Claude ya sabe qué te gusta en Spotify: la función que cambiará tu forma de escuchar música

Spotify y Claude se integraron para que los usuarios puedan solicitar recomendaciones musicales y de podcasts directamente desde la conversación con la inteligencia artificial. (Spotify)

Spotify ahora se integra con Claude para que los usuarios puedan solicitar recomendaciones musicales y de podcasts directamente a la inteligencia artificial.

Desde hoy, quienes tengan cuenta en Spotify pueden vincularla a Claude para recibir sugerencias personalizadas basadas en sus gustos e historial de escucha, generadas a partir de la tecnología de personalización y el catálogo de la plataforma.

La integración también es compatible con Spotify Connect, función que permite ver en qué dispositivo se reproduce la música y cambiar o controlar la reproducción sin salir de la conversación. De esta forma, los usuarios pueden alternar entre su teléfono, computadora o altavoz sin interrupciones.

Spotify en Claude está disponible a nivel mundial para usuarios de los planes gratuito, Pro y Max, en web, iOS, Android y computadoras de escritorio. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify en Claude está disponible desde hoy a nivel mundial para usuarios de los planes gratuito, Pro y Max, en web, dispositivos móviles (iOS y Android) y computadoras de escritorio.

Cómo integrar Spotify a Claude

Para integrar Spotify a Claude, los usuarios deben vincular su cuenta desde la configuración de la aplicación, donde encontrarán la opción para conectar ambas plataformas.

Una vez integrado, los usuarios pueden escribir directamente en Claude indicaciones como “Spotify, ponme una playlist para estudiar” o “Spotify, recomiéndame podcasts de tecnología”, y la inteligencia artificial generará sugerencias personalizadas basadas en su historial de escucha.

La integración es compatible con Spotify Connect, lo que permite controlar la reproducción y cambiar de dispositivo sin salir del chat. (Spotify)

Para qué sirve integrar Spotify con Claude

La integración entre Spotify y Claude permite a los usuarios solicitar contenido musical directamente desde la conversación con la inteligencia artificial. Es posible pedir un podcast para el trayecto diario, una lista de reproducción de un artista específico o canciones con alta energía para una sesión de gimnasio, sin necesidad de abrir la aplicación.

Una vez que el usuario encuentra contenido de su agrado, puede escuchar una vista previa, guardarlo, reproducirlo dentro de Claude o abrirlo directamente en Spotify.

Diferencias entre usuarios gratuitos y Premium

Tanto los usuarios gratuitos como los de Spotify Premium pueden acceder a esta integración. No obstante, los usuarios Premium cuentan con una función adicional: describir un ambiente o estado de ánimo para que Claude genere una lista de reproducción personalizada acorde a ese contexto.

Spotify y ChatGPT se integraron para que los usuarios puedan pedir canciones, álbumes, listas de reproducción y podcasts directamente desde la conversación con la inteligencia artificial, disponible en 145 países. (Spotify)

Cómo es la integración de Spotify y ChatGPT

Los usuarios gratuitos y Premium de Spotify pueden vincular su cuenta con ChatGPT para acceder a funciones de inteligencia artificial dentro de la plataforma. La integración permite que ChatGPT cree listas de reproducción personalizadas, sugiera podcasts y ofrezca recomendaciones según el estado de ánimo, los intereses o los temas que el usuario indique durante la conversación.

Los beneficios varían según el tipo de cuenta. “Los usuarios gratuitos podrán acceder al catálogo de listas de reproducción de Spotify ya disponibles en la app, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Los usuarios premium pueden ir un paso más allá y permitir que Spotify convierta sus indicaciones más elaboradas en una selección de canciones nueva y totalmente personalizada”, señaló la compañía.

La integración está disponible en inglés en 145 países para todas las cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro con sesión iniciada, tanto en la web como en dispositivos móviles (iOS y Android).

Los usuarios Premium de Spotify pueden describir indicaciones detalladas para que la plataforma genere una selección de canciones nueva y totalmente personalizada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo vincular Spotify con ChatGPT

Para vincular la cuenta de ChatGPT con la de Spotify, se deben seguir estos pasos:

Abre ChatGPT e inicia una conversación. Menciona Spotify en tu solicitud. La primera vez, la plataforma pedirá que vincules tu cuenta de Spotify. Una vez conectado, pide canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá Spotify automáticamente dentro del chat y usará el contexto de la conversación para completar la solicitud. También puedes pedir recomendaciones según un estado de ánimo o tema específico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas sin interrumpir la conversación. Al tocar una pista, la aplicación de Spotify se abrirá para que puedas escuchar el contenido directamente.