“Es mi derecho”: el tenso cruce entre un sociólogo que participó del abuchero en la Feria del Libro con los periodistas de Infobae en Vivo

El tenso cruce entre un sociólogo que participó del abuchero en la Feria del Libro

El sociólogo Pablo Alabarces protagonizó un tenso intercambio con los conductores de Infobae a las Nueve, a raíz de los abucheos al secretario de Cultura Leonardo Cifelli durante la inauguración de la Feria del Libro. “Es mi derecho”, justificó.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Alabarces relató que el acto se retrasó más de una hora “porque Fito Páez no podía llegar a la feria por culpa del corte de calles que Macri hizo para la feria de Colapinto el fin de semana”, aportando detalles sobre la previa del evento.

El debate se tensó cuando Alabarces explicó la composición del público: “Cifelli había llenado media sala con aplaudidores propios, lo cual incluía tres filas de pesados que estaban exactamente detrás mío. No me lo contaron, lo vi”. Según el testimonio, “esa gente, en el momento en que comenzamos a abuchear a Cifelli frente a las barbaridades que ustedes escucharon, esa gente se paró y empezó el grito de: ‘Argentina, Argentina, Argentina’. Con lo cual queda claro que era una barra llevada por Cifelli”.

Pablo Alabarces, sociólogo que estuvo presente en los abucheos al secretario de Cultura

El sociólogo diferenció entre el derecho a llevar simpatizantes y la organización para condicionar el clima: “Una cosa es que lleves aplaudidores, cosa a la cual tenés derecho, y otra cosa es que lleves tres filas de, por llamarlo de alguna manera, empleados estatales de fuerzas de seguridad”. Ante la consulta sobre si sus dichos se basaban en información concreta, respondió: “Eso es obvio. ¿Te imaginás que me iba a ir a pedirles documentos? La gente no venía con credencial”.

El panel de Infobae a las Nueve objetó la modalidad de protesta en el ámbito cultural: “¿No te parece que la Feria del Libro es un lugar de la cultura y de la palabra y no del abucheo?”, preguntaron los conductores. Alabarces retrucó: “La ley de glaciares la introdujo Gabriela Cabezón Cámara, que era una de las invitadas al panel inaugural. Habían acordado la actividad de reivindicar la ley de glaciares”.

Cuando le señalaron que “no es el ámbito”, el sociólogo insistió: “¿Por qué no? Es un ámbito público. La ley de glaciares no se debate en el Congreso. La ley de glaciares se debate en la sociedad. Entonces, la sociedad aprovecha los espacios que tiene o los que se puede fabricar”.

La discusión escaló cuando uno de los conductores afirmó: “Lo que está mal es cagarla a gritos en la inauguración de la Feria del Libro”. Alabarces respondió: “No está mal, está perfecto. Es mi derecho inalienable a la protesta pública”.

El secretario de Cultura defendió la gestión de Javier Milei y habló de la cuestión YPF

El intercambio alcanzó su punto más álgido cuando los periodistas plantearon que interrumpir un discurso constituye una forma de intolerancia: “¿No te parece que es violento tratar de silenciar a otro? Cuando uno le grita a alguien más fuerte, es para que no se escuche lo que dice”, señalaron. Alabarces defendió su accionar: “El señor tenía un micrófono desde el cual nos provocó. Y nos dijo: ‘La maravilla que vive el país se lo debemos a Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei’. Que alguien me explique qué corno tenía que ver el nombre Karina Milei en la Feria del Libro”.

La tensión subió un escalón cuando Alabarces sostuvo: “Tengo el derecho, como profesor de Lengua, de levantarme y decirle: ‘Ignorante, analfabeto’”. Uno de los conductores objetó: “No sé si tiene ese derecho”, a lo que el sociólogo retrucó: “¿Qué derecho tengo entonces? ¿Mi derecho como ciudadano a protestar en un espacio público es inalienable”.

La discusión giró sobre el respeto a la palabra: “Ustedes me están diciendo que nosotros no respetamos la palabra de Cifelli, pero no están diciendo que Cifelli no respetó la palabra... El secretario de Cultura se fue cuando fueron a hablar las tres oradoras centrales del acto de inauguración”.

El tono finalizó con el sociólogo reafirmando su postura y los conductores remarcando: “Lo que está mal es cagarla a gritos en la inauguración de la Feria del Libro”. Para Alabarces, el espacio público es escenario legítimo de protesta: “Es mi derecho inalienable a la protesta pública”.

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