos que ya se encuentra disponible es Dinkum, que suma una versión específica para Switch 2. El título incorpora nuevas mecánicas centradas en la crianza de animales, permitiendo gestionar granjas de forma más dinámica. La actualización incluye especies adicionales como gallos y pingüinos, además de criaturas salvajes que amplían la exploración dentro del juego.

Dinkum ya se encuentra disponible para la Nintendo Switch 2.
Dinkum ya se encuentra disponible para la Nintendo Switch 2.

Por otro lado, CARD&CASINO llegó el 23 de abril de 2026 como un exclusivo de la nueva consola. El juego propone una experiencia basada en los clásicos de casino, con modalidades como Texas Hold’em, Blackjack, Baccarat y ruleta, recreando una ambientación inspirada en Las Vegas.

El 29 de abril será el turno de Possessor(s), otro lanzamiento exclusivo que apuesta por la acción con un sistema de combate inspirado en juegos de plataformas de lucha. La historia se desarrolla en un mundo afectado por una catástrofe interdimensional, donde los protagonistas deberán aprender a coexistir para sobrevivir en una ciudad en cuarentena.

La lista continúa con Sektori, previsto para el 14 de mayo de 2026. Se trata de un shooter de doble joystick con un enfoque en la intensidad y la velocidad, acompañado por una banda sonora de estilo tecno. El juego propone combates contra enemigos y jefes en escenarios dinámicos, donde la personalización de habilidades será clave para avanzar.

El lanzamiento de Sektori se encuentra programado para el 14 de mayo.
El lanzamiento de Sektori se encuentra programado para el 14 de mayo.

En el apartado de estrategia, Brigandine: Abyss llegará el 26 de agosto de 2026. Este título combina simulación bélica y rol, ofreciendo múltiples campañas y condiciones de victoria según la nación elegida. La narrativa gira en torno a la lucha por el poder tras la muerte de un rey, en un mundo marcado por conflictos políticos y militares.

Finalmente, Cloudheim fue anunciado sin una fecha de lanzamiento confirmada, aunque también será exclusivo de Switch 2. El juego propone una experiencia de acción cooperativa ambientada en un mundo destruido tras un evento tipo Ragnarok. Los jugadores deberán explorar, combatir y reconstruir su entorno, con mecánicas basadas en la física y la progresión del personaje.

La diversidad de géneros en esta nueva tanda de anuncios refleja la intención de Nintendo de cubrir distintos perfiles de usuarios. Desde experiencias relajadas de simulación hasta títulos de acción más exigentes, la consola busca posicionarse como una plataforma versátil.

Cloudheim fue anunciado sin una fecha fija de lanzamiento.
Cloudheim fue anunciado sin una fecha fija de lanzamiento.

Este movimiento también responde a la creciente competencia en la industria de los videojuegos, donde un amplio catálogo disponible resulta clave para el éxito de una consola. Asegurar una oferta constante de nuevos títulos permite mantener el interés de la comunidad y atraer a desarrolladores.

Si bien aún no se han revelado todos los juegos que llegarán a la Switch 2 en 2026, la confirmación de estos títulos anticipa un ecosistema en expansión. A medida que se acerquen las fechas de lanzamiento, se espera que se sumen más títulos y que Nintendo tenga más convenios con empresas que desarrollan videojuegos.

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