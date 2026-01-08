iPhone 18 y primeros rumores de sus características con: la cámara estaría debajo de la pantalla

El iPhone 18 promete un rediseño de pantalla, ocultando la cámara frontal y el sistema Face ID bajo el panel en modelos Pro y Pro Max.(Imagen ilustrativa)

La expectativa en torno al iPhone 18 crece a medida que se multiplican los rumores sobre los cambios que Apple prepara para su próxima generación de teléfonos.

Las filtraciones detallan desde un rediseño frontal revolucionario hasta novedades en potencia, cámara y una estrategia de lanzamiento segmentada. El origen de estos rumores se reparte entre analistas de mercado, filtradores vinculados a la cadena de suministro asiática y reportes de entidades.

Cómo sería el diseño del iPhone 18

El debate más intenso en torno al iPhone 18 se centra en la pantalla. Diversas filtraciones, entre ellas las de fuentes asiáticas ligadas a la cadena de suministro y periodistas como Mark Gurman, señalan que Apple planea ocultar la cámara frontal y parte del sistema Face ID bajo el panel en los modelos Pro y Pro Max. Este paso permitiría un frontal casi completamente limpio, sin la clásica “pastilla” o Dynamic Island que ha caracterizado a los últimos modelos.

Apple estaría trabajando con Samsung Display para desarrollar paneles OLED que permitan el paso suficiente de luz en zonas específicas de la pantalla, de modo que los sensores funcionen sin un recorte visible permanente.

El nuevo sensor de apertura variable en la cámara del iPhone 18 Pro mejora la fotografía nocturna y los retratos en condiciones de alto contraste. (Imagen ilustrativa)

Wayne Ma, otro de los analistas citados, considera posible que la Dynamic Island desaparezca por completo o quede reducida a un pequeño orificio para la cámara selfie. Otros informes más conservadores apuestan por una solución intermedia, en la que la Dynamic Island persistiría, pero en un formato mucho más compacto.

En Europa y España, donde los modelos Pro concentran buena parte de las ventas de gama alta, este posible rediseño podría ser uno de los principales argumentos de renovación, ya que la experiencia de visualización se volvería más inmersiva y funcional para vídeo, juegos y navegación.

Cómo sería la cámara del iPhone 18

La cámara principal del iPhone 18 Pro sería uno de los componentes estrella. Distintas filtraciones coinciden en que Apple optará por un sensor de apertura variable, capaz de ajustarse entre valores aproximados de f/1.4 y f/2.0. Este avance dará al usuario un mayor control sobre la entrada de luz en cada toma, lo que se traducirá en mejoras perceptibles en fotografía nocturna, retratos y escenas de alto contraste.

En la parte trasera, el bloque de cámaras mantendría su disposición rectangular y el módulo de tres lentes, pero se espera la llegada de un teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom óptico 5x y una lente ultra gran angular con estabilización mejorada. Además, se especula con la posibilidad de grabar vídeo en calidad 8K a 60 fotogramas por segundo, un salto notable respecto a generaciones previas.

La grabación de vídeo en calidad 8K a 60 fps representa una de las mayores novedades de la cámara en la próxima generación del iPhone 18. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En los modelos no Pro, la cámara frontal podría subir hasta los 24 megapíxeles, lo que supondría una mejora significativa respecto a las versiones anteriores.

Este sería el procesador que tendría el iPhone 18

El corazón del iPhone 18 será el chip A20, fabricado en tecnología de 2 nanómetros. Analistas taiwaneses calculan que el coste de producción de este componente rondará los 280 USD por unidad, un incremento del 80% respecto al chip A19, que cuesta aproximadamente 155 USD.

Este salto en el nodo de fabricación supone un reto técnico y económico para Apple, ya que la primera generación de obleas de 2 nm genera más unidades defectuosas y eleva notablemente los costes.

A este sobrecoste se suma la crisis de la memoria RAM. Un reporte desde Corea señala que el precio de los módulos LPDDR5X de 12 GB se ha disparado de 30 a 70 USD en un año, debido a la reorientación de la producción hacia memorias HBM para servidores de inteligencia artificial. Como resultado, toda la gama iPhone 18 podría equipar 12 GB de RAM, ya que Samsung ha dejado de fabricar módulos de 8 GB, lo que multiplica el impacto sobre los márgenes de Apple.

Toda la gama iPhone 18 podría equipar memoria RAM LPDDR5X de 12 GB por la subida de precios y cambios en la producción de módulos. (REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo)

Cómo sería el lanzamiento del iPhone 18

Apple apostará por una familia más amplia, con versiones estándar, un iPhone 18e más económico, una nueva iteración del Air y el esperado iPhone 18 plegable (Fold), que contaría con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interior de 7,8 pulgadas. El coste de fabricación del modelo Fold, junto al chip de 2 nm, lo situaría en la franja de precios más premium.

Los modelos Pro, Air y Fold llegarían en otoño de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar y el 18e se retrasarían hasta la primavera de 2027, según cadenas de suministro y analistas consultados por Morgan Stanley.