Economía

Cuatro de cada 10 trabajadores argentinos buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes, según una encuesta

El relevamiento muestra que más de la mitad de la población no logra cubrir sus gastos mensuales y que la mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad económica

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La pérdida de poder adquisitivo impulsa la búsqueda de ingresos adicionales entre quienes ya tienen empleo. (Canva)

La situación económica de los hogares argentinos muestra señales de deterioro en distintos frentes. Un relevamiento nacional de la consultora Delfos indica que apenas el 17% de la población logra cubrir sus gastos y ahorrar. En paralelo, cuatro de cada diez trabajadores busca sumar una segunda fuente de ingresos porque su empleo actual no alcanza.

De acuerdo con el estudio, en abril de este año el 52% de los argentinos afirmó que no llega a fin de mes. Se trata del valor más alto de la serie relevada por la consultora y consolida una tendencia en aumento desde comienzos de año. Otro 31% señaló que le alcanza “con lo justo”, lo que amplía el universo de personas con dificultades económicas.

La consultora sintetizó este escenario con una lectura más amplia: “Si consideramos a los que llegan con lo justo como otro sector tensionado económicamente, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%”. Este dato surge de la suma de quienes directamente no logran cubrir sus gastos y quienes lo hacen sin margen.

En contraste, el grupo que manifiesta tener capacidad de ahorro se ubica en el 17 por ciento. Según los analistas, este segmento registró una suba respecto de meses anteriores y volvió a niveles cercanos al promedio histórico. Sin embargo, continúa siendo minoritario frente al resto de la población.

El informe también vincula estos resultados con la evolución del poder adquisitivo. “Los datos exponen un deterioro progresivo del poder adquisitivo de las mayorías argentinas que conlleva una dependencia creciente de redes de contención para sobrevivir, ya sean familiares, sociales o estatales”, señalaron.

La serie mensual incluida en el estudio muestra que, tras una baja puntual a comienzos de 2026, el indicador de quienes no llegan a fin de mes retomó una trayectoria ascendente. En abril alcanzó el 52%, luego de ubicarse en 49% en marzo y 40% en febrero. Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes llegan con lo justo descendió en el último mes, mientras que el grupo con capacidad de ahorro se mantuvo en niveles bajos.

La búsqueda de ingresos adicionales

En este contexto, un segundo informe de la consultora aporta otra dimensión del problema: la insuficiencia de los ingresos laborales. Según ese relevamiento, el 43% de los argentinos está buscando trabajo. Sin embargo, el dato central es que no se trata mayormente de personas desocupadas, sino de trabajadores que ya tienen empleo pero necesitan complementarlo.

“Le preguntamos a los argentinos si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente. Pero no porque no tienen trabajo, sino porque no le alcanzan los ingresos de su trabajo actual”, señala el informe. Esta dinámica refleja un cambio en la lógica del mercado laboral, donde la búsqueda de empleo adicional responde a la pérdida de capacidad de compra.

En contraposición, solo el 20% de los consultados afirmó que no necesita un trabajo adicional. El resto se distribuye entre quienes no participan del mercado laboral o se encuentran enfocados en otras actividades.

El informe también advierte sobre la percepción general de la situación económica. Según los resultados, el 49% de los encuestados considera que su situación es mala, lo que se alinea con los datos de ingresos insuficientes y dificultades para cubrir gastos.

“Estos resultados profundizan el diagnóstico de la situación económica: no solo hay una alta proporción de personas que perciben su situación como mala, sino que además se evidencia un deterioro en la calidad del ingreso”, sostiene el análisis.

En esa línea, el documento subraya que “el problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas, consolidando un complejo escenario para escaparle a la vulnerabilidad económica”.

Quiénes buscan un segundo empleo

El detalle del informe muestra además que la búsqueda de un segundo trabajo atraviesa distintos perfiles ocupacionales. Entre quienes buscan ingresos adicionales se destacan trabajadores independientes y empleados del sector privado. También aparece un dato relevante: los jubilados representan un 14% de ese universo, lo que da cuenta de la necesidad de complementar ingresos incluso en etapas posteriores a la vida laboral activa.

Estos datos describen un escenario en el que la mayoría de la población enfrenta restricciones económicas. La combinación de altos niveles de personas que no llegan a fin de mes, una baja proporción con capacidad de ahorro y la expansión de la búsqueda de ingresos adicionales configura un cuadro de presión sobre los ingresos que impacta tanto en trabajadores formales como en otros segmentos.

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